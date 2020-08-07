«Потом высотку уже не воткнешь»: почему застройщики бросились срочно межевать землю в историческом центре Самары

После принятия градостроительных регламентов воткнуть высотку посреди исторического квартала застройщикам станет гораздо сложнее Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Слушания раздора

На этой неделе в Самаре прошли очередные общественные слушания, которые должны были решить судьбу 109 квартала в границах улиц Самарской, Вилоновской, Садовой и Ульяновской. Слушания вызвали немалый ажиотаж – местные жители выступают категорически против строительства высоток в историческом квартале, однако застройщик – компания «Трансгруз» - упорно пытается заручиться поддержкой общественности в возведении многоэтажного жилого комплекса. Вот и в этот раз все места в зале были заняты уже за полтора часа до начала слушаний - жители квартала заподозрили, что это сделали сотрудники строительной компании, чтобы не допустить к слушаниям обычных самарцев.

- Застройщик представил на слушания только проект межевания территории, без проекта планировки. Нас убеждают, что там будет дом всего в 9 этажей, но мы этому не верим. С этим застройщиком в квартале уже был прецедент строительства высотки большей этажности, чем было заявлено. В результате дом узаконивали через суд, - говорят местные жители.

Прием мнений горожан по межеванию 109 квартала продолжится до 11 августа.

Земля внутри исторического поселения давно притягивает внимание застройщиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поселение есть, регламентов нет

Впрочем, аналогичная ситуация сейчас по всему историческому центру - самарские застройщики резко активизировали работу по межеванию земли в старом городе. Выросло и число публичных слушаний, на которых строители получают одобрение или неприятие своих проектов со стороны горожан. Старые разрешения на строительство около площади Куйбышева, Самарской площади, железнодорожного вокзала достали из папок, отряхнули от пыли и кинулись воплощать в жизнь. Это не случайно. Как говорят эксперты, для многих строителей это последняя возможность успеть максимально выгодно освоить лакомый участок земли в престижном районе Самары.

Председатель Самарского отделения ВООПИиК Нина Казачкова объясняет: причина возросшей активности застройщиков – в принятии режима исторического поселения в центре старой Самары. Принять-то его приняли, а вот конкретных градостроительных регламентов, регулирующих работу строителей в каждом из кварталов, пока нет.

- Понятно, что у застройщика свой интерес – размежевать землю, соединить несколько выкупленных ранее участков в один и утвердить проект нужной высоты до принятия регламентов, которые эту высоту ограничат, - объясняет Нина Казачкова. – Но если сейчас позволить эти проекты точечной застройки, то непонятно, что потом делать с историческим поселением и зачем тогда власти проделали такую огромную работу, чтобы его принять. Мы предлагаем дождаться принятия градостроительных регламентов и только потом утверждать проекты межевания и планировки территорий в границах исторического поселения.

Чем больше этажей - тем больше прибыль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инфраструктурный вопрос

Как объяснил архитектор, советник губернатора Виталий Стадников, сами регламенты уже готовы, но против их принятия в Самаре развернулась нешуточная борьба.

- В среде застройщиков есть огромное сопротивление по принятию объектов охраны и тем более конкретных регламентов, - отметил Виталий Стадников. – Ведь как только возникают регламенты, ставится крест на попытках высотных проектов рядом с памятниками архитектуры. Да, строительство масштабных объектов по-прежнему возможно, но оно упорядочивается, приходит в норму, высота ограничивается шестью этажами. Сейчас одна из главных проблем города – строительство многоэтажек, не обеспеченных инфраструктурой. Это настоящие разрушители городской среды. Весной должны были принять список ценных градоформирующих объектов – он не принят. Вопрос с регламентами тоже завис. Когда они будут приняты - неизвестно. Застройщики апеллируют к тому, что, дескать, они разработали масштабные проекты планировки, а при принятии исторического поселения их не учли. Но хочется напомнить, что сами эти проекты совершенно не учитывают обеспеченность районов инфраструктурой, парковками, школами и больницами.

Памятники – детям?

Вопрос строительства школы поднимался и на публичных слушаниях по 109 кварталу. Некоторые местные жители предложили построить на расселенных площадках образовательное учреждение - их нынче в старом городе явный дефицит. Однако выяснилось, что все не так просто.

- Для строительства школы минимальный земельный участок должен иметь площадь в 2,2 га. Все исторические кварталы в Самаре имеют размер 125х250 метров, это 3,2 га каждый, - объяснил руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов. - Так что для строительства школы по современным правилам в каждом историческом квартале надо снести две трети квартала. Кроме того, муниципальной земли под школу в старом городе нет.

Градозащитники предлагают решить проблему нехватки места под школы в историческом центре с помощью заброшенных памятников архитектуры.

- Например, можно реставрировать и переделать под школу здание реального училища, это муниципальная собственность, - считает архитектор Ирина Фишман. – Можно использовать таким образом и другие памятники. Да, это будут не типовые школы, но таким образом можно решить одновременно и вопрос обеспеченности социальной инфраструктурой, и реставрации ценных архитектурных объектов.

А как вы считаете - нужны высотки в историческом центре Самары?

Обсудим в комментариях.