Мост заложил, ЧМ провел: в Самаре поздравляют губернатора Самарской области с юбилеем

Дмитрий Азаров уже четвертый год возглавляет регион. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дмитрий Азаров в Самарской области человек не чужой. Здесь вырос, получил образование, начал карьеру - сначала рабочую, потом политическую. Здесь впервые стал мэром, а спустя несколько лет вернулся в регион в статусе губернатора - как грамотный управленец и человек, понимающий потребности региона изнутри. Все ли получилось - решать экспертам и политологам. Мы же решили вместе с жителями Самарской области к его юбилею вспомнить, какие слова и дела губернатора больше всего запомнились за это время.

ВЕРНУЛ ЛЬГОТЫ ВЕТЕРАНАМ

Разбираться с последствиями реформы по отмене льгот ветеранам труда в Самарской области Дмитрий Азаров начал еще с первых дней на посту губернатора. В 2018 году в регионе увеличили на 3,7% размер социальных выплат, и после индексации пенсий ЕДВ смогли получать более 10,2 тыс. человек. С 1 мая выплаты ветеранам труда возобновили за счет президентского гранта, который регион получил за успехи в реализации нацпроектов.

- Я принял решение: с 1 мая 2020 года вернуть единые денежные выплаты всем ветеранам труда, которые получали их по состоянию на 1 марта 2017 года. Таких заслуженных людей в регионе почти 90 000. Еще раз подчеркну, что выплаты начнутся в мае текущего года. Соответствующее поручение дано правительству региона, - отметил Дмитрий Азаров.

ПРОВЕЛ ЧМ ПО ФУТБОЛУ ТАК, ЧТО ВСЕ ХОТЯТ ВЕРНУТЬСЯ

Стадион к ЧМ-2018 по футболу достраивали до последнего момента. Принял город Дмитрий Азаров недостроенным: стадион отстает, вокруг еще работать и работать. В Самаре наводили последний лоск. Не только представителей власти, но и жителей немного трясло: как воспримут город туристы и фанаты? Они подготовку оценили. Самару признали одним из самых гостеприимных городов ЧМ-2018 туристы из многих стран, которым посчастливилось наблюдать здесь триумф своей команды. Фанаты остались довольны и инфраструктурой, и природой, и активностями для болельщиков. Бразильцы, мексиканцы, костариканцы, австралийцы делились впечатлениями и пожеланиями счастья для Самары и ее жителей.

Глава губернии поздравить «Комсомолку» с юбилеем пришел лично. Фото: Иван МАКЕЕВ

АКТИВНО НАЧАЛ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ ДОЛЬЩИКОВ. ДОМА СТАЛИ ДОСТРАИВАТЬ

Еще одна проблема, которую активно взялся решать Дмитрий Азаров, - проблема обманутых дольщиков. 22 ноября губернатор позвал всех на обсуждение. Совещание длилось 9 часов - это рекорд. Дмитрий Азаров стал первым главой региона, извинившимся перед дольщиками за ситуацию, которая для многих из них не решается более 10 лет.

- Я приношу вам свои извинения за тех мошенников, которые были допущены и осуществляли преступные действия в сфере строительства, - отметил Дмитрий Азаров. Стоит сказать, что такую честность оценили.

После совещания вопрос действительно начали решать. Конечно, в одночасье достроить все дома непросто. Но в 2018 году наконец-то начались новоселья - сдали в эксплуатацию четыре дома на улицах Советской Армии, 121, Блюхера/Карбышева, Тухачевского, 10 и Печерской, 25. Въехали люди в дом по улице Димитрова, 14. Сейчас проблему продолжают решать.

ПРИВЕЛ В РЕГИОН КАССАЦИОННЫЙ СУД

Шестой кассационный суд удалось разместить именно в Самаре. Это вопрос не только престижа, но и огромного количества новых рабочих мест. На размещение суда в своих регионах также претендовали Республики Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия и Марий Эл, а еще Кировская, Оренбургская и Ульяновская области. Кроме того, это позволило поднять престиж региональной высшей школы и уже способствует трудоустройству выпускников юридических специальностей.

