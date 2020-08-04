2020-08-04T08:58:50+03:00
Общество

Дадут ли паспорт «ЖУКу»? Как в Самарской области готовятся к зиме

Долги одной из крупнейших УК Новокуйбышевска беспокоят теплоэнергетиков и власти
Ульяна ПАНФИЛОВА
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Дадут ли паспорт «ЖУКу»? Как в Самарской области готовятся к зиме.

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В Самаре готовятся к отопительному сезону

В Самаре готовятся к отопительному сезону

Сохраняя комфорт и безопасность горожан

Золотое правило теплоэнергетиков «Готовь сети летом» позволяет обеспечить комфорт людей в холодное время года. В Новокуйбышевске работы по замене и ремонту тепловых коммуникаций идут полным ходом.

Так, замена теплосетей идет в районе дома №3 по улице Репина. Старые коммуникации заменяют на новые в современной ППУ-изоляции. Это так называемые «умные» трубы, которые защищены от воздействия влаги специальной изоляцией, нанесенной в заводских условиях. Более того, система дистанционного контроля, находящаяся в слое изоляции, в будущем позволит оперативно отслеживать дефекты с точностью до метра. Такие «умные» трубы смонтируют сразу на нескольких улицах города.

- В рамках подготовки Новокуйбышевска к осенне-зимнему периоду мы перекладываем теплосети на семи участках. На одном из участков работы полностью завершены, на остальных – продолжаются. Полностью с восстановлением благоустройства улиц работы планируется завершить к 30 августа, - рассказал главный инженер Территориального управления по теплоснабжению в г. Новокуйбышевске Егор Полянцев.

Теплоэнергетики стараются по максимуму сохранить комфорт для горожан. Где есть техническая возможность, сохраняют горячее водоснабжение на период ремонтных работ.

- На всех участках плановых перекладок предусмотрены линии временного ГВС. И, конечно, все зоны строительных работ ограждены для того, чтобы обезопасить жителей, - уточнил Полянцев.

Должники создают помехи

Серьезной проблемой для энергетиков в период ремонтной кампании являются долги клиентов. Ведь именно сейчас финансовые средства крайне необходимы для оплаты услуг подрядных организаций, закупки материалов.

Вопрос с долгами за тепловую энергию на днях обсудили на оперативном штабе по подготовке Новокуйбышевска к отопительному сезону. Оказалось, что в число крупных должников вошли сразу несколько городских управляющих компаний.

Федор Щербаков, руководитель офиса продаж и обслуживания клиентов Новокуйбышевска Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» сообщил, что общая задолженность всех потребителей за теплоэнергию в городе составляет 247 млн рублей. Лидер антирейтинга – ОАО «ЖУК» («Жилищная управляющая компания»).

- Самые крупные должники – это, конечно, жилищные организации, управляющие компании, ТСЖ. Например, у «Жилищной управляющей компании» долг на 1 июля 2020 года перед энергетиками достигал 125 миллионов рублей. Мы пытаемся решить вопрос переговорами, буквально каждый месяц встречаемся, предлагаем варианты урегулирования. Однако все договоренности срываются, а потому нам приходится обращаться в суд, - констатирует Щербаков.

Ситуация странная, если учесть, что сами жители города в большинстве своем добросовестно оплачивают тепло. Например, у горожан, которые перешли на прямые расчеты с энергетиками, уровень оплаты превышает 91 процент. А у компании «ЖУК» - лишь 74 процента. Если тенденция сохранится, то управляющая компания не сможет получить паспорт готовности к зиме. А без этого документа у властей уже может возникнуть вопрос о компетентности УК и сохранения ее лицензии.

При этом в «ЭнергосбыТ Плюс» отмечают, что главная задача теплоэнергетиков - обеспечивать людей теплом и горячей водой. И ее они будут исполнять при любых условиях. А для того, чтобы сделать расчеты за тепло максимально прозрачными, компания имеет возможность перевода жителей на прямые договоры. Ряд жилых домов города уже оплачивает услуги отопления и ГВС напрямую в «ЭнергосбыТ Плюс», минуя посредников в лице управляющих компаний. Такая возможность предусмотрена в отношении неблагонадежных УК и ТСЖ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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