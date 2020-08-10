Коронавирус в Самарской области, последние новости на 10 августа 2020 года: для туристов для волжском пляже расставили шезлонги

Шезлонги на волжском песочке произвели настоящий фурор Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самара практически полностью вернулась к докоронавирусной жизни. Хотя по-прежнему ежедневно фиксируются новые заболевшие COVID-19, численность их не настолько велика, чтобы помешать реализации отложенных из-за пандемии проектов, например, в сфере туризма. Ведь Самара, как-никак – город-курорт, и из-за сложностей с заграничными поездками особенно востребована в этом качестве. Собрали для вас последние новости про коронавирус в Самарской области на 10 августа 2020 года.

Половину нашли в Самаре

За минувшие сутки по данным на утро 10 августа в Самарской области коронавирус выявили у 48 новых пациентов. Это немного больше, чем днем ранее – тогда заболело 43 человека. Общее число заболевших в регионе достигло 7222 зараженных.

Ровно половину инфицированных новым вирусом выявили в Самаре - здесь число заболевших выросло сразу на 24 человек. Еще у 16 пациентов обнаружили коронавирус в Тольятти. В других городах и селах ситуация значительно лучше. Например, двух новых коронавирусных больных нашли в Чапаевске, по одному - в Новокуйбышевске, Жигулевске, Похвистневском, Большеглушицком, Сергиевском и Кошкинском районах. В основном вирус нашли у больных с пневмониями и ОРВИ. Всего трое новых пациентов – контактные с ранее заболевшими, и лишь одного обнаружили при профилактическом обследовании.

Растет количество тех, кто сумел победить коварный вирус. На утро 10 августа выздоровели больше половины пациентов – 5449 человек. Однако, к сожалению, этот день не обошелся без новых жертв – коронавирус забрал еще две жизни. Погибли 81-летняя женщина и 57-летний мужчина, у них были сопутствующие заболевания.

Туризм - с комфортом

Несмотря на то, что коронавирус пока не сдал до конца свои позиции, город и область вернулись к «мирной» жизни. Да не просто вернулись, а еще и активно развивают внутренний туризм. Востребованность Самары как туристического направления для «отдыха выходного дня» постоянно растет. А 9 августа на пляже на Полевом спуске открылась первая в городе зона комфортного отдыха с лежаками-шезлонгами и тентами. Она предназначена для гостей отеля «7 Авеню», однако выдавать платные лежаки и полотенца смогут и другим туристам. Первыми посетителями пляжа повышенной комфортности стали несколько десятков туристов, приехавших в Самару поездом в рамках проекта «Открытая Самара». Помимо уже известной многие программы «Поезд на Пленэр» теперь этот проект дополнился вариантом чисто пляжного отдыха «Тур де Пляж». Уже очевидно, что такой вариант проведения выходных в Самаре пришелся по душе жителям столицы, Подмосковья и ближайших регионов. Программа уик-эндов по направлениям «Открытой Самары» расписана до конца сентября.