Рай для шопоголика, тихий палисадник и ангелы: показываем, чем живет Советский район прямо сейчас

«КП-Самара» продолжает новую рубрику в формате фотопрогулки. Виртуальное путешествие длиной в один рабочий день с субъективно выбранными местами, которое, возможно, поможет открыть что-то новое о родном городе, вспомнить любимые места, а главное — послушать истории людей, которые здесь живут. И в этот раз Светлана Маковеева отправляется в Советский район.

Советский раньше назывался Молотовским. Его переименовали в 1957 году, и это один из самых молодых районов города. Его площадь почти 50 квадратных километров, и на этом пространстве уживаются совершенно разные постройки и жизненный уклад. Приглашаем вас прогуляться и посмотреть, что происходит в Советском районе.

Роман Ежевичкин, колумнистФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роман Ежевичкин, колумнист

Самара состоит из районов, которые похожи на Зону Стругацких. Вокруг кипит, ездит, гудит, фестивалит, но стоит зайти в такую Зону и всё сразу заканчивается. Иногда доходит до того, что такие места становятся спальными районами внутри спальных районов.

В одной из таких Зон я живу с ноября 1999 года. Местные называют это место Поселок. Границы поселка: Блюхера-Карла Маркса-Санфировой-Булкина. Чтобы пройти по Поселку, нужно минут десять. Но тебе их всегда будет мало.

Скучные цифры. Когда-то на этом месте не было почти ничего. Дикий край, населенный исполинскими слонами, гибкими пантерами и мудрыми старыми орангутангами. Бродил изысканный жираф. Росли грибы. Потом пришёл 1957 год и район застроили двухэтажками. Надо сказать, что дома эти непростые. Там очень высокие потолки с лепниной. Мы въехали в квартиру, которая почти никогда не подвергалась ремонту, потому быстро нашли и другие артефакты.

У нас стояла огромная ванная. Прежние хозяева не могли занести её чисто физически — чаша вмещала взрослого человека в зимней куртке и ботинках целиком. Наверное, все эти дома построены именно вокруг ванн.

Стены были зелеными: по нежно салатовым стенам трафареты темно-зеленых березовых листьев с сережками. Прекрасно (нет).

На улице Энтузиастов контрастная застройка — от маленьких двухэтажных деревянных домиков до до основательных кирпичныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом районе люди живут десятилетиями, а потому у многих палисадники с цветами, лавочки, столы и прочие нехитрые дела для летнего отдыха “на природе”. А знаете чего ещё много в Поселке? Травы и деревьев. Изможденные юные жители высоток (пятиэтажки 1965 года) приходят в поселок, раскладывают на траве пледы и во что-то там играют.

О домах поговорили. Теперь к другим артефактам.

В поселке три магазина и одна парикмахерская. Работают они как с 1957 года. Это небольшие кирпичные постройки, которых не касались сетевые магазины, а иногда и пластиковые панели! Под слоями краски там дух старого послевоенного роста и настроений.

Вот магазин “мышиный” или “шариковый”. “Мышиным” его зовут по старой памяти - когда-то кто-то видел там мышь. Происхождение имени “шариковый” поселковая наука установить не смогла. Давайте зайдем внутрь. Полы без противной скользкой плитки. Нет кондиционера, который вымораживает любые мысли. Но есть продавщицы, которые помнят всех в лицо, здороваются и спрашивают про семью. Раньше тут была ещё и разливочная в уголке. Но скорбеть по ней не будем.

Ещё здесь можно купить фермерское сало в вакуумной упаковке и какие-то причудливые сладости. Сейчас магазин стал частью сети «Фасоль», но, к счастью, ничего там не поменялось. Кошка, продавщицы и сало остались на месте.

Мы идём к главному строению поселка - Бане №13. О! Нет ничего более изысканного, чем погрузиться в неё и отметить очарование старины. Внутри баня почти никак не изменилась. Котлы заменили, лавки, парные. Но это вся та же ултрастарая баня из 50х. Но главное не в ней (в домах горячая вода давно), а в людях.

Теплым летним вечером, или не особо холодным осенним, у входа в баню сидят красные люди в простынях и полотенцах. Они отдыхают. Они курят. Они медленно пьют пиво. Они блаженно молчат. Они не стесняются своего вида. Зачем? Это же Поселок, где мораль проста, а древний обычай велит уважать Баню №13.

