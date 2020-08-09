Танцы, звезды и цветы: как хобби превращается в средство заработка

Интересы самарской молодежи разнообразны. Фото: соцсети

В современном мире молодежь сталкивается с критикой людей старшего поколения, мол, сидят в своих гаджетах, бездельники, ничем не интересуются. Но если посмотреть на мир шире, то можно заметить большое количество ребят, увлеченных своим хобби. А некоторые из них и вовсе совмещают интересное с полезным – зарабатывают деньги. На ум приходят фотографы, блогеры, художники… А какие еще есть хобби, с помощью которых зарабатывают?

Танцам все возрасты покорны

Танцевать можно начать в любом возрасте, главное - иметь желание. И в этом убедился 21-летний Андрей Нисенбаум, который обучает группу серебряного возраста в Доме Культуры «Победа». Люди танцуют и даже выступают на сцене. А самому старшему ученику, не поверите, около 75 лет. Начать никогда не поздно.

Андрей увлекся историческим танцем

Да и сам Андрей познакомился с танцами только в старших классах. Ситуация до смешного простая: позвал лучший друг на зимний бал в свою школу, так как девочек было полно, а мальчики ходить не хотели. Не мужское же дело - танцевать. Но будущего танцора данный стереотип не смутил в начале, не смущал и потом. Время и интерес были - начал ходить.

Так Андрей познакомился с социальным бальным танцем. Все закрутилось-завертелось, и вот он уже не просто танцор, а один из преподавателей Студии салонного танца Самарского университета, спустя еще некоторое время - артист Ансамбля народного танца СГИКа «Волжские узоры». В Студии Андрей преподает исторический бальный танец 19 века и начала 20 века, ведёт сценическую группу. Помимо этого, Андрей вот уже третий год занимается постановкой свадебных и выпускных танцев. Чаще всего заказывают вальс.

- Практически всегда работа с заказчиками начинается со слов «Я дерево. Я никогда не занимался танцами», - рассказывает Андрей о работе с постановками, - но несколько тренировок – и люди танцуют. Потому что, как я уже неоднократно говорил, было бы желание - а научиться всегда можно.

Андрей учит танцевать даже бабушек и дедушек

В будущем Андрей хочет создать детский коллектив, который выведет исторический бальный танец на сцену как полноценное направление, а не единичные номера. Но пока что это мечта, а цель – поступить в Самарский государственный институт культуры и получить диплом хореографа.

- Мечтать можно много, но в работе с детьми главное - не навредить. А тут без специфических знаний никак, - прокомментировал этот вопрос наш герой.

- Когда занимаешься любимым делом – трудностей не замечаешь. По крайней мере, я не помню трудностей на пути моего танцевального развития. Потому что даже если они и были, то всегда воспринимались как интересные препятствия, позволяющие поднять свой уровень.

Цветы, которые удивляют

Ручная работа – это трудоемкий процесс, требующий затраты большого количества времени и внутренней силы. И часто это искусство недооценивается клиентами из-за высокой цены: уж слишком дорого для какой-то безделушки, а объяснить людям, почему такая стоимость – порой тяжело. Но Лена Иванова не отчаивается, делает свои работы со всей любовью и продает их с душой.

Лена увлеклась хэндмейдом

Лене 19 лет. Ее хобби – хендмейд, а именно – делает цветочки из фоамирана и составляет различные с ними композиции. Она пробовала бисер и ленты, пыталась делать различные фигурки, браслеты, фенечки. Путем проб и ошибок Лена поняла, чем ей комфортнее заниматься. Фоамиран для нее оказался более красивым и менее затратным по внутренним ресурсам.

- Хендмейд - большая проблема в нашей стране. Проблема в менталитете, в отношении. Если я хочу правильно монетизировать свое умение, то мне нужно ориентироваться на западные платформы. В России очень сложно продавать то, что считается безделушками.

На одну стандартную розу уходит 6 часов времени, но девушка старается в отдельный день сделать заготовки. Лена признается, что цветы очень долго собирать и делать. Первые 20% работы даются тяжело, но оставшиеся 80% быстрее собираются. Лена старается иногда привязывать план изготовления поделок к каким-то определенным событиям в мире. Это влияет на востребованность работ. Например, она делала парочку украшений под новый год.

