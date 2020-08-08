"Прямо сейчас Земля в хвосте кометы": астроном рассказал, как увидеть падающие звезды в Самаре в 2020 году

Самарцев приглашают на звездные экскурсии

Для любителей астрономии август - месяц, полный небесных сюрпризов. Уже с середины месяца горожане даже без специальных приборов могут наблюдать за звездопадом Персеиды в Самаре в 2020 году. Но проникнуть в тайны звездного неба можно и более профессионально - и помогают в этом люди, увлеченные небесными тайнами и готовые делиться ими с другими. О своем увлечении астрономией, где и когда лучше наблюдать за метеорным потоком нам рассказал Евгений Баранский, директор самарского клуба любителей астрономии "АстроСамара".

– Давно вы начали увлекаться астрономией? С чего все началось?

– Я начал увлекаться астрономией с 8 лет. Помню это довольно хорошо. Представьте такую картину: маленький мальчик стоит у окна и смотрит, как половинка Луны «плывёт» сквозь облака. В этот момент у меня в голове родились вопросы на тему космоса, с которыми я отправился к родителям. Они поначалу отвечали, а потом купили мне книгу «Я познаю мир.Космос», которая ещё больше увлекла меня в тему астрономии и космоса.

Евгений Баранский

– Где впервые удалось наблюдать за небом?

– Первые наблюдения проходили у меня из окон квартиры. Из окна зала видно было северную часть неба, а из моей комнаты, с лоджии, часть южной и зенитной области. И вот я по ночам, когда родители засыпали, шел изучать звездное небо, искал на нем созвездия. Каждое опознанное мною созвездие, звезда или планета были как открытие! Радости не было предела!

Когда я изучил все созвездия, доступные из окон квартиры, по ночам, будучи ребенком, вылезал через лоджию вниз, благо это был первый этаж, и уходил смотреть за дом. Когда чуть подрос, родители мне дали в пользование гараж на окраине поселка, где я и начал вести наблюдения в первый самодельный телескоп.

– Вы являетесь основателем Самарского клуба любителей астрономии «АстроСамара». Расскажите: как возникла идея создать клуб?

– Закончив школу Безенчука, я отправился в Самару на дальнейшее обучение в СамГУ. Параллельно с учебой я искал единомышленников в своем главном увлечении, в астрономии.

Тогда же друзья меня затянули в спортивно-туристический клуб «ВелоСамара», за что им огромное спасибо. И в итоге, насмотревшись на велосамарцев, захотелось создать что-то подобное, что-то свое, но уже на тему астрономии. Так родилась идея, а далее родился и сам Самарский клуб любителей астрономии «АстроСамара».

– Какие цели клуба?

– Целью клуба было, есть и будет популяризация и развитие астрономии в Самарской области. В то время, в 2012 году, когда и появился клуб, её почти не осталось... Сейчас же все куда лучше. Это благодаря и нашей деятельности в том числе.

Туманность Пылающая звезда IC 405 в линии водорода (Ha) 21.11.2019

– Как развивался клуб? Какие трудности возникали?

– Клуб в самом начале развивался не быстро. Сложно было найти таких же единомышленников. Много кто любит заниматься астрономией в свое удовольствие, поэтому для них проведение открытых мероприятий не особо интересно. У других работа и семья не дают возможности. У кого-то – здоровье. Ведь далеко не каждый сможет после дня работы отправиться на наблюдения, а потом без сна выйти снова на работу. И тем не менее, спустя пару лет после появления клуба, у нас собрался некий костяк, который и двигает «АстроСамару» вперёд по сей день. Но мы всегда рады новым и активным членам клуба, готовым помогать нам, ездить на наблюдения, работать на благо «АстроСамары».

Помимо поиска единомышленников, мы ещё придумывали и пробовали новые ветки в деятельности клуба. Это и тротуарки в Самаре, «гастроли» в другие города, экскурсии по звездному небу, лекции, фестивали, астрофотография и мн. др. Также развивался и по сей день развивается парк телескопов и прочего оборудования.Тут совершенству нет предела.

Что касается трудностей, то одну я уже указал – сложно найти единомышленников.Но самая главная трудность на пути к развитию – это малое количество ясных ночей в году по Самарской области. Даже летом очень часто приходится переносить мероприятия или вовсе отменять их. Ну и ещё одной трудностью было отсутствие желания поддерживать движение у властей. На наши просьбы они всегда разводили руки.

