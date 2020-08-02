2020-08-02T20:04:21+03:00
Происшествия

В жуткой аварии под Самарой погибла целая семья с двумя детьми

Число жертв лобового столкновения Лады Веста и БМВ достигло пяти человек
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Машина превратилась в груду металлаМашина превратилась в груду металла
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Жуткая авария случилась в Самарской области в воскресенье на трассе Самара - Волгоград. Здесь лоб в лоб столкнулись Лада Веста и иномарка БМВ седьмой серии. В отечественной легковушке ехала семья с двумя детьми, судя по всему, они возвращались с отдыха или направлялись туда. В страшном столкновении не выжил никто из них.

Веста выглядит лучше, но погибли в ней все пассажиры

Веста выглядит лучше, но погибли в ней все пассажиры

Водитель - 37-летний мужчина с большим стажем за рулем и 10-летний мальчик погибли сразу на месте ДТП. Скорая забрала в больницу пятилетнего ребенка и его маму, но они скончались в машине на руках у врачей, их даже не удалось довезти до больницы. На фотографиях с места аварии видно, что машина серьезно пострадала, да и БМВ превратился в груду металла.

БМВ пострадал гораздо сильнее

БМВ пострадал гораздо сильнее

Во втором автомобиле в момент аварии находились двое человек, водитель и пассажир, оба взрослые. Водитель оказался цел, а вот пассажиру серьезно досталось. Он также скончался в машине "скорой", не дожив до больницы. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области. Позже стало известно, что в иномарке погиб 19-летний юноша - солдат-срочник. Он даже не успел принести присягу.

Сейчас полицейские и спасатели разгребают завалы, им предстоит разобраться, что произошло, как машины так сильно столкнулись и почему их скорость была столь высокой. Может быть, виноват в аварии кто-то третий? Стоит отметить, что подобные ДТП на этой трассе не редкость, здесь постоянно ездят "отпускники" и фуры, дорога достаточно узкая, подобные столкновения происходят из-за не совсем грамотного обгона, когда люди торопятся или теряют бдительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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