2020-08-02T23:28:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самарской области, последние новости на 3 августа 2020 года: девяносто и одна смерть

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 3 августа 2020 года, что происходит в регионе
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Диагностика и выявление бессимптомных больных становятся все более важной задачейДиагностика и выявление бессимптомных больных становятся все более важной задачейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Последние новости коронавируса в Самарской области на 3 августа 2020 года довольно неоднозначны. Во-первых, число новых пациентов, у которых болезнь нашли впервые, немного, но растет. За сутки эта цифра выросла на 47 человек. Всего же с начала пандемии заразились 6930 человек. Выздоровели больше половины - 5120 пациентов. Но есть и жертвы, их число уже достигло 91. Именно столько пациентов с коронавирусом скончались. За последние сутки умер один человек - 70-летняя женщина, до этого жертвой болезни стал пожилой мужчина. У обоих были проблемы с сердцем.

Чаще всего от коронавируса в Самарской области продолжают умирать лица пожилого возраста, те, у кого имеются сопутствующие заболевания.

В Самарской области на данный момент уже сняты ряд ограничений. По-прежнему закрыты лишь кинотеатры, развлекательные заведения. Фитнес-центры разрешили открыть, но лишь для ограниченного числа посетителей. Зато в минувшие выходные прошел ЗаБег - спортивное мероприятие на открытом воздухе. Проведение таковых также разрешил своим приказом Дмитрий Азаров, губернатор региона.

В целом в Самарской области разрешено достаточно многое, работают даже детские лагеря - только не пришкольные. Пока что о случаях заболевания здесь не известно.

При этом врачи просят жителей региона быть осторожными, вести здоровый образ жизни стараться носить маски, если приходится находиться в скоплении народа. Это поможет избежать всплеска коронавируса и второй волны заражений, как это происходит уже в некоторых российских регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самарской области: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
Новости 24
В Самарской области зафиксирован пик пропаж людей
Прокуратура проверит обстоятельства страшного ДТП с пятью погибшими в Безенчукском районе
"Крылья Советов" не смогли одолеть "Балтику" в первой игре нового сезона в ФНЛ
52 квартиры в Самаре купят для жителей ветхих домов
10-летний ребенок погиб в лобовом столкновении авто в Безенчукском районе
Синоптики рассказали о возвращении жары в Самару
«Динамо-Самара» уступило «Тюмени» в серии пенальти во втором матче четвертьфинала ЧР по мини-футболу
Врачи рассказали, кого еще не удалось спасти от коронавируса в Самаре
Пожар на Чернореченской в Самаре 2 августа разгорелся на 100 кв.м.
В Самарской области в столкновении двух Лад пострадали двое детей и подросток
На игру "Крылья Советов" - "Балтика" отправят двести врачей
В Самаре автоледи отправила в больницу пешехода, спешившего на трамвай
Контактных стало больше: как заболели COVID еще 47 человек 2 августа в Самарской области
Мужчина утонул в реке, это уже 44-ая жертва в Самарской области
Полиция выяснила судьбу телефона, таинственно пропавшего из магазина в Новокуйбышевске
В Самарской области опять выросло число заболевших за сутки, есть и смерть
"Десантник - это состояние бесстрашной души": Дмитрий Азаров поздравил самарцев с днем ВДВ