А иногда можно заметить на улочках Поселка женщин в спортивных костюмах. На голове у них тюрбан из полотенца, в руках пакет. На ногах шлепки с носками. Они идут из Бани. Они счастливы. Сейчас они существуют в своем времени. Ещё одно пространство, которое постоянно создается внутри поселка.

И есть ещё сотня мелочей. Лет пять тут можно было услышать петуха. После петуха раздавался крик “МОЛОКООО-ТВОРОООГ”. Держали голубятню (вы ещё помните что это такое?). Шашлыки в палисаднике проходят тихо и без музыки. У нас, в Поселке, так не принято.

Конечно, если просто пройтись по моему району, все это не видно. Тут надо пожить, понаблюдать, сходить в баню или “Мышиный”. И тогда район раскроется и впустит в себя. И тебе расскажут историю местной сумасшедшей, но только если ты спросишь о ней.

И тогда ты с некоторым удивлением поймёшь, что рядом Автовокзал, откуда можно уехать хоть в Баку. Ещё рядом “Космопорт” с раем для шопоголика. И даже целый Плановый университет.

Гостиница Октябрьская — одно из памятных мест Советского района — была построена в 1980 годуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но зачем? Летний вечер сгущается в Поселке. Люди выходят к подъезду переживать события дня. Деревья создают в комнате уютный полумрак. Тебе не хочется покидать Поселок, потому что Набережная, Ленинградская и прочие достоинства видятся бесконечно далёкими и бесполезными.

А в Поселке хорошо. Рай для эскаписта и ад урбаниста.

Мария Шестерикова, журналистФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мария Шестерикова, журналист

Здесь я признаюсь в любви к самарскому метро. Идеальное место: здесь всегда прохладно, приятно пахнет креозотом и мало людей. Если это не час пик, конечно. Но любовь эта из разряда «и хочется, и колется, и мама не велит».

Я живу на станции метро «Спортивная», а в детский сад меня возили на станцию «Гагаринская». От платформы до платформы 3 минуты ровно. За эти 3 минуты я успевала себе представить всевозможные сценарии. Как я падаю на шпалы и меня переезжает поезд. Как я, заходя в вагон, оступаюсь, проваливаюсь на шпалы и все кончается тем же самым. Ночами я заглядывала под кровать, а оттуда на меня вместо бабайки ехал поезд.

Улица ГагаринаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

С этими мыслями я дожила до студенчества — на пары ездила тоже на метро. Уже чуть дальше, в поезде приходилось проводить по 10 минут. За это время получалось придумать сценарии, достойные Хичкока. Самым реалистичным казался вариант, что меня столкнут под поезд. Поэтому я всегда пряталась за колоннами. И до сих прячусь. Люблю и прячусь.

Игорь Майоров, преподаватель английского, переводчик, член оргкомитета фестивалей «Ратное дело» (Самара) и «Времена и эпохи» (Москва)Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Игорь Майоров, преподаватель английского, переводчик, член оргкомитета фестивалей «Ратное дело» (Самара) и «Времена и эпохи» (Москва)

В Советском районе я вырос и мне тут хорошо знаком, можно сказать, каждый угол.

Самое интересное происходило тут, когда по улице Гагарина строили метро и все было перекопано. А все продуктовые магазины находились на противоположной от филиала ЦУМ «Самара» (так назывался «Самара-М») стороне. И поход за продуктами превращался в увлекательный квест, особенно весной и осенью.

Недалеко от моего дома располагается школа №69, которая раньше была «Школой космонавтов». К великому сожалению, информации о ней я в интернете практически не нашел, а ведь это было важное учреждение и культовое место среди подростков, так как на его поле стояли настоящие военные самолеты и даже вертолет! Увы, в 90-е годы их постепенно растащили на металлолом.

Основным же местом паломничества всех местных мальчишек был, конечно, парк «Победы» с его военной техникой. Парк «Дружбы» был куда менее интересен, да и то лишь своим кинотеатром.

Две пушки, один БТР и самый известный танк Второй Мировой, «тридцатьчетверка», ждут посетителей в парке «Победа»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наш район со времен конца 80х- начала 90х сильно изменился к лучшему. Исчезла зловонная табачная фабрика на углу улиц Дыбенко и Авроры, облагорожены парки (в основном, «Победы», надеюсь, до «Дружбы» тоже очередь дойдет и там реконструируют вторую его половину. На месте «живописного» пустыря на Дыбенко теперь ТЦ «Космопорт». Город преображается, и это прекрасно.

