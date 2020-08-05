Многомиллионный ущерб: стало известно, за что задержали экс-министра Самарской области Алексея Гришина

Вопросы к работе Алексея Гришина у силовиков возникали и ранее. Фото: правительство Самарской области

Стало известно, за что силовики задержали бывшего министра строительства Самарской области Алексея Гришина. Экс-чиновник попал в руки правоохранителей вечером 4 августа. Алексея Гришина задержали в подмосковном особняке. Как оказалось, причиной повышенного внимания силовиков стало уголовное дело о преднамеренном банкротстве, повлекшее многомиллионный ущерб. Конфликтная ситуация разгорелась в Мордовии, откуда родом Алексей Гришин и бывший губернатор региона Николай Меркушкин.

Преднамеренное банкротство

Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Республики Мордовия, Алексей Гришин является одним из соучредителей работающей в Мордовии коммерческой компании ООО «Инвест-Альянс». По версии следствия, входящее в состав этой компании ООО «СДС-Управление строительства» к январю 2018 года накопило кредиторскую задолженность более 180 миллионов рублей, а потом руководство компании решило провести процедуру банкротства и избежать возврата долга.

Стоимость подмосковного особняка Алексея Гришина оценивается в 360 млн рублей. Фото: "Столица-С"

- Руководство организации по фиктивным основаниям заключило договор цессии, по которому права на ранее образовавшуюся задолженность со стороны ООО «Мордовдевелопмент» в сумме более 865 миллионов рублей получала иная коммерческая организация, - пояснили в СУ СК Мордовии. - В действительности же никаких реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между данными организациями не было.

Тем не менее, Арбитражный суд Мордовии признал ООО «СДС – Управление Строительства» банкротом. Таким образом кредиторы этой компании не получили свои деньги обратно. Сумма причиненного ущерба составила около 183 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела велось давно, по нему уже задержали и поместили под домашний арест двое мужчин, в том числе исполняющий обязанности директора строительной организации. А 4 августа следователи при силовой поддержке Росгвардии задержали переехавшего в Подмосковье 45-летнего Алексея Гришина. Его доставили в Саранск и сейчас с экс-министром работают следователи.

Образ жизни экс-министра спартанским не назовешь. Фото: "Столица-С"

Элитный особняк

Подмосковный особняк Алексея Гришина, как и его квартиру в Москве и рабочий кабинет силовики обыскали. Как сообщает следком, среди изъятого оказались деньги, ювелирные украшения, финансовые документы, а также «другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела». Судя по появившимся в соцсетях фотографиям роскошного трехэтажного подмосковного особняка, обвинить Алексея Гришина в скромности и спартанских условиях жизни никак нельзя. Особняк – настоящий дворец с колоннами и парадной лестницей, бассейном и висящими на стенах картинами. По некоторым оценкам его стоимость может составлять до 360 миллионов рулей. В гараже Алексея Гришина обнаружились автомобили премиум-класса, а в кабинете – элитные часы.

В гараже обнаружились элитные автомобили. Фото: "Столица-С"

Самый богатый министр Самарской области

Алексей Гришин родом из Мордовии, как и бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Министерство строительство он возглавил в 2012 году, после того, как Николай Меркушкин стал самарским губернатором. До этого Алексей Гришин работал исполнительным директором госкорпорации «Олимпстрой». В 2016 году Гришин покинул пост министра и вернулся в Москву на одну из руководящих должностей в ФАУ «Роскапстрой». Этому событию предшествовали обыски в минстрое, однако никаких обвинений министру предъявлено не было. А с конца 2019 года он стал одним из проректоров МГУ.

Бассейн в особняке. Фото: "Столица-С"

Напомним, по итогам 2015 года Алексей Гришин стал самым богатым министром региона, заработав 13,3 млн рублей. Кроме того, на тот момент чиновник декларировал три квартиры, один жилой дом и машино-место, а также мотоцикл «Харлей Дэвидсон». Уже после перехода Алексея Гришина на работу в Москву депутат Госдумы Александр Хинштейн обвинял экс-министра в том, что под его руководством ведомство необоснованно завысило сметы по строительству стадиона «Самара Арена» и других спортивных объектов.