Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Телевидение

«Как в соцсетях, но смешнее»: Дмитрий Колчин покажет «сториз» олигарха и преступника

Известный самарский юморист рассказал «КП-Самара», над чем собираются шутить создатели проекта на телеканале СТС, и что его будет отличать от других комедийных шоу
Михаил ГорюновМихаил ГорюновМихаилГорюнов
КомментироватьОставить комментарий
У Дмитрия Колчина будет много интересных персонажей в сериале

У Дмитрия Колчина будет много интересных персонажей в сериале

Фото: предоставлено телеканалом СТС

Уже в следующий понедельник «Сториз» можно будет не только в своих социальных сетях, но и на телеканале СТС. Сумасшедшая экоактивистка, находчивый алкоголик, бабушка-блогер, странные судья — в кадре появится много необычных персонажей! Роли исполняют комедийные звезды. Среди них и самарский актер и юморист Дмитрий Колчин. Он рассказал «Комсомольской правде» об особенностях проекта, своих героях, конкурентоспособности этого формата в современных реалиях и не только.

— Это формат сериала, который называется скетчком. Он состоит из большого количества коротких сюжетов, в которых актеры постоянно перевоплощаются в разные образы. Здесь то же самое, что и в социальных сетях, где лента «сториз» напичкана самыми различными видео. Только у нас смешнее, интереснее и с узнаваемыми лицами. За один выпуск можно будет увидеть, как каждый актер перевоплотится в десяток персонажей.

Если не секрет, какие персонажи у вас?

— У меня есть очень смешной образ преподавателя в университете. Есть образ олигарха, смешного, как мне кажется. Недавно мы снимали искусствоведа. Есть даже преступник.

Команда проекта обыграет самые различные темы современной жизни

Команда проекта обыграет самые различные темы современной жизни

Фото: предоставлено телеканалом СТС

Какие темы будут затронуты в скетчах?

— Они связаны с нашей жизнью. Не с тем, что было 10-15 лет назад, а с тем, что появилось нового за последнее время. Какие появились гаджеты, какие появились новинки-сервисы, какие службы, какие люди, какие профессии и так далее. Все связано с последними годами нашей жизни, и если это собрать вместе, то появится большая линейка интересных и смешных персонажей. Под них подобрали разных артистов — по типажам, форматам и даже возрасту.

Будут ли шутки на тему коронавируса?

— Думаю, это уже не совсем актуально. Все скринлайф-проекты эту тему сильно потрогали. У нас больше развлекательная история. Исключительно для хорошего настроения, для того, чтобы семьей можно было сесть и посмеяться над темами, которые близки. Конкретно мне, как мужу, папе, сыну. Я нахожу у нас в проекте персонажа, с которым я пересекался, которого я видел, может быть, я сам являюсь этим человеком. И от этого мне весело. У этого нету подоплеки повестки по ковиду или еще по чему-то. Социальная подоплека, конечно, есть, но она иная.

Кто пишет скетчи? Есть какая-то авторская группа?

— У нас огромная режиссерско-сценарная группа, много авторов. Все вместе мы иногда дописываем сценарий и на площадке, исходя из тех образов, тех локаций, где мы находимся. Даже реквизит наталкивает на какие-то новые шутки, которые мы вставляем. Все коллегиально происходит и это очень здорово. Большая редкость, когда так. Обычно получаешь текст, от которого сложно отходить, перестановку букв нельзя сделать в слове. А здесь мы не импровизируем, но договариваемся, предлагаем свои варианты, они очень часто принимаются и нам это от этого очень радостно.

В проекте мы увидим много звезд

В проекте мы увидим много звезд

Фото: предоставлено телеканалом СТС

Это, наверное, напоминает КВН, где за шутками тоже стоят творческие группы?

— Нет, это не как в КВН. Здесь интереснее. Мы одной командой делаем очень много серий. Много эфирного продукта. Имеем большой ресурс — костюмерный, гримерный, цеха, освещение, звук... Здесь немножко другой уровень. КВН, все-таки, это больше самодеятельность, которую снимают как концерт. Это другой формат и другой принцип производства. Мы больше подходим к сериальному и кинопроизводству. Разница не большая, но есть.

Будет ли «Сториз» похож на другие скетч-проекты, «Нашу Рашу», например?

— Скетчком это такой формат, который так или иначе похож друг на друга. Но обычно — это маленькое количество артистов. Берутся 2-3 человека, 5 человек — «6 кадров» те же самые — и перевоплощаются из одного образа в другой. У нас же линейка очень большая. Нас много, 12-15 артистов, может быть. И у каждого по несколько ролей, героев, они добавляются, меняются. И это наше большое преимущество, я считаю. Возможности монтажа нам позволяют перекинуть историю на одну линию, вторую, пятую... Потом опять возвращается первая. Тут вопросы к режиссеру монтажа, как это будет выглядеть, но, мне кажется, это круто.

Такой формат конкурентоспособен сегодня?

— На телевидении — да. В телефоне, на платформах различных что-то подобное найти проще. Телесмотрины изменились. Таких проектов сейчас достаточно мало на ТВ, поэтому «Сториз» — это очень вовремя. Давно чего-то похожего не было и даже неплохо, что это появилось. Чтобы посмотреть классный сериал, фильм, наверное, мы зайдем сначала на платформу. А это именно телевизионный формат. Его мы посмотрим дома с семьей, когда включим телевизор. Поэтому в сетке вещания мы стоим каждый день с понедельника по четверг в удобное вечернее время.

На съемочной площадке отличная атмосфера

На съемочной площадке отличная атмосфера

Фото: предоставлено телеканалом СТС

Кто еще из известных артистов будет вместе с вами играть?

— Антон Лирник, Олег Верещагин, Омар Алибутаев, Игорь Чехов, Юля Михалкова... Все знакомы, у всех есть своей юмористический бэкграунд, набор персонажей. Например, у Ивана Кулакова будет очень забавный персонаж часто появляться. Вообще, я не со многими здесь познакомился. Мы вместе работали, часто снимались, друг друга знаем и от этого нам очень комфортно.

Сами успеваете смотреть какие-то проекты? Что предпочитаете?

— Я смотрю довольно много и разное. Из юмора можно выделить, наверное, возобновленный КВН, которого давно не было. Я рад, что он вернулся в эфир, это очень приятно. Все переживали по этому поводу. Начну его смотреть с большим удовольствием и большой надеждой. Несколько сериалов посмотрел в последнее время. Их нельзя отнести к жанру комедии, но там много смешного — «Убивая Еву», «Содержанки», «Блеск». Люблю художественные произведения.

Посмотреть на игру Дмитрия Колчина в «Сториз» вы сможете уже меньше чем через неделю. Премьера на телеканале СТС 10 августа — в 20-00 по самарскому времени.

Телевизор: Интервью