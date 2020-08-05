«Сложнее всего было писать про похоронку»: самарчанка превратила бабушкины детские воспоминания о войне в повесть для подростков

Самарский журналист Кристина Лысова превратила бабушкины детские воспоминания о войне в увлекательную повесть для подростков. «Верка» - история, в основу которой легли реальные события из жизни девятилетней девочки и ее большой семьи в непростые годы войны.

«Падали от голода и не могли подняться»

- Повесть основана на воспоминаниях моей бабушки Веры Андреевны об ее детстве в маленькой деревне Заинского района Татарстана, - рассказала Кристина журналисту «КП-Самара». - Моя бабушка была самой лучшей моей подругой, потрясающей рассказчицей. Но несколько лет назад бабушки не стало. Мне очень хотелось сохранить ее рассказы для своих детей, и я решила записать их. Но просто вести пересказ от третьего лица было скучно. Так незаметно стал создаваться художественный текст. Повесть сложилась не сразу. Два года назад я написала первые пять глав и как-то дальше никак не шло. Я вышла из декрета на работу, в моей жизни появился интересный творческий проект -"Сказки на подушке". Для него я написала другую, совсем детскую повесть "Лето. Элла. Тарантело". История получила много хороших откликов читателей. Тогда я осмелела и опубликовала первые главы "Верки". После этого нельзя было отступать, и пришлось дописывать.

Главная героиня повести - девятилетняя Верка

Главная героиня повести - девятилетняя девочка Вера, младшая дочка в большой семье. Описанные в повести события охватывают жизнь семьи перед войной, во время войны и несколько лет после. С первых же глав читатель начинает сопереживать Верке, радоваться ее простым детским радостям и печалиться из-за совсем не детских испытаний, которые выпали на долю семьи. Непосредственно военных сцен, боев и сражений читатель на страницах повести не найдет. Да они и не нужны – книга совсем о другом.

- Военных сцен в книге нет, есть только описание одной голодной зимы, когда люди умирали прямо на улицах собственной деревни. Падали от слабости и больше не могли подняться, - говорит Кристина. - Мне очень хотелось описать подвиг простых людей, которые не воевали на фронте, но которые очень старались выжить ради себя, своих детей и тех, кто на фронтах проливает кровь.

Изучала военные архивы и метеорологические сводки

Автор признается – сложнее всего было писать две главы книги. В одной из них герои чуть не умерли от голода, а в другой - получили похоронку на сына.

- Эти главы эмоционально было сложно писать. Ну и самым сложным было не бросить все и дописать до конца, приходилось все время представлять себе конечный результат. А еще пришлось «подтянуть матчасть», - рассказывает Кристина Лысова. - Воспоминания моей бабушки были детскими, она помнила какие-то моменты очень ярко. Диалоги в книге многие приведены практически дословно, но для создания атмосферы и полноты картинки я читала воспоминания современников моей бабушки, живших в Татарстане во время войны, перечитывала "Дневник Анны Франк". Изучала военные архивы, искала информацию о погибшем на фронте бабушкином брате. Нашла даже фото мемориала на Украине, где он захоронен. Текст похоронки в книге процитирован из настоящих документов. Даже метеорологические сводки о погоде в Поволжье в те годы пришлось разыскать!

Автор повести Кристина Лысова и иллюстратор Ирина Голикова мечтают, чтобы книга попала к читателю

К работе над книгой подключилась художник Ирина Голикова. В книге 20 глав и к каждой будет своя акварельная иллюстрация.

- Ира полноценный соавтор моей книги, прожила ее вместе со мной. Иногда мне кажется, что она ведьма, потому что вот присылает мне очередной рисунок, а он как будто прямо из моей головы вынут! – делится впечатлениями Кристина. - Ира провела большую работу, изучала много фотографий того времени, быт людей, мой семейный фотоархив. Поэтому девочка Вера на иллюстрациях в книге похожа на свой реальный прототип.

Дожить до Победы – главный подвиг

Сейчас Кристина Лысова готовится издать повесть и запустила проект народного финансирования на краудфандинговой площадке planeta.ru. Другой возможности попасть в руки читателю у повести пока нет.

Ради создания повести и иллюстраций Кристине и Ирине пришлось погрузиться в эпоху своих бабушек

- Я отправила рукопись в два издательств, в одном честно ответили, что пока кризис, в другом не ответили вообще, - разводит руками Кристина. - Я общалась с другими авторами, в этот сложный год многие получают отказы от издательства. Но поскольку я получила много отзывов от читателей, которые хотели и готовы были купить печатную версию книги, то подумала - почему бы мне и им не объединить желания и усилия и не издать книгу самим.

Заявленная сумма сбора – 162 тысячи 550 рублей, чтобы издать тираж в 100 экземпляров достаточно собрать половину этой суммы.

- 15 процентов от собранной суммы удержит площадка, с оставшихся средств придется заплатить подоходный налог. После этого у меня на руках останется ровна та сумма, которая необходима для печати тиража, - объясняет Кристина. – Сейчас печатная книга стоит 775 рублей. Это максимально низкая цена, которую мне удалось выгадать. Краудфандинг - не благотворительность. Те, кто поддерживает проект, получают интеллектуальный продукт – книгу, или другие вознаграждения, например, персональную сказку для своего ребенка.

Проект по сбору стартовал 26 июля, в день рождения Кристины. Сейчас собрано уже больше 30% от заявленной суммы. Окончание сбора 12 сентября, так что все жалеющие еще могут успеть поддержать проект и помочь «Верке» дойти до своего читателя, а заодно – пополнить свою книжную полку.

Прототипом главной героини стала бабушка Кристины - Вера Андреевна

- У моей бабушки было трое родных и семеро приемных детей, множество внуков и правнуков. Многие подписаны на мои страницы в соцсетях и оставляют свой отклик. Все говорят, что для них это важно. Бабушку все очень любили и конечно хочется сохранить память о ней, чтобы фотографии семейного архива не были просто фото каких-то неизвестных людей, чтобы за каждым стояла история его жизни, - признается Кристина. – Но я уверена, что книга будет интересна не только моим близким. Многим простым людям в тылу было очень тяжело выживать, просто дожить до Победы было их главным подвигом. Такая своя история есть, наверное, в каждой семье. «Верка» - обращение к семейной истории, знать которую важно каждому, важно передать будущим поколениям. Надеюсь, моя повесть поможет подросткам прочувствовать эмоции их сверстников, живших во время войны, и побудит заинтересоваться историей своей семьи.