ДОБИЛСЯ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТА ЧЕРЕЗ ВОЛГУ

Изначально транспортный коридор проходил через соседние регионы. В транспортной стратегии страны интересы Самарской области совсем не учли.

- Но благодаря поддержке Президента России удалось аргументировать необходимость строительства и доказать, что оптимальным является прохождение магистрали через Самарский регион. Это была очень непростая, конкурентная борьба. Старт для отработки этого вопроса мы получили благодаря моему обсуждению прохождения транспортного коридора с Президентом страны Владимиром Путиным в ходе его визита в Самарскую область в марте 2018 года, - отметил Дмитрий Азаров.

Именно он сумел переломить ситуацию в пользу региона и убедить - проложить «шелковый путь» лучше всего именно здесь. Сейчас к строительству моста уже приступили. Губернатор лично курирует это мероприятие и инспектирует стройку, на которой трудятся бригады, возводившие Крымский мост.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДМИТРИЮ АЗАРОВУ

Коллектив ООО "Автодоринжиниринг" поздравляет губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова с юбилеем

Уважаемый Дмитрий Игоревич!

От лица коллектива Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн и наших многочисленных пациентов от всей души поздравляю Вас с этой знаменательной датой - пятидесятилетием. Ваш богатый профессиональный опыт, глубокие знания, воля и целеустремленность, умение видеть перспективу помогают Вам ставить задачи, необходимые для процветания региона, и добиваться их решения.

Под Вашим руководством в Самарской области произошли значительные позитивные перемены, и отрасль здравоохранения - не исключение. Наш госпиталь сегодня - один из самых современных стационаров в системе здравоохранения области, имеющий, кроме традиционных лечебных отделений, отделение реабилитации и физиотерапии. В течение 25 лет в госпитале функционирует первый в России Попечительский совет - добровольное объединение юридических и физических лиц, действующий в соответствии с Постановлением губернатора Самарской области и «Положением о Попечительском совете» для оказания разносторонней материальной, социальной, моральной поддержки Самарскому областному клиническому госпиталю ветеранов войн.

Благодаря Вашему постоянному вниманию к проблемам оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним по льготам, и оказанию материально-технической поддержки госпиталя происходит увеличение доступности специализированной медицинской помощи ветеранам войн и лицам, приравненным к ним по льготам. Внедряются новые высокотехнологичные методы диагностики и лечения, повышается качество оказания медицинской помощи. Все это положительно отражается на удовлетворенности ветеранов войн качеством лечения в ГБУЗ «СОКГВВ». Спасибо Вам за поддержку. Желаю успехов в Вашей ответственной работе, здоровья и благополучия.

С уважением, начальник Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн Александр КАШИРИН.

Уважаемый Дмитрий Игоревич!

От лица 16 тысяч жителей Хворостянского района и себя лично позвольте поздравить Вас с юбилеем и сказать слова признательности и благодарности за Ваш труд на благо Самарского региона. Область меняется на глазах - не только центральная ее часть, но и такие отдаленные районы, как Хворостянский.

Благодаря участию в губернаторском проекте «СОдействие» и федеральном проекте «Комфортная городская среда» по инициативе населения в районном центре и других селах благоустраиваются дворы и общественные пространства, строятся детские площадки, фонтаны и тротуары. В 2019 году построено два фельдшерско-акушерских пункта. Ожидаются большая реконструкция и ремонт учреждений здравоохранения, офисов врачей общей практики, появляются современные образовательные центры. Бурными темпами развивается дорожная сеть. Через три-четыре года дороги с твердым покрытием будут в каждом населенном пункте - еще несколько лет назад мы об этом могли только мечтать.

