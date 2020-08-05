«Убил и просто выбросил в одеяле»: в Самарской области зверски расправились с 85-летним дедушкой

Анатолия Волкова искали несколько дней Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Раньше такого никогда не было

— Мы боимся, что он хочет избежать наказания, откупиться. Его родственники твердят о каких-то связях, — признается в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» местный житель Геннадий Волков. Речь он ведет о 60-летнем Владимире Малышеве — обвиняемом в жестком убийстве его 85-летнего отца Анатолия.

История пенсионера шокировала буквально всех прошлой осенью. 7 ноября Анатолий Иванович уехал из дома в поселке Горном в Кинельском районе со своими знакомыми, а спустя пять дней — 12 числа — охотники обнаружили его завернутое в ковер тело в лесополосе около села Бобровка. Несчастный скончался от многочисленных ножевых ранений.

— Последний раз я звонил отцу 7 числа. Спрашивал, как дела, туда-сюда. Он сказал, что со своим другом Андреем Михайловичем Малышевым, его сыном Вовкой и его другом Сашкой — своими племянниками — оградку везут в Малышевку. Договорились потом созвониться, — вспоминает Геннадий.

8 ноября 2019 года Волкову-младшему позвонил брат вышеупомянутого Сашки и заявил, что дядя Толя куда-то пропал. Геннадий не понял, почему сам Александр ему не сообщил об этом, что вообще случилось. Он срочно выехал в Кинель, где, встретившись с крестником по имени Евгений, стал искать, куда запропастился отец, ранее никогда так не исчезавший.

Странности с машиной

— Мы с Женькой поехали к Вовке Малышеву — стучали, не открыл, только собака лаяла. В больницах и моргах пусто. Отправились в полицию, — продолжает мужчина. — Там пробили еще один возможный адрес Малышева, двинулись туда — снова никто не открыл. Отложили поиски до следующего дня.

Утром 9 ноября Геннадий вместе с сотрудником МВД снова прибыл к дому Владимира Малышева. Хозяин оказался на месте, вместе с какой-то женщиной. Судя по виду — накануне они злоупотребляли.

— У него «Газель» во дворе стоит, на колеса смотрю — в земле, оттопыренные. Спрашиваю: «Где лазил, скажи?» Он ответил, что оградку возили в Малышевку, — говорит Волков-младший. — А я местность знаю, там песок, а тут чернозем. Попросил его открыть машину. Он открыл — беспорядка я не нашел. Попросил его заднюю часть открыть, он занервничал, сходил домой за ключами. Когда открыл, сразу в глаза бросился вымытый линолеум, аж вода не высохла.

Сыну пропавшего показалось странным, что автомобиль снаружи грязный, а внутри чистый как стеклышко. Также Геннадию бросились в глаза и непонятные красные пятна на заднем колесе. Он указал на них своему спутнику из органов, но тот предположил, что это от винограда.

Сам же Владимир ничего нового не сказал. Вскоре его стали допрашивать в отделении, когда Анатолия Волкова официально объявили в розыск.

Тело нашли собаки

Вопросы задавали и отцу Малышева, и Сашке, которые вместе с Волковым-старшим везли оградку. Судя из объяснений получилось так, что Анатолий, после того как высадили Малышева Андрея, поехал со своими племянниками к Малышеву-младшему — при себе у них была медовуха, старичку хотелось просто посидеть, пообщаться с товарищами помоложе. В какой-то момент, как следует из показаний, дядя Толя просто ушел покурить и исчез.

— А потом волонтеры недалеко от дома Вовки — в проулке — нашли телефон отца. Без аккумулятора и видно, что симку кто-то пытался вытащить, — уверен Геннадий Волков. — Батарею мы так и не нашли, но видно было, что Вова очень испугался. Но, по-прежнему, молчал.

Обвиняемый не является публичным человеком Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Подозрения против Малышева росли. Его задержали до выяснения причин, а дома у него провели обыск. С помощью специального ультрафиолетового излучения специалисты нашли там много крови — и на кухне, и во дворе и на машине.

12 ноября случайно был обнаружен и Анатолий Иванович. Охотничьи собаки наткнулись на него неподалеку от озера Камышное. Погибшего упрятали в ковер, который раньше видели в доме предполагаемого злоумышленника.

Решающее слово за судом присяжных

— Как раз от дома Вовки туда три дороги ведут. Он поехал по дальней и просто выбросил отца в одеяле, отсюда и колеса развороченные. Я узнал, что Малышев с телефона отца звонил Женьке, просил забрать его. Возможно, тот просил вернуть мобильный, что-то сказал ему, что он, например, за своим отцом не ухаживает, в отличие от меня, а Вовка не сдержался и врезал. Не знаю, что там случилось. Я расспрашивал Сашку — почему ушел, почему оставил? А тот ответил, что если бы остался, то и ему самому не жить, — делится предположениями сын убитого.

Геннадий не исключает, что Анатолия Ивановича перед смертью избивали и тащили в машину. Судя по уликам, крови в грузовом отсеке было больше, чем в доме, — возможно, там и наносились ножевые ранения. Оружие убийства, к слову, так и не найдено. Один ножик лежал в салоне «Газели», но его причастность не подтвердилась:

— Следователи говорят, что в машине и в доме сильно прибрались. Ходил слушок, что подруга Вовки уборщицей работает, может быть, она и замывала. Сейчас мы просто хотим справедливого наказания, потому что много неоднозначных разговоров ходит.

Не согласны близкие жертвы и с квалификацией действий обвиняемого. Ему вменяют часть 1 статьи «Убийство».

— Но дядя Толя был слепой на один глаз, ему 85 лет, старенький и беспомощный. Малышев знал об этом, он часто у него в гостях был, - считает родственник семьи Волковых - Владимир. - Вовку вообще все как баловня знают. Все вспоминают историю, как в 80-е вместе с другом они чуть дальнобойщика не сожгли на трассе. Тогда история замялась. Еще были спорные моменты.

Сейчас дело дошло до суда. Признательных показаний так и не последовало. Рассматривать преступления предстоит присяжным заседателям.

— И это вызывает у нас опасения. Не сделают ли они хуже? Ведь его мать - бывший преподаватель в школе. Многие из тех, кто будет заседать, возможно, у нее учились, - добавляет наш собеседник.

4 августа в Кинельском городском суде уже состоялись предварительные слушания. Владимира Малышева оставили под стражей до 2021 года, несмотря на то, что его защитники настаивали на домашнем аресте. Разбирательства продолжаются. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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