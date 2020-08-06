«Мы боимся выходить из дома»: чиновницу из самарского минстроя винят в захвате берега Волги

Самарскую чиновницу обвиняют в том, что она перекрыла горожанам доступ к Волге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Отгородилась стеной и не пускает на пляж»

В Самаре разгорается конфликт из-за подъезда к берегу Волги. В социальных сетях появились сообщения, что подъезды к пляжу на 3-й просеке (спуск по ул. Советской Армии у НФС) перекрыты бетонными блоками. И теперь ни пройти, ни проехать на пляж на машине невозможно. Горожане обвинили в самоуправстве чиновницу из министерства строительства Самарской области Надежду Вехову – дескать, женщина купила тут участок земли, построила огромный коттедж, и отдыхающие на пляже самарцы стали ей мешать. Вот она и отгородилась от них бетонной стеной, а потом и вовсе решила перекрыть все подъезды на пляж.

- Это общественная территория, здесь все жители ближайших микрорайонов купаются, отдыхают семьями, какое право имеют чиновники перекрывать проезд! – возмущаются самарцы в соцсетях.

«Сигнал о нарушении – мой долг как госслужащего»

Казалось бы, зарвавшегося чиновника нужно призвать к ответу. Однако на поверку оказалось, что ситуация не так однозначна. Как призналась Надежда Вехова журналисту «КП-Самара», дом на берегу реки у нее действительно имеется. Правда, не такой уж большой, и построенный еще в 1940 году.

- Мы купили старый деревянный дом на 3-й просеке еще в 2016 году, когда у родителей ухудшилось здоровье – продали все имеющиеся у семьи квартиры и дачу и съехались жить вместе, чтобы родители были под присмотром, - рассказала Надежда Вехова. – Сначала все было хорошо, но в этом году, видимо, из-за закрытия границ резко выросло число самарцев, которые переправлялись за Волгу со спуска у НФС. При этом они бросали на берегу машины – иногда их число доходило до 120! А возвращаясь с отдыха, оставляли на пляже мусор. И это в природоохранной зоне – явное нарушение. Моим долгом как госслужащего было сигнализировать о нарушении закона в правоохранительные органы.

В этом доме живет Надежда Вехова, он построен в 1940 году. Фото: предоставлено "Комсомолке"

После нескольких проверок природоохранная прокуратура усмотрела нарушение закона и выдала администрации Октябрьского района предписание – закрыть въезд на берег для автомобилей. Утром 16 июля на берег привезли бетонные блоки, дорогу перегородили. Правда, простояли они недолго – уже к вечеру автомобилисты оттащили их на обочину и все вернулось на круги своя. Управляющий микрорайоном вызвал полицию и сообщил о нарушении в администрацию. В начале следующей недели блоки снова заняли свое место, но простояли только до пятницы, потом их снова оттащили на обочину. А против чиновницы развернулась настоящая травля.

- Люди почему-то решили, что блоки ставлю я и мои больные родители, - говорит Надежда Вехова. – 17 июля родители утром уезжали в больницу, вернулись, звонят – мол, дом пытались поджечь. Я вызвала полицию, они нашли на участке две бутылки с зажигательной смесью, сейчас идет проверка и экспертиза. На следующий день наш забор исписали нецензурной бранью. У мамы из-за переживаний случился сердечный приступ, ее увезли в больницу. В соцсетях создали сообщество, где распространяется ложная информация будто я захватила участок и никого не пускаю на берег, там люди призывают поставить перед моими воротами бетонные блоки, вывалить кучу навоза или вовсе поджечь дом. Мы написали заявление в полицию, но уже боимся на улицу выходить!

Надежда Вехова уверена, что ее травят из-за борьбы с незаконной переправой Фото: Ольга НОВИКОВА

«Привозят на берег лодки и незаконно переправляют людей»

Надежда Вехова считает, что травлю организовали владельцы незаконной переправы через Волгу.

- Закрытый проезд не мешает местным жителям, люди там спокойно могут пройти. Он мешает тем, кто каждое утро привозит сюда на машинах лодки, переправляет людей на другой берег, а вечером лодки на машинах увозят обратно. Рядом есть лодочная станция, можно хранить лодки там, но это стоит денег…

Управляющий микрорайоном №28 Никита Савченко подтвердил – конфликт между местными жителями и приезжими автомобилистами на волжском берегу возник задолго до того, как чиновница минстроя купила домик на берегу, а бетонные блоки на проезде действительно установила районная администрация по предписанию природоохранной прокуратуры.

На берегу стоит контейнер для мусора, но многие автомобилисты кидают мусор просто так. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- Жители недовольны тем, что пляж по сути превратили в автостоянку, - рассказал Никита Савченко журналисту «КП-Самара». - Люди приезжают на машинах, садятся в лодки и уезжают на другой берег, а машины стоят по несколько дней. Потом автомобилисты возвращаются, многие из них просто выкидывают мусор прямо на пляже, я сам был свидетелем таких ситуаций. В результате весь берег заставлен автомобилями и завален мусором, кому это понравится?

В мэрии заверили, что уже подключились к решению проблемы. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.