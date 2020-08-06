Коронавирус в Самарской области, последние новости на 6 августа 2020 года: кинотеатры начинают работать, а театральные труппы - репетировать

Кинотеатры с нетерпением ждут зрителей. Фото: vk.com/comfortkino_samara.

Число новых заболевших коронавирусом в Самарской области снижается, а пост-коронавирусных послаблений, напротив, растет. Рассказываем самые важные новости про коронавирус в Самарской области на 6 августа 2020 года.

За минувшие сутки в Самарской области выявлено 34 новых заболевших коронавирусом пациента. Это немного меньше, чем накануне. Тем не менее, общее число выявленных с начала пандемии зараженных в регионе перевалило за семь тысяч и составило 7045 человек. Из них 5280 уже успешно победили COVID-19 и покинули стены больниц. К сожалению, не обошлось без новых погибших – за минувшие сутки коронавирус забрал жизни пяти жителей региона, а общее количество смертей от COVID-19 составило 102 пациента.

Больше всего заболевших за минувшие сутки выявлено в Самаре и Тольятти - 16 и 7 соответственно. Кроме того, по данным оперштаба Самарской области по два новых случая заражения медики нашли в Новокуйбышевске, Сызрани, Красноярском и Похвистневском районах. По одному пациенту с коронавирусом, по официальным данным, прибавилось в Безенчукском, Исаклинском и Шигонском районах Самарской области

Снижение темпов прироста новых заболевших позволило региональным властям принять новые пост-коронавирусные послабления. Губернатор Дмитрий Азаров подписал новое постановление, по которому с 6 августа в регионе начнут работать кинотеатры. Правда, им придется соблюдать ограничения – заполнены должны быть не более чем 30% мест, а общее число зрителей в зале не должно превышать 50 человек. Тем не мене самарцы давно ждали этого решения и, безусловно, обрадовались ему.

Есть и другие послабления. Так, например, власти разрешили полноценные репетиции в театральных и концертных коллективах, всевозможные физкультурные мероприятия и городские соревнования с численностью не более 50 человек, а также работу кружков и секций при условии единовременного нахождения в помещении до 10 человек, а на открытом воздухе – до 50 человек.

Кроме того, самарцам разрешили жениться в присутствии большего количества гостей. Теперь при бракосочетании может присутствовать не 10 человек, а столько, сколько вместит зал – один человек на 4 квадратных метра.

Хорошая новость и для тех, кто собрался отдыхать за границу- теперь при возвращении отправляться на карантин в обсерватор необязательно. Правда, сообщить о своем возвращении все-таки придется.