Полицейский устроил страшное ДТП в Самарской области: два человека погибли, трое малышей в больнице

Последствия аварии оказались страшными Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Жуткое ДТП накануне вечером, в пятницу 7 августа, произошло в Самарской области. На 54 километре трассы «Самара-Большая Черниговка» столкнулись сразу три авто, погибла семейная пара, а еще пятеро, в том числе и трое маленьких детей, получили травмы.

Все случилось примерно в 21-20. «Датсун», за рулем которого находился сотрудник одного из местных подразделений ОВД. Будучи в отпуске и двигаясь на личном авто, он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «Хендай Солярис», ехавшим впереди.

Все машины получили серьезные повреждения Фото: ГУ МВД России по Самарской области

— От удара «Солярис» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Вольво fh» под управлением 27-летнего молодого человека, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Последствия оказались страшными. 29-летний водитель «Хендай», в 2019 году лишенный прав, скончался на месте. В реанимации умерла его 34-летняя супруга. В нейрохирургическом отделении сейчас находятся троей их детей — две девочки, старшей из которых 3 годика, а младшая родилась только в июне, и двухлетний мальчик.

Выжить в таком столкновении было почти невозможно Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Досталось и полицейскому из «Датсуна». Он, как и его 24-летняя пассажирка, получили травмы. Впрочем, они оказались не столь серьезными. После оказания медицинской помощи пару отпустили домой.

Сейчас проверку по факту аварии проводят сотрудники областного СУ СК РФ. Не исключено, что ее итоги могут привести к уголовному делу по статья 264 УК РФ. Служебное разбирательство поручил провести и глава облМВД Александр Винников. По результатам этих мероприятий, вероятно, нарушивший ПДД полицейский будет уволен из органов.