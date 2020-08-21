Подростки избили врача у храма в Самаре. Он отказался брать больничный, чтобы помогать людям

Вадим считает, что воспитанию современных подростков нужно уделять больше внимания Фото: Из личного архива героя публикации

Конфликт на милом сквере

Сквер за самарским собором Кирилла и Мефодия привели в порядок в прошлом году. Здесь отличная детская площадка, много людей гуляют семьями, малышам очень нравится. Но на днях идиллия была нарушена. Шумные подростки избили врача, который сделал им замечание.

Конфликт случился 18 августа примерно в 19:30. 34-летний анестезиолог-реаниматолог из больницы Середавина Вадим Бусов гулял на площадке с 7-летней дочкой и сыном на 2 года старше.

— Мы как раз собирались поиграть в бадминтон, когда я увидел, как группа ребят — человек 15 в возрасте от 15 и старше — ломали ветки деревьев, кидались с остервенением друг в друга яблоками и всяким мусором, кричали непристойности, — рассказывает Вадим корреспонденту «КП-Самара».

Учитывая, что вокруг много детворы, которым такое слушать ни к чему, мужчина сделал компании гуляк замечание, попросил их прекратить беспредел и уйти в другое место. Реакции не последовало никакой.

Били на глазах детей

— Когда я попытался остановить их и вывести с территории, то получил несколько ударов кулаком по лицу, оскорбления и сломанный палец. Особо агрессивных было двое, остальные просто стояли и смеялись. Все происходило на глазах моих детей, — продолжает Бусов.

Сквер за парком обновили только в прошлом году ФОТО: администрация Самары

Бить доктора перестали лишь после того, как в происходящее вмешался очевидец, а бабушки стали кричать из-за забора. Дебоширы разбежались, кто куда, а Вадим вызвал полицию. Правда, приехали силовики не сразу и уже не на место происшествия, а к нему домой.

— Подал заявление. Надеюсь, что виновные понесут ответственность. В моем детстве к замечаниям старших всегда прислушивались, а сейчас молодые бьют учителей, стариков, врачей и гордятся эти. Они просто кичатся своей безнаказанностью, — считает наш собеседник. — Тем более, что все произошло на территории храма. Совсем у людей совести не осталось!

«Душа болит, обида гложет»

Горожанин проходит экспертизы. Силовики в свою очередь занимаются поиском камер наблюдение, которые могли зафиксировать инцидент. Доктор верит, что его обидчиков найдут и готовится их опознать.

Несмотря на травмы пострадавший продолжает работать. Докторов и так мало, а пациенты есть всегда. Правда, повреждения все-таки сказываются:

— Мешает сломанный палец, а первые два дня голова болела, что так же не давало сосредоточиться на работе. Ну и душа болит, обида гложет...

В ГУ МВД России по региону «Комсомолке» сообщили, что обращение к ним действительно поступило. По факту случившегося сейчас правоохранители проводят проверку. Решения об уголовном деле пока не принято. Samara.kp.ru будет следить за развитием событий.