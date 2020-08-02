2020-08-02T20:12:31+03:00
Общество

День ВДВ - 2020 в Самаре: фоторепортаж с праздника "крылатой пехоты"

Рассказываем, как в Самаре отметили День ВДВ 2 августа 2020 года - что попало в объектив нашего фотографа
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
В Самаре поздравили десантниковВ Самаре поздравили десантниковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре отметили День ВДВ - 2020. Синева расплескалась по городу: сначала сбор объявили в машинах для автопробега по городу в районе Авроры, к 8 утра.

Малыши учатся у родителей всему самому лучшему Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Малыши учатся у родителей всему самому лучшемуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

К 10 утра всех тех, кто служил в ВДВ ждали на площади Памяти, там, где стоит памятник героям локальных конфликтов. Цветы к его подножию несли с самого утра.

К этому памятнику приходят каждый год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К этому памятнику приходят каждый годФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Десятки человек пришли на площадь к этому времени. Было видно, чтозвание десантник не зависит от возраста. Вместе плечо к плечу стояли и молодые ребята, и пожилые герои.

Десантники встречаютсяв этот день с друзьями и боевыми товарищами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Десантники встречаютсяв этот день с друзьями и боевыми товарищамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие солдаты ВДВ в этот день проводят время с семьей, с детьми, становясь для них лучшим примером героизма.

К памятнику героям необъявленных войн ставят цветы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К памятнику героям необъявленных войн ставят цветыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Машины с флагами - одиночные и колонну - можно было встретить по всему городу.

Десантники в любом возрасте остаются десантниками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Десантники в любом возрасте остаются десантникамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поздравил десантников и Дмитрий Азаров, который отметил их заслугу в военно-патриотическом воспитании молодежи и сказал, что "голубые береты" всегда помогают семьям погибших товарищей, инвалидам, готовят призывников к службе в армии, подают позитивный пример молодым людям.

Сегодня у голубых беретов праздник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня у голубых беретов праздникФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году праздник прошел очень мирно и спокойно. Десантники прогулялись у фонтанов - по традиции - сделали фотографии, но общественного спокойствия никто не нарушал.

Праздник гордости и патриотизма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Праздник гордости и патриотизмаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А автопробеги с флагами по городу наоборот вселяли позитивный настрой и многие горожане поздравляли людей в голубых беретах, которых удавалось встретить на улице.

День ВДВ в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Нас отправляли на смерть»: как малышка с опухолью, в жизнь которой никто не верил, стала одной из лучших моделей с инвалидностью на Урале
У Наташи Голышевой – лимфонгиома, доброкачественное новообразование, из-за которого часть жизни она провела в больницах и на постоянном лечении
Новости 24
Прокуратура проверит обстоятельства страшного ДТП с пятью погибшими в Безенчукском районе
"Крылья Советов" не смогли одолеть "Балтику" в первой игре нового сезона в ФНЛ
52 квартиры в Самаре купят для жителей ветхих домов
10-летний ребенок погиб в лобовом столкновении авто в Безенчукском районе
Синоптики рассказали о возвращении жары в Самару
«Динамо-Самара» уступило «Тюмени» в серии пенальти во втором матче четвертьфинала ЧР по мини-футболу
Врачи рассказали, кого еще не удалось спасти от коронавируса в Самаре
Пожар на Чернореченской в Самаре 2 августа разгорелся на 100 кв.м.
В Самарской области в столкновении двух Лад пострадали двое детей и подросток
На игру "Крылья Советов" - "Балтика" отправят двести врачей
В Самаре автоледи отправила в больницу пешехода, спешившего на трамвай
Контактных стало больше: как заболели COVID еще 47 человек 2 августа в Самарской области
Мужчина утонул в реке, это уже 44-ая жертва в Самарской области
Полиция выяснила судьбу телефона, таинственно пропавшего из магазина в Новокуйбышевске
В Самарской области опять выросло число заболевших за сутки, есть и смерть
"Десантник - это состояние бесстрашной души": Дмитрий Азаров поздравил самарцев с днем ВДВ