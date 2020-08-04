Коронавирус в Самарской области, последние новости на 4 августа 2020 года: меньше пневмоний, больше разрешений

Последние новости коронавируса в Самарской области на 4 августа гласят, что число больных в регионе растет не слишком быстро. С начала пандемии заразились6975 человек, 5125 из них уже выздоровели. Более 90% коек уже свободно - большая часть тех, кто заболевает, не нуждается в госпитализации.

Интересно, что число внебольничных пневмоний снизилось на 9,1%, немного подросло число ОРВИ - на 5,8%, возможно, это связано с изменившейся погодой и наступлением холодных ночей.

В целом ситуация в регионе вполне благополучная. До 13 сентября в регионе будут изучать картину распространения коронавируса в межэпидемический период, чтобы выстроить правильный план профилактики в период осеннего обострения гриппа, ОРВИ и коронавируса.

В цело в регионе работают большинство заведений: открыты рестораны, фитнес-центры, разрешены спортивные мероприятия. Например, 8 августа на набережной пройдут мероприятия Дня физкультурника - такое решение принято на оперативном штабе.

Дети отдыхают в летних лагерях - открывать пришкольные не стали, так как это опасно и спрос среди родителей на такой вид отдыха довольно низкий. Чтобы организовать подростков в августе откроются кружки.

Улучшения есть и в ЗАГСах - здесь разрешает собирать больше гостей (1 человек на 4 кв.м.)

Готовятся открыть и кинотеатры - сейчас обобщенные предложения от них готовятся представить губернатору. Кино уже начало работать во многих регионах РФ.