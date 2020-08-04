Привязали на заправке и бросили умирать: дальнобойщица из Самары спасла на дороге козленка

"Мне сказали - не жилец"

Дальнобойщица Елена из Самары неожиданно для себя самой стала спасительницей маленького козленка. Неизвестные крепко завязали малышу на шее капроновый шнур, который глубоко, до мяса разрезал шею, и бросили на заправке на трассе.

Елена ехала в Саратов – привычный рейс, доставка продуктов. Но обычная остановка на заправке на подъезде к Саратову обернулась неожиданной встречей.

- Я только вставила шланг в бак машины, и тут мужчина, который заправлялся рядом со мной, говорит – мол, надо ему срезать веревку. Я удивилась – кому срезать, какую такую веревку? Смотрю – а между шлангов пристроился небольшой козленок! – рассказала Елена журналисту «КП-Самара». – Он стоял, шатался, потом лег. Вокруг шеи была завязана веревка, голова уже начала опухать. Мы разрезали эту веревку, и я ахнула – в шее была глубокая рана, в ней уже кишели черви. Мужчина махнул рукой – мол, не жилец, сел в машину и уехал.

"Кричал от боли при каждом прикосновении"

Но Елена не смогла равнодушно пройти мимо погибающего животного. Она попыталась было найти хозяев малыша, но все автомобилисты от него открестились, а работница заправки только развела руками – не знаем, дескать, чей, выбросил кто-то. Елена отнесла козленка к своему грузовику.

- Не знала, как быть – у меня машина грузовая, в кузове продукты, а тут больное животное, - рассказала она. - Но пройти мимо просто не смогла. Показала козленка напарнику, решили промыть его рану и тут он обнаружил, что глубоко в мясе шею перетягивает черный капроновый шнур. Я его даже не заметила, так глубоко он врос! По-видимому, кто-то завязал его еще когда козленок был совсем маленький. А по мере того, как он рос, шнур впивался все глубже и просто разрезал шею, малыш уже практически не мог есть. Еще немного и он бы погиб. Мы этот шнур перерезали. Бедный козленок кричал от боли при каждом нашем прикосновении…

Червей вынимала пластиковой ложкой

Козленку повезло. Елена забрала Бежку (так она назвала козленка) с собой – усадила в кабину грузовика и поехала в ближайшую аптеку. Купила лекарства и антисептики, обработала рану из пульверизатора, маникюрными ножницами выстригла шерсть вокруг. Копошащихся червей пришлось выковыривать одноразовой пластиковой ложкой. Козленок не сопротивлялся – понял, что ему хотят добра.

- Эффект увидела почти сразу – опухоль спала, козленок ожил, попытался подзакусить пластиковым пакетом, я нарвала ему травы, он ее с аппетитом поел, - улыбается Елена. – Доехал со мной в кабине до Саратова, потом обратно до Самары. На заправках все нам удивлялись – такого, чтобы в кабине грузовика ехал козленок, еще не видели!

Елена бы и рада была оставить козленка у себя, но работа связана с постоянными разъездами. Приютить малыша, подлечить и поискать ему новую семью согласилась кинельская зоозащитница Лаурика Нагель. Впереди у Бежки – долгое лечение, и его кураторы будут рады любой помощи от неравнодушных людей.