В рамках национального проекта «Демография» и его раздела «Спорт - норма жизни» все больше становится спортивных площадок, создаются условия для привлечения к активному и здоровому образу жизни детей и взрослых. И, что самое главное для сельскохозяйственного района, наши предприятия становятся прибыльными. На поля выходит «умная техника», их орошают рукотворные дожди, а в село приезжают работать высококвалифицированные специалисты и молодежь. Это неудивительно, ведь качество жизни растет. А значит, возвращается доверие к власти. И все это благодаря лично Вам - человеку, вся жизнь которого связана с самарской землей. Здесь Вы прошли серьезную профессиональную школу, накопили большой опыт, состоялись как компетентный руководитель, искренне любящий родной край, радеющий за благополучие земляков и умеющий эффективно справляться с актуальными проблемами. А в ответ мы стараемся поддерживать Вас ударной работой, ответственным отношением к поставленным правительством региона и страны задачам.

От всей души желаем Вам еще больших достижений в укреплении экономической мощи и стабильности нашего региона, а также семейного благополучия и здоровья.

С уважением, глава муниципального района Хворостянский Виктор МАХОВ.

Уважаемый Дмитрий Игоревич!

Поздравляю Вас с юбилеем - пятидесятилетием. Вас знают как опытного, знающего и ответственного руководителя, умеющего принимать взвешенные и конструктивные решения. Профессионализм, целеустремленность, искренняя забота о людях снискали Вам заслуженный авторитет и уважение жителей региона. Ваши последовательные действия по развитию гражданского общества, выстраиванию партнерских отношений органов власти, общественности и бизнеса стали надежной базой для развития экономики Самарской области.

Позвольте мне от имени пивоваров губернии выразить Вам глубокую признательность за внимание к нашей отрасли и малому бизнесу в целом. На сегодняшний день пивоваренные предприятия создают более двух тысяч рабочих мест, которые, в свою очередь, формируют дополнительные вакансии в смежных отраслях. Благодаря поддержке региональных властей и Вашей лично мы не только производим продукцию, за качество которой не стыдно ни перед земляками, ни перед гостями города, но и вносим свой посильный вклад в региональный бюджет. Эта поддержка позволяет нам, в свою очередь, помогать тем, кому это необходимо в наших родных городах и селах, там, где мы живем и работаем. Часть прибыли нашего предприятия уходит на благотворительность. Так, в период пандемии коронавируса мы закупили необходимые расходные материалы и оборудование для инфекционного отделения Похвистневской районной больницы.

Всем сердцем желаем Вам крепкого здоровья, множества радостных минут в Вашем нелегком труде. Пусть успех всегда сопутствует Вам в работе на посту губернатора региона - ведь от этого зависит состояние экономики и социальной сферы, благосостояние населения, политическая стабильность. Здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашей семье.

С уважением, руководитель ООО «Золотой Хмель», председатель Собрания сельского поселения Старый Аманак, депутат районного Собрания представителей Похвистневского района Самарской области, руководитель отделения по Приволжскому федеральному округу Национального Союза Производителей Пива и Напитков (НСППиН) Евгений ХУДАНОВ.

Уважаемый Дмитрий Игоревич!

За время работы на посту губернатора, Вы добились больших успехов в решении актуальных вопросов направленных на развитие региона, заслужили высокий авторитет и уважение среди коллег профессионализмом, активной жизненной позицией и работоспособностью. Ваша энергия заражает: Вы ставите перед нами важные и амбициозные задачи, которые мы выполняем. И цель у нас одна: процветание Самарской области.

Владимир АНИКИН, глава муниципального района Безенчукский.

Уважаемый Дмитрий Игоревич!

От всего коллектива ПАО «ТОАЗ» и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

Эту знаменательную дату Вы встречаете на посту губернатора Самарской области, с которой связали всю свою жизнь. Жители региона знают Вас как человека дела, профессионального и принципиального государственного деятеля, который упорно идет к поставленной цели.

Под Вашим руководством Самарская область динамично развивается, раскрывая свой экономический потенциал. Вы уделяете особенное внимание устойчивому развитию экономики и социальной сферы региона, повышению благосостояния населения и укреплению взаимодействия ветвей власти и бизнес-сообщества.

Желаю Вам, чтобы достигнутые успехи стали надежным фундаментом новых свершений на благо Самарской области, а инициативы всегда находили понимание и поддержку соратников и друзей. Крепкого Вам здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и выполнения всех намеченных планов.

Дмитрий Межеедов, Генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»

Уважаемый Дмитрий Игоревич!