Екатерина Акинцева, директор АНО «Комплексный общеобразовательный центр для детей с ДЦП «Выше радуги»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Екатерина Акинцева, директор АНО «Комплексный общеобразовательный центр для детей с ДЦП «Выше радуги»

То место, где мы сейчас находимся – это мое место силы! В детстве здесь жил мой любимый дядя – папин брат. У них с женой не было своих детей, поэтому меня здесь просто укутывали теплом и лаской. И очень баловали! С тех пор это место – живое воплощение любви! Мне нравится все, что связано с хрущевками. Мне кажется, у них самая комфортная этажность, она не подавляет, не унижает человека. Самые уютные дворы, одни из немногих, куда до сих пор можно выпустить ребенка погулять. А еще для меня нет ничего уютнее, чем маленькая хрущевская кухня. Чтобы стол перед окном и три табуретки. В любое время суток. Утром с простым завтраком или долгие разговоры по вечерам за чашкой чая, переходящие в ночь. Поскольку я верю в неслучайность всего происходящего с нами, то для меня понятно, почему именно здесь оказалась школа для наших детей. Для того, чтобы объяснить, чем мы занимаемся, потребуется небольшая предыстория. Одиннадцать лет назад у нас родились двойняшки – мальчик и девочка. И это было бы абсолютным счастьем, если бы не одно но. Сын при рождении не задышал, и это стало причиной детского церебрального паралича.

Обсерватория педагогического университетаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока не существует ни одного метода исцеления от этого диагноза, но много методов адаптации ребенка к жизни. И главный принцип – включение его в общество. Правда нашей жизни – в исключении наших детей из общества. Какое-то время мы пытались бороться с системой. Мы – это «Дети-Ангелы» – сообщество родителей детей с ДЦП. А потом сами создали сначала Центр для особенных дошколят, а потом, когда дети стали школьниками без школ, решились на новый проект – собственную школу «Выше радуги». И оказалось, что нас ждало это здание. Это бывший детский садик, который я с помню с детства. Потом здесь был Центр занятости. Он съехал отсюда три года назад. К моменту нашей первой встречи здание стало местном временного пристанища для людей без постоянного места жительства. Но даже в таком состоянии оно не отвратило от себя. Мы понимали, что просто потребуется время для наведения порядка и возвращения былого очарования! За год благодаря помощи людей, в здание возвращается тепло, свет и вода. Здесь уже новые окошки. Понятно, что мы даже не приблизились к экватору ремонта, что впереди еще очень много работы, и здание очень постепенно будет оживать и наполняться детьми, но это то дело, которому хочется посвятить жизнь.

Сергей Ключников, самодеятельный мастерФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сергей Ключников, самодеятельный мастер

Когда идешь мимо ствола засохшего дерева, непроизвольно воображение начинает рисовать картинки, что же из него может получиться? Так, в 2017 году в парке «Дружба» и появились эти ангелы.

Скульптура из дерева «Болельщик» в парке «Дружба»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Они сухого клена, стоящего на корню, который должны были выкорчевать. Другие работы есть в парках «Победа», Струковском, Гагарина, но больше всего их в «Дружбе». Я рад, что мёртвые деревья ещё могут послужить и привнести естественную новизну и красоту в ландшафт парков.

Ксения Ефимова, актрисаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ксения Ефимова, актриса

Мои уже не советские детство и юность прошли в Советском районе Самары. Сейчас на вопрос «где живешь?», я смогла бы ответить легко: «у «Космопорта» — и меня все поняли бы. Но так было не всегда - раньше я жила на «Пятаке». До 2007 года на месте торгового центра «Космопорт» и части рынка «Антошка» располагалось маленькое озеро и лесок, где летом можно было загорать на травке, а зимой кататься на лыжах вокруг озера. Озеро это и всю близлежащую местность в народе называли «Пятак». Училась я в школе №114, и зимой мы всем классом во главе с учителем физкультуры ездили на лыжах к озеру. Так же на его территории зимой проходила внутришкольная военно-спортивная игра «Зарница»! Жалко, что «Пятак» наш не сохранили. Мимо моей школы раньше и машины почти не ездили и прохожих редко встретишь – пустынное место было.

