День ВДВ - 2020 в Самаре: фоторепортаж с праздника "крылатой пехоты"

В Самаре отметили День ВДВ - 2020. Синева расплескалась по городу: сначала сбор объявили в машинах для автопробега по городу в районе Авроры, к 8 утра.

Малыши учатся у родителей всему самому лучшемуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

К 10 утра всех тех, кто служил в ВДВ ждали на площади Памяти, там, где стоит памятник героям локальных конфликтов. Цветы к его подножию несли с самого утра.

К этому памятнику приходят каждый годФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Десятки человек пришли на площадь к этому времени. Было видно, чтозвание десантник не зависит от возраста. Вместе плечо к плечу стояли и молодые ребята, и пожилые герои.

Десантники встречаютсяв этот день с друзьями и боевыми товарищамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие солдаты ВДВ в этот день проводят время с семьей, с детьми, становясь для них лучшим примером героизма.

К памятнику героям необъявленных войн ставят цветыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Машины с флагами - одиночные и колонну - можно было встретить по всему городу.

Десантники в любом возрасте остаются десантникамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поздравил десантников и Дмитрий Азаров, который отметил их заслугу в военно-патриотическом воспитании молодежи и сказал, что "голубые береты" всегда помогают семьям погибших товарищей, инвалидам, готовят призывников к службе в армии, подают позитивный пример молодым людям.

Сегодня у голубых беретов праздникФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году праздник прошел очень мирно и спокойно. Десантники прогулялись у фонтанов - по традиции - сделали фотографии, но общественного спокойствия никто не нарушал.

Праздник гордости и патриотизмаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А автопробеги с флагами по городу наоборот вселяли позитивный настрой и многие горожане поздравляли людей в голубых беретах, которых удавалось встретить на улице.