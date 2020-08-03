Коронавирус в Самарской области, последние новости на 3 августа 2020 года: девяносто и одна смерть

Последние новости коронавируса в Самарской области на 3 августа 2020 года довольно неоднозначны. Во-первых, число новых пациентов, у которых болезнь нашли впервые, немного, но растет. За сутки эта цифра выросла на 47 человек. Всего же с начала пандемии заразились 6930 человек. Выздоровели больше половины - 5120 пациентов. Но есть и жертвы, их число уже достигло 91. Именно столько пациентов с коронавирусом скончались. За последние сутки умер один человек - 70-летняя женщина, до этого жертвой болезни стал пожилой мужчина. У обоих были проблемы с сердцем.

Чаще всего от коронавируса в Самарской области продолжают умирать лица пожилого возраста, те, у кого имеются сопутствующие заболевания.

В Самарской области на данный момент уже сняты ряд ограничений. По-прежнему закрыты лишь кинотеатры, развлекательные заведения. Фитнес-центры разрешили открыть, но лишь для ограниченного числа посетителей. Зато в минувшие выходные прошел ЗаБег - спортивное мероприятие на открытом воздухе. Проведение таковых также разрешил своим приказом Дмитрий Азаров, губернатор региона.

В целом в Самарской области разрешено достаточно многое, работают даже детские лагеря - только не пришкольные. Пока что о случаях заболевания здесь не известно.

При этом врачи просят жителей региона быть осторожными, вести здоровый образ жизни стараться носить маски, если приходится находиться в скоплении народа. Это поможет избежать всплеска коронавируса и второй волны заражений, как это происходит уже в некоторых российских регионах.