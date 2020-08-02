2020-08-02T22:16:14+03:00
Общество

"Куда ударило? В сердце..." На видео попал гидроцикл, протаравнивший моторку под Тольятти

В воде оказался пассажир лодки, в которого и пришелся удар. Куда летел гидроцикл, непонятно [видео]
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Водитель гидроцикла выделывал виражи и въехал в моторкуВодитель гидроцикла выделывал виражи и въехал в моторкуФото: кадр с видео
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Жуткая трагедия чуть было не произошла на Волге под Тольятти в эти выходные. На видео попал момент столкновения на полной скорости гидроцикла с моторной лодкой. Видеосъемку вел один из тех, кто был на лодке. Она мчалась в сторону берега, люди снимали поездку на камеру, наслаждались красотами природы. Правда, никто не надел спасательный жилет. Но никакого подвоха от окружающего мира трое в лодке не ожидали. Впереди маячил гидроцикл, но на значительном удалении. Его водитель выделывал виражи и вдруг, откуда ни возьмись, вырос буквально у борта лодки.

Все произошедшее заняло буквально секунды. Тот мужчина, у которого была камера, успел закричать и вцепиться в борт лодки. А желтый гидроцикл на полном ходу врезался в резиновое плавсредство. Мужчина в белой майке, который сидел посреди лодки, оказался в воде. Впрочем, как и сам водитель водного мотоцикла. Но его судьба никого не заботила - впрочем, на видео заметно, что он нормально держится на воде и уже пытается достичь своего плавсредства. А вот товарища двое в лодке бросились тут же вытаскивать.

Саню - так называли пострадавшего мужчину друзья - знатно оглушило. Он не мог связать пары слов, только цеплялся за лодку. Его удалось затащить обратно, положить на скамейку головой вниз. И мужчины тут же направили лодку к берегу, чтобы сдать товарища медикам.

Запись видео не останавливалась ни на секунду, видно, как мужчины пытаются понять, насколько сильно пострадал их товарищ. Они спрашивают, куда Сане "в..ло" (пришелся удар). Он отвечает - в сердце.

Комментаторы такому водному ЧП ужасно удивились. Произошло столкновение в очень широком месте Волги, кажется, что пространства здесь достаточно для всех. Такое ощущение, что гидроциклист не смотрел, куда летит. Также лодочников упрекнули в том, что они были без жилетов.

- Насколько я поняла, авторы плыли ровно вперёд, а у того, кто на гидроцикле, проблемы с ориентацией что ли? ...полный.... Видимо, этому ...по просторам речным нельзя ездить, только по строго ограниченным полосам на дороге... И то сомневаюсь, что и на дороге он нормально ездит....., - отметила Светлана Романова.

Некоторые же предположили, что он и вовсе специально целился в лодку. Хотя это уже попахивает преступлением.

Официальной информации от МЧС по поводу ЧП пока нет. Все зрители, посмотревшие видео, надеются, что с Саней все нормально.

В Тольятти гидроцикл протаранил моторку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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