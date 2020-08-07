Самарского борца с пятой колонной, попавшегося на взятке, отпустили на свободу в зале суда

Дмитрий Гуренков не признал себя виновным Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Не мог принимать решения

6 августа Куйбышевский районный суд принял решение по делу экс-руководителя «Национальной Общественной Дружины» Дмитрия Гуренкова. Известного общественника, борца с пятой колонной задержали в апреле прошлого года по обвинению в получении взятки. Сам он свое участие в преступлении отрицал и накануне оказался на свободе.

Как считали следователи, Гуренков, будучи управляющим микрорайоном в Куйбышевском районе города, пытался «инициировать проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и с использованием своего авторитета и должностного положения оказать влияние на владельцев квартир и старших по домам с целью перехода их в другую УК — ООО «РЭУ-№». За это от сотрудника «РЭУ» он получил 135 тысяч рублей».

— Мы настаивали на том, что Дмитрий не являлся и не является должностным лицом и никаких взяток не брал. Он не мог принимать решения, выдвинутое против него обвинение во взяточничестве не нашло своего подтверждения, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» адвокат подсудимого Валерий Уткин.

В итоге служители Фемиды согласились с доводами защиты и переквалифицировали обвинение Гуренкову на менее тяжкую статью УК РФ. Его признали причастным к покушению на мошенничество.

Кто обжалует?

— Дмитрию Анатольевичу назначили минимальное наказание, которое он уже отбыл, находясь в СИЗО, — продолжает Уткин.

Юрис считает такой приговор победой. По его словам, «оправдание в реалиях современной судебной системы сравнимо с чудом и практически невозможно».

— Очевидно, что это успех стороны защиты и даже косвенное признание невиновности Гуренкова, — уверен наш собеседник. — Суд не решился полностью оправдать обвиняемого, иначе пришлось бы объяснять, почему больше года Дмитрий безвинно находился за решеткой.

По мнению адвоката, если бы его подзащитному сразу предъявили обвинения по той статье, по которой он был в итоге осужден, то Дмитрий не пробыл бы столько времени в следственном изоляторе. Меры наказания у «Взятки» и «Покушения на мошенничество» совсем разные.

Согласно вердикту, Дмитрий Гуренков получил 1 год и 11 месяцев лишения свободы. Не исключено, что он обжалует и такое решение. 10 дней есть, и у прокуратуры есть время на свою апелляцию.

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