В Советском районе 7 действующих православных приходов, один из самых красивых - храм Успения Пресвятой БогородицыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А теперь улица Дыбенко полна людьми до позднего вечера - все торопятся в «Ашан»! В том месте где мы в детстве бегали по заросшему травой двору и где стояла двухэтажка в окружении гаражей, теперь располагаются две огромные высотки ЖК «Дом у Космопорта». Проходим мимо школы, переходим дорогу и оказываемся у «Самарской гуманитарной академии»- слышала, что в этом здании в советское время находился детский сад. В 90-е здание было заброшено. Мы с одноклассниками как-то раз его исследовали: ходили по разрушающемуся пустому зданию. Было страшно, но очень интересно! Конечно, не могу не вспомнить про книжный рынок! Огромный, чего там только не было помимо учебников и канцтоваров... Особенная радость подростка начала нулевых годов - это аудио кассеты и диски с песнями любимых исполнителей! Теперь на месте «Книжки» продают машины с пробегом и располагаемся автодром. Если вспомнить раннее детство, то мой путь в детский сад лежал мимо Дома печати. В 90-х годах он ещё работал, в цехах на первом этаже были видны люди, шумели печатные станки. Теперь же здание заброшено и разрушается, несколько раз горело. Вот такой вот мой постСоветский «Пятачок»!

Валерий Ефимович, уличный музыкантФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Валерий Ефимович, уличный музыкант

Семнадцать лет уже на гармони играю, сам научился. А на улицу с песнями года четыре назад вышел. На пенсии, а дома скучно же сидеть. Хотя вот у меня пять детей, шесть внуков и четыре внучки. А сам я из Архангельска, вот!

Стою я здесь в основном, недалеко от «Леруа». Часов с трёх дня до вечера. Один раз представляете, пять тысяч заработал. А обычно тысячи по две выходит.

Раджат Мукерджи, преподаватель английского языка, фотографФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Раджат Мукерджи, преподаватель английского языка, фотограф

Я приехал в Самару в марте 2019 года, когда кончалась зима, но улицы всё ещё были занесены снегом. По сравнении с жарой моего города, Дели, это было приятное изменение.

Самара – один из таких городов, в которые, живя в Дели, мы ездили чтобы провести время вдали от толпы и шума. Это самый маленький и малонаселенный город, в котором я до сих пор жил. Для меня он спокойный, с довольно редким транспортным шумом. Мне очень нравится, что город окружен лесным покровом. Однако, лучшая часть Самары, по моему мнению, определенно Волга. Наслаждаться вечером на берегах такой реки – это то, о чём я всегда мечтал, но, к сожалению, никогда не имел возможности. Я люблю каждый кусочек этой реки и думаю о всех вещах, которые бы мог делать здесь. Например, я не умею плавать и никогда об этом не задумывался, но Волга вдохновляет меня научиться.

Неработающие американские горки в парке «Дружба»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Я предпочёл Советский район из-за его близости к миграционному центру МВД, где я часто бывал в прошлом году. Это не модный район, но точно спокойный и тихий. Рядом также расположен парк «Дружба», он очень комфортен для прогулок с нашей собакой.

По моему мнению, люди здесь очень простые. У меня были возможности встречаться и общаться со многими из них в том году. Сначала мне казалось, что жители здесь менее дружелюбны и гораздо менее проявляют энтузиазм, чтобы встретиться с кем-нибудь, но с тех пор я изменил своё мнение благодаря всем новым людям, которых встречал по работе (я учитель английского языка) и в англоговорящем клубе «English and Expats», который я начал вести год назад — всё желающие практиковать свой английский могут присоединиться к нему бесплатно.

Екатерина Питропова, дизайнер украшенийФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Екатерина Питропова, дизайнер украшений

Моя семья обосновалась здесь в 1957 году, в доме на улице Блюхера, который деду сначала пришлось построить. Это целая улица домов «коллективного строительства». Мама рассказывала, что на каждый дом выделялся один каменщик, один электрик, один, кровельщик и т.д., а рабочими руками были заводчане. Люди знали, кто в какой квартире будет жить и строили для себя. В домах по 8 квартир, соседи знакомы друг с другом десятки лет, меня знают с пеленок и я их знаю с рождения. Детское воспоминание: мне 5 лет, мы гуляем с бабушкой, идем вдоль улицы, она останавливается около каждого дома и здоровается со всеми. Все друг друга знали, как в деревне. Мне уже 39 лет, но до сих пор могу услышать вечером от соседа - гулять пошла? Ну, давай, возвращайся не поздно!

Бабушка с дедушкой умерли несколько лет назад, теперь здесь живу я, поддерживаю бабушкин палисадник. Тут многие выращивают цветы и ухаживают за дворами. Жалко, что никакого благоустройства не предвидится, все делаем сами. Например, пару лет назад мы за свои деньги положили асфальт во дворе, а год назад перестилали пол в подъезде.

Мне кажется, это большая редкость в городе - жить в доме, который строил твой дед.