От лица всего коллектива АО «ПОЛИМЕР» поздравляю Вас с юбилеем, присоединяясь к многочисленным добрым пожеланиям друзей, родных, коллег и всех жителей нашей большой губернии.

Вся ваша жизнь связана с Самарской областью. Вы рано начали работать, не боялись тяжелого физического труда. Наверное, это во многом определило ваши деловые и человеческие качества, отношение к простым людям и предприятиям, на которых они работают. Именно поэтому Вы так много делаете сегодня для развития региона, привлечения инвестиций в промышленность и поддержки предприятий. Особенно хочется подчеркнуть Ваше умение зажечь своими идеями людей, сплотить для их реализации команду профессионалов. Именно эта команда стала движущей силой тех мощных позитивных преобразований, которые в последние годы свойственны нашему региону. И это касается не только губернской столицы, но и небольших городов, таких как Чапаевск, которые год от года становятся чище, красивее и комфортнее для проживания. В прошлом году нашему городу был присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития – это открывает для всех нас новые горизонты и перспективы, и, конечно, это было бы невозможно без вашего участия. Ваша деятельность вызывает чувство глубокого уважения и признания у коллег, и, несомненно, заслуживает той всенародной поддержки, которая дает силы идти вперед и достигать самых амбициозных целей – в этом и во многом другом вы всегда можете рассчитывать на поддержку предпринимателей и промышленников Чапаевска.

Очень хочется надеяться, что Ваша энергичность, дальновидность, профессионализм, многолетний опыт руководителя высокого уровня позволят вам еще долгие годы эффективно и плодотворно трудиться на ответственном посту, достигать больших успехов в деле дельнейшего развития и совершенствования Самарской области. Желаем удачи во всех начинаниях и крепкого здоровья! Пусть ваша жизнь будет наполнена положительными эмоциями и яркими победами!

С уважением, генеральный директор АО «ПОЛИМЕР» Виктор Гусаренко.

Уважаемый Дмитрий Игоревич!

Примите наши сердечные поздравления с Вашим юбилеем

Вы, как и мы, супруги Ольховы, отмечаете в этом году 50-летие.

И сделано за эти годы немало. Ваша жизнь - яркий пример того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение.

Вы прошли путь от простого рабочего до губернатора и, наверное, поэтому так хорошо понимаете простых людей. Вы являетесь инициатором многих преобразований, которые происходят в социально-экономической сфере Самарской области, демонстрируя деловой подход в решении текущих и перспективных задач. Земляки высоко ценят присущие Вам профессионализм и ответственность именно потому, что собственными глазами видят в последние годы перемены к лучшему. Особенно это касается агропромышленной отрасли. Деревня оживает, возрождается. Создаются новые фермерские подворья и сельхозпредприятия, а давно существующие - растут и развиваются.

Наш семейный бизнес тому пример. Мы занимаемся животноводством, растениеводством, печем хлеб и открыли линию по производству полуфабрикатов. В этом году запустили маслобойню. Мы с супругой родились и выросли в Алексеевке. Родной район знаем как свои пять пальцев и видим, как постепенно возвращается доверие к власти: люди видят конкретные дела, и понимают, что слова у Вас не расходятся с делом. И только так - конкретными делами - можно заручиться поддержкой жителей районов Самарской области, органов местного самоуправления. И мы со своей стороны стараемся в родном селе, в родном районе поддерживать не только своих сотрудников, но и всех, кто в этом нуждается.

Очень хочется верить, что все вместе мы добьемся еще большего процветания региона, чтобы слава о наших натуральных продуктах гремела по всей стране. А в этот праздничный день мы от всей души желаем Вам энергии и оптимизма в работе. Пусть Ваши профессионализм, принципиальность и надежная репутация еще долгие годы будут служить на благо Самарской области, а душевная теплота, поддержка друзей и коллег, близких и родных наполняют каждый день - и рабочий, и выходной.

С глубоким уважением, глава крестьянско-фермерского хозяйства Марина ОЛЬХОВА и предприниматель, депутат Собрания представителей муниципального района Алексеевский Сергей ОЛЬХОВ.