Рассеянное звездное скопление М45 Плеяды (Стожары) Снято 08.09.2018 г. за с. Мокша, Большеглушицкий р-н, Самарская область

– Были ли какие-то интересные и забавные случаи во время наблюдений?

– Случаи интересные и забавные происходят регулярно. Забавный случай, например, когда милая пушистая молодая лисичка напугала меня во время занятий астрофотографией. Правда тогда она мне казалась совсем другой... Только представьте! Сижу я один в поле, работает телескоп, тихонько жужжат моторы монтировки, затвор камеры автоматически отщелкивает кадр за кадром. Укутавшись в теплую одежду и капюшон, я уже практически задремал, как вдруг сзади меня раздался шорох. Забыв про фонарик на лбу, я схватил со стола зеленую лазерную указку и посветил ей в сторону шороха. В трех метрах от меня стояло зелёное огромное мохнатое чудище! Чуть успокоившись, я осветил его уже обычным белым фонарем и рассмотрел в нем милейшее создание – лисичку. Но сон как рукой сняло!И подобного рода историй накопилось очень много за 22 года стажа наблюдательной астрономии.

– Расскажите, какое оборудование вы используете?

– У меня довольно много всего накопилось сейчас. Но чаще всего на наблюдениях меня можно увидеть с моим любимым высокоштрелистым телескопом-рефлектором с апертурой в 10" и светосилой F/5 на автоматизированной экваториальной монтировке EQ-6R. Оба изделия фирмы SkyWatcher. На основную трубу ставлю ещё один телескоп, но уже рефрактор самодельный со 100мм низкодисперсионной оптикой.Есть еще для других задач самодельный 10" Добсон, классический Кассегрен, светосильный астрограф и несколько сверхчувствительных камер.

– Какое оборудование могут использовать начинающие, чтобы увидеть красоту звезд? Какова примерная цена?

– С нынешними ценами более-менее начальный аппарат будет стоить порядка 20000 рублей. Но не стоит сразу же бежать покупать телескоп за такую цену. Есть куча нюансов. Во-первых, нужно понимать, какие задачи должен будет выполнить аппарат. Во-вторых, нужно знать про черный список телескопов, которые не стоит покупать. Ну и в-третьих, далеко не во всех магазинах адекватная цена. В любом случае, лучше обратиться кнам и мы поможем в этом вопросе.

Покупать дешевый телескоп не стоит, потому что скорее всего он вас разочарует и станет либо предметом интерьера, либо отправится пылиться в чулан, ну и худший вариант – на мусорку. И самое печальное, что дешевый и некачественный телескоп может навсегда отбить желание заниматься астрономией.

На этом снимке можно увидеть ближайшую к нам Галатику

– Какую литературу вы посоветуете начинающим?

– Многое зависит от направления, которое интересно человеку. В любом случае скажу автора, который больше всего нравится мне. Это Сурдин. Он выпустил очень много различных книг, которые приятно читать.

– За каким, по вашему мнению, самым красивым небесным объектом вам доводилось наблюдать?

– Да для меня все красивое, вот честно, и все по-своему уникально. Тут важно то, с какими мыслями в голове ты наблюдаешь. Ведь нужно в первую очередь понимать, что ты наблюдаешь и как далеко заглядываешь в прошлое – от всего этого уже кругом идет голова. Из последнего, конечно же, произвела впечатление великая комета C/2020 F3 NEOWISE, которую удалось пронаблюдать с самого начала ее появления в зоне видимости! Впервые в жизни я увидел комету, да причем так явно, невооруженным глазом! Это что-то потрясающее!

Туманности различные тоже радуют глаз своими причудливыми формами. Взять, например, Большую Туманность Ориона. Её размеры, различные волокна газов, трапеция молодых звёзд по центру – на это можно любоваться вечно.

– В августе можно увидеть пик звездопада Персеиды. Где и когда лучше всего смотреть на это событие?

