«Как в соцсетях, но смешнее»: Дмитрий Колчин покажет «сториз» олигарха и преступника

У Дмитрия Колчина будет много интересных персонажей в сериале Фото: предоставлено телеканалом СТС

Уже в следующий понедельник «Сториз» можно будет не только в своих социальных сетях, но и на телеканале СТС. Сумасшедшая экоактивистка, находчивый алкоголик, бабушка-блогер, странные судья — в кадре появится много необычных персонажей! Роли исполняют комедийные звезды. Среди них и самарский актер и юморист Дмитрий Колчин. Он рассказал «Комсомольской правде» об особенностях проекта, своих героях, конкурентоспособности этого формата в современных реалиях и не только.

— Это формат сериала, который называется скетчком. Он состоит из большого количества коротких сюжетов, в которых актеры постоянно перевоплощаются в разные образы. Здесь то же самое, что и в социальных сетях, где лента «сториз» напичкана самыми различными видео. Только у нас смешнее, интереснее и с узнаваемыми лицами. За один выпуск можно будет увидеть, как каждый актер перевоплотится в десяток персонажей.

Если не секрет, какие персонажи у вас?

— У меня есть очень смешной образ преподавателя в университете. Есть образ олигарха, смешного, как мне кажется. Недавно мы снимали искусствоведа. Есть даже преступник.

Команда проекта обыграет самые различные темы современной жизни Фото: предоставлено телеканалом СТС

Какие темы будут затронуты в скетчах?

— Они связаны с нашей жизнью. Не с тем, что было 10-15 лет назад, а с тем, что появилось нового за последнее время. Какие появились гаджеты, какие появились новинки-сервисы, какие службы, какие люди, какие профессии и так далее. Все связано с последними годами нашей жизни, и если это собрать вместе, то появится большая линейка интересных и смешных персонажей. Под них подобрали разных артистов — по типажам, форматам и даже возрасту.

Будут ли шутки на тему коронавируса?

— Думаю, это уже не совсем актуально. Все скринлайф-проекты эту тему сильно потрогали. У нас больше развлекательная история. Исключительно для хорошего настроения, для того, чтобы семьей можно было сесть и посмеяться над темами, которые близки. Конкретно мне, как мужу, папе, сыну. Я нахожу у нас в проекте персонажа, с которым я пересекался, которого я видел, может быть, я сам являюсь этим человеком. И от этого мне весело. У этого нету подоплеки повестки по ковиду или еще по чему-то. Социальная подоплека, конечно, есть, но она иная.

Кто пишет скетчи? Есть какая-то авторская группа?

— У нас огромная режиссерско-сценарная группа, много авторов. Все вместе мы иногда дописываем сценарий и на площадке, исходя из тех образов, тех локаций, где мы находимся. Даже реквизит наталкивает на какие-то новые шутки, которые мы вставляем. Все коллегиально происходит и это очень здорово. Большая редкость, когда так. Обычно получаешь текст, от которого сложно отходить, перестановку букв нельзя сделать в слове. А здесь мы не импровизируем, но договариваемся, предлагаем свои варианты, они очень часто принимаются и нам это от этого очень радостно.

В проекте мы увидим много звезд Фото: предоставлено телеканалом СТС

Это, наверное, напоминает КВН, где за шутками тоже стоят творческие группы?

— Нет, это не как в КВН. Здесь интереснее. Мы одной командой делаем очень много серий. Много эфирного продукта. Имеем большой ресурс — костюмерный, гримерный, цеха, освещение, звук... Здесь немножко другой уровень. КВН, все-таки, это больше самодеятельность, которую снимают как концерт. Это другой формат и другой принцип производства. Мы больше подходим к сериальному и кинопроизводству. Разница не большая, но есть.

Будет ли «Сториз» похож на другие скетч-проекты, «Нашу Рашу», например?

— Скетчком это такой формат, который так или иначе похож друг на друга. Но обычно — это маленькое количество артистов. Берутся 2-3 человека, 5 человек — «6 кадров» те же самые — и перевоплощаются из одного образа в другой. У нас же линейка очень большая. Нас много, 12-15 артистов, может быть. И у каждого по несколько ролей, героев, они добавляются, меняются. И это наше большое преимущество, я считаю. Возможности монтажа нам позволяют перекинуть историю на одну линию, вторую, пятую... Потом опять возвращается первая. Тут вопросы к режиссеру монтажа, как это будет выглядеть, но, мне кажется, это круто.

Такой формат конкурентоспособен сегодня?

— На телевидении — да. В телефоне, на платформах различных что-то подобное найти проще. Телесмотрины изменились. Таких проектов сейчас достаточно мало на ТВ, поэтому «Сториз» — это очень вовремя. Давно чего-то похожего не было и даже неплохо, что это появилось. Чтобы посмотреть классный сериал, фильм, наверное, мы зайдем сначала на платформу. А это именно телевизионный формат. Его мы посмотрим дома с семьей, когда включим телевизор. Поэтому в сетке вещания мы стоим каждый день с понедельника по четверг в удобное вечернее время.

На съемочной площадке отличная атмосфера Фото: предоставлено телеканалом СТС

Кто еще из известных артистов будет вместе с вами играть?

— Антон Лирник, Олег Верещагин, Омар Алибутаев, Игорь Чехов, Юля Михалкова... Все знакомы, у всех есть своей юмористический бэкграунд, набор персонажей. Например, у Ивана Кулакова будет очень забавный персонаж часто появляться. Вообще, я не со многими здесь познакомился. Мы вместе работали, часто снимались, друг друга знаем и от этого нам очень комфортно.

Сами успеваете смотреть какие-то проекты? Что предпочитаете?

— Я смотрю довольно много и разное. Из юмора можно выделить, наверное, возобновленный КВН, которого давно не было. Я рад, что он вернулся в эфир, это очень приятно. Все переживали по этому поводу. Начну его смотреть с большим удовольствием и большой надеждой. Несколько сериалов посмотрел в последнее время. Их нельзя отнести к жанру комедии, но там много смешного — «Убивая Еву», «Содержанки», «Блеск». Люблю художественные произведения.

Посмотреть на игру Дмитрия Колчина в «Сториз» вы сможете уже меньше чем через неделю. Премьера на телеканале СТС 10 августа — в 20-00 по самарскому времени.