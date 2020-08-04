Вторая волна коронавируса в Самаре - 2020: будет ли осенью по мнению экспертов

На минувшем заседании оперативного штаба власти региона рассказали о том, что больше 93% коек, предназначенных для больных с COVID, сегодня свободны. В последнее время рост числа зараженных незначителен - колеблется в районе 30-50 человек в сутки, при этом требуется все меньше госпитализаций, то есть люди переносят болезнь достаточно легко, многие лечатся дома. В результате: многие ограничения сняты,уже можно даже полететь за границу - пусть пока и в три страны и через Москву (или Ростов-на-Дону). Но, поглядывая за окно, на дождливую и холодную погоду, жители региона все чаще задумываются о сентябре. Будет ли вторая волна коронавируса в Самаре осенью 2020 года и стоит ли ее опасаться, разбирались вместе с заведующим кафедрой и клиникой инфекционных болезней с эпидемиологией клиник СамГМУ Дмитрием Константиновым.

"Коронавирус останется в нашей жизни"

Сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась, но она может измениться в любой момент. В осенне-зимний период всегда наблюдается эпидемиологический подъем. Коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем и этот период будет для нее более благоприятным. Но какой именно ее объем будет среди всех респираторных заболеваний, сказать сложно.

Понятно, что теперь коронавирусная инфекция появилась в нашем мире и останется здесь навсегда, как и другие вирусы. Для того, чтобы она стала менее опасной, работают медики, которые разрабатывают вакцину и лекарства.

Для того, чтобы в осенний период вторая волна коронавируса в Самаре - 2020 не была всепоглощающей, придется снова вспомнить и научиться соблюдать меры предосторожности, это не простой звук. Сейчас открываются границы, люди поедут за границу, будут возвращаться, вирусы - в том числе и мутировавшие - снова начнут передвигаться по миру. И все будет зависеть от того, насколько готовы люди соблюдать правила и санитарные меры.

Например, посмотрите сейчас на ситуацию на Кубани. Там растет заболеваемость, но пока непонятно, как это происходит? Возможно, кто-то привез инфекцию из своего города, при этом другие даже и не заболевают: может быть, именно в каком-то регионе люди менее восприимчивы к этому штамму инфекции, может быть, именно самарцы более готовы соблюдать меры осторожности, поэтому не привозят с отдыха болезни.

Есть некие закономерности эпидемиологического процесса, сейчас их в регионе стремятся изучить. Кстати, уже началось исследование среди тех, кто работает с людьми, чтобы понять, как распространяются вирусы в межэпидемиологический период. Это поможет правильно выстроить план профилактики коронавируса.

"Школьникам COVID не страшен, а их бабушкам - да"

Также осенью дети пойдут в школы, студенты в университеты. Дети болеют ковидной инфекцией проще, легче переносят ее, но они могут быть источниками вируса для других, своих родителей, бабушек и дедушек, у кого более тяжелая клиника.

Конечно, школы - это определенный риск. В зимнее время и без всяякого коронавируса часто объявляют карантин, но с этим все равно можно справляться.

Те режимы, которые в школах предполагается с 1 сентября ввести, оправданы. Прервать эпидемиологический процесс может соблюдение правил: ношение масок, использование антисептиков, соблюдение социальной дистанции.

Вообще, правила должны быть четкие. Вот поедут все за границу: нужно требовать справки, проверять тех, кто приехал. Это помогает. Вспомните, как вводили у нас изоляцию, потом маски сделали обязательными. Все это помогло остановить болезнь, мы не получили взрыва.

"Чаще болеют 60+"

В нашем госпитале в основном пациенты старше 50 лет. Половина среди них - старше 60 лет. Есть люди старше 90 лет, 95. Возрастной порог инфекции практически не меняется, как было в начале, так и сейчас сохраняется.

Конечно, летальность есть, особенно тяжело все проходит у людей с сопутствующими болезнями, с измученным организмом. От любых вирусных инфекций умирают люди. Это, если хотите, в каком-то плане естественный отбор. Более слабых особей убивает вирус. Если человек ведет здоровый образ жизни, то на него по-другому влиять будет. Но у нас есть примеры, когда удавалось вылечить бабушку 95-летнюю, которая войну прошла, хотя у нее все сложно было.

"Я советую всем прививаться"

Конечно, перенести легче вторую волну поможет и формирование иммунной прослойки населения. Сейчас ее еще недостаточно. Нужно, чтобы 60% населения получили иммунитет - у нас цифры, естественно, еще очень маленькие. Сейчас у нас может любой желающий сдать анализ на иммунные тела, также мы такой тест делаем тем, кто переболел. Власти также изучают этот вопрос - это важно для понимания механизмом дальнейшего распространения инфекции.Вторая волна коронавируса в Самаре осенью 2020 года может быть гораздо легче, если все будут готовы ей противостоять.

Нам было бы очень выгодно иметь большее число заболевших, при большем количестве выздоровевших. Но стоит помнить и о прививках. Я всегда за вакцину, это большое благо, которое спасло нас от многих инфекционных болезней. Она поможет сформировать определенное количество защитных антител, которые позволят или не заболеть, или гораздо легче перенести заболевание. Я также рекомендую в этом году особенное внимание обратить на вакцину от гриппа. Это позволит снизить число тяжелых больных, летальных исходов. И спасти многих людей.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Николай Ренц, глава информационного центра оперативного штаба Самарской области

- Если мы будем соблюдать правила и нормы безопасности, мы сможем избежать второй волны коронавирусной инфекции. Но если мы не будем этого делать и возникнет вторая волна, нам придется снова вводить карантинные мероприятия. Призывают вас не пренебрегать. Если вы и ваш собеседник в масках, вы можете не заразиться.