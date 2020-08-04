2020-08-04T17:32:00+03:00
Общество

Ураган в Самаре 4 августа 2020 года: падают деревья, летают дорожные знаки

Рассказываем о первых последствиях урагана в Самаре 4 августа 2020 года на городских улицах
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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На Осипенко упали стендыНа Осипенко упали стенды
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Погода во вторник не задалась в областной столице с самого утра. Холодно, дождь накрапывает, ветер поднимается. А к вечеру и вовсе начался ураган в Самаре 4 августа 2020 года: ветер разошелся не на шутку и со всех концов города посыпались фотографии последствий непогоды.

Больше всего по всему городу падали деревья. На улице Промышленности одно такое рухнуло прямо на дорогу. На Чернореченской также дерево упало на дорогу, не повредив к счастью машины.

На Чернореченской дерево упало на дорогу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Чернореченской дерево упало на дорогуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

А вот на Урицкого под деревьями оказалась машина, пока непонятно, насколько она повреждена.

На Урицкого деревья завалили машину

На Урицкого деревья завалили машину

Также сухое дерево переломилось об газовый столб на Мехзаводе. Жители радуются, что сам газопровод не пострадал, но возмущаются, что никто не позаботился о том, чтобы убрать дерево раньше.

На Мехзаводе дерево сломалось о газовую трубу

На Мехзаводе дерево сломалось о газовую трубу

А на фонтанах Осипенко ветер не только сдувал в сторону струи, но и повалил информационные стенды с рассказом про подвиг героев 21 Армии.

В Волгаре же жители поделились фотографией летающих дорожных знаков, которые сорвало с места порывом ветра.

В Волгаре слетели дорожные знаки

В Волгаре слетели дорожные знаки

В мэрии рассказали, что все оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности.

- Шквалистый ветер валит деревья. Городские службы мониторят ситуацию, сформированы дежурные бригады, которые оперативно устраняют последствия урагана. По поручению Главы города Департамент городского хозяйства и экологии и районные администрации держат ситуацию на контроле, - рассказали в администрации города.

А свидетелем каких погодных ЧП стали вы? Делитесь в комментариях и присылайте фото в группу КП-Самара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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