– Пик метеорного потока Персеиды приходится в ночь с 12 на 13 августа. Но это совсем не значит, что нужно наблюдать только в эту ночь. С 17 июля Землю бомбардируют частицы хвоста кометы Свифта-Туттля, которая как раз и положила начало метеорного потока, и будут продолжать это делать до 24 августа! Помимо Персеид в данное время активно ещё 6 метеорных потоков: Альфа-Каприкорниды, i-Южный Аквариды, дельта Южных Акварид, Альфа-ПисцисАвстралиды, ПисцисАвстралиды, К-Цигниды. Они не такие многочисленные, но тоже добавляют немало радости наблюдателям, особенно количеством суперболидов– ярких метеоров. Это первый момент.

Второй момент. Засветка. Городская засветка – это враг астронома или просто человека, который вышел наблюдать метеорный поток. Засветка осветляет фон неба, на котором становится сложно разобрать даже звезды, не говоря уж о метеорах и других объектах. Поэтому нужно выбрать место наблюдения, далекое от городов, от фонарей, от факелов нефтяных крыш и т.п. Сделать это можно по специальному ресурсу: www.lightpollutionmap.info Выбирать там нужно минимум зеленую, а лучше синюю/черную зону.Также необходимо убедиться, что в это время Луна не будет мешать наблюдениям, ибо она тоже создает колоссальную засветку.

Третий момент. Погода. Нужно отслеживать ежедневно на разных проверенных сайтах прогнозов погоды ясное небо.

Четвертый момент. Обзор. Тоже очень важно, чтобы на наблюдаемом месте было видно всё небо, а не узкий участок.

Исходя из всего этого, наблюдать нужно начинать заранее, гораздо раньше пика Персеид, а также во время пика и после него, подальше от городов, в любую ясную ночь и во время отсутствия Луны.

Комета Neowise

– Будете ли вы проводить выезд в пик звездопада?

–Обязательно! Мы уже давно начали наблюдения метеорного потока. Каждые выходные мы проводим Экскурсии по Звездному небу, а также периодически ездим наблюдать в будни, когда дают ясное небо. Ранее мы ежегодно делали фестиваль «Жигулевские ночи», совмещенный с пиком Персеид. Но сейчас, в связи с некоторыми событиями, массовые мероприятия запрещены. Поэтому 14 и 15 августа мы будет также набирать ограниченные группы для наблюдения «звездопада».

– Говорят, когда падает звезда, нужно загадывать желание. Вы загадываете?

– Скорость сгорающих частиц настолько высока, а время их видимости низко, что даже подумать не успеваешь о желании, не точто загадать. Но иногда бывают и более мощные и долгие суперболиды, во время полета и сгорания которых можно успеть загадать что-нибудь. Тогда и загадываем!

– Что еще интересного можно увидеть в августе?

– Август – это самое лучшее время для астрономических наблюдений в Самарской области! Почему? А потому что в этот месяц больше всего ясных ночей в году. Плюс ночи становятся более темными, они ещё довольно-таки теплые, Млечный путь, проходя строго над головой, делит небо на две части, рой «падающих звезд» штурмуют воздушную оболочку Земли, озаряя все вокруг. И это только малая часть того, что дарит нам этот прекрасный месяц! Нам будут доступны для наблюдений почти все планеты, причем в довольно-таки хороших условиях видимости за год. Луна в середине месяца будет в фазе новолуния, что позволит нам разглядеть в телескопы более тусклые и далекие объекты.

– Какие еще мероприятия на август у вас запланированы?

– У нас много всего было запланировано на август. Но так как это лучший месяц для наблюдений, то все мероприятия будут связаны, в основном, только с наблюдениями. Из-за ограничений все массовые мероприятия запрещены, поэтому будем пока довольствоваться только экскурсиями.

– Почему смотреть на звезды – это прекрасно?

– Это очень малоизученная тема, загадочная в своем роде, очень многогранная и малодоступная. При этом ограничений у неё нет абсолютно. Всегда можно найти себе занятие. Ну и мысли о том, когда смотришь в телескоп и видишь свет звезд, который они испустили не одну тысячу лет назад – это, конечно, потрясающе! Там, может, ничего и нет уже, как пример, а свет всё идет и идет. Можно увидеть на примерах разных звезд и других объектов этапы эволюции от рождения до смерти. Можно заглянуть в другие галактики, в другие миры. Да это просто даже не похоже ни на одно земное увлечение.