Авторские украшения всегда в моде

У Лены есть два любимых магазина для фоамирана и один из них не в Самаре, а в Сызрани.

- Это такая приятная мелочь, когда ходишь по магазинам, даже если не можешь что-то купить, но тебе приятно смотреть на все это разнообразие.

Лена не только делает композиции из фоамирана, у нее есть и другие хобби: рисует маслом картины на заказ и бьет татуировки людям.

Экскурсия по звездному небу

Какой астроном не хотел бы побывать в космосе? Увидеть Юпитер не через телескоп, вступить на луну самому и любоваться звездами… Для 27-летнего астронома Сергея Аверьянова попасть за орбиту – уже счастье.

Астрономия стала для Сергея делом жизни

Знакомые Сергея удивляются, когда узнают про его хобби. И это понятно: увлечение необычное и редкое. Занимается самарец астрономией 9 лет. Сначала он просто интересовался космосом и фантастикой, потом приобрел свой первый телескоп. Неудачно. Телескоп оказался очень плохим, а обратиться за советом в Самаре было совершенно некому. Но через год купил себе уже другой, дороже, лучше. Так и возникло хобби.

Сергей состоит в Самарском Клубе Любителей Астрономии «АстроСамара». Вместе с клубом всем желающим организовывает ночные экскурсии по звездному небу. Показывает различные созвездия и космические объекты, параллельно читает лекции. А в конце мероприятия – астрофотография. Осенью будет проводить второй набор на курс астрономии. Из бесплатного Сергей вместе с клубом устраивает в городе тротуарные наблюдения, где любой желающий может также понаблюдать за космическими объектами.

Желающих полюбоваться звездным небом много

- Наша главная и, можно сказать, единственная цель – это популяризация астрономии. Если взять в Самаре, кто увлекается этим серьезно, мне кажется, что и ста человек не наберется в сумме.

Платье напрокат

Ходить на мероприятия в одном и том же наряде для многих дам большая проблема. Покупать что-то новое – дорого. А выделиться ведь хочется. И именно эту проблему наблюдала Анжела Акопян у девочек на балу.

В 2010 году Анжела поступала в вуз. Тогда в Самаре бальные движения были уже крупными: они проходили в техническом, аэрокосмическом и экономическом университетах. Но наблюдалась проблема у дам: прокатов платьев в городе можно было по пальцам посчитать, и потому наряды так или иначе уже светились. Ну а девочкам хотелось чего-нибудь нового.

Анжела не могла предположить, что займется платьями

Сама Анжела платья покупала либо ей отдавали знакомые. И через года четыре нарядов стало достаточно много. Но о прокате девушка задумалась не сразу: к ней обращались и она давала платья за шоколадку или символическую сумму. Когда к ней стали обращаться все чаще и чаще, Анжела уже стала выкупать платья только напрокат. В 2014 она открыла собственный прокат, а через год создала группу в «ВКонтакте».

Сейчас Анжеле 27 лет. Количество платьев давно перевалило за сто: свадебных около сорока, остальные – вечерние. В своем хобби девушке нравится многое: придумывать образы и идеи каких-нибудь новых платьев, а также переделывать старые, менять декор.

В коллекции у Анжелы около сотни платьев

- Больше всего нравится, когда приходит девушка и не знает, какой наряд выбрать. А я уже знаю, что ей надо надеть, чтобы ей точно понравилось. Чаще всего бывает такое, что я предлагаю надеть, а они начинают: «Нет, мне такое не нравится», «Я такое не надену», «Цвет не мой». В итоге надеваем на нее платье, и она в нем уходит. Для меня это самый прекрасный момент.

Идей и вариантов развития проката у Анджелы много, вплоть до запуска собственной линии вечерней одежды. Но расширяться она не спешит, да и закрываться тоже.

- Пока есть люди, кому это нужно, я буду стараться делать что-то интересное, чтобы им было приятно.