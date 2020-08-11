«Желаю вам благодарности людей»: губернатор Дмитрий Азаров поздравил строителей с профессиональным праздником

Глава региона Дмитрий Азаров поздравил строителей с профессиональным праздником. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Проект номер 1

В прошедшее воскресенье вся страна отмечала День строителя. Не остался в стороне от всенародного празднования и наш город. 9 августа около «Самара Арены» развернулась ярмарка девелоперских проектов: ведущие застройщики региона презентовали планы по перспективной застройке. Многие проекты уже запущены. Главная их особенность – комплексный подход.

Каждая программа предусматривает параллельно с домами возведение социальных объектов – детских садов, школ, поликлиник. Одной из самых ярких стала площадка компании «Финстрой» с жилым микрорайоном «Новая Самара». И это не случайно, ведь в этом году «Новая Самара» заняла первое место в ежегодном градостроительном конкурсе жилых-комплексов-новостроек «Топ ЖК» в нашей губернии.

Губернатор посетил площадку «Новой Самары», одну из самых веселых и ярких. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Проект стал лучшим в классе стандартного жилья на федеральном уровне. Не случайно уже более 12 тысяч человек, не только из нашей области, но и из соседних регионов, выбрали молодой микрорайон в качестве постоянного места проживания. А сейчас квартиру в «Новой Самаре» можно приобрести особенно выгодно – посетители выставки могла в подробностях узнать об акции «Ипотека – 0,5%».

- День строителя – большой профессиональный праздник. Мне кажется, этот праздник отмечают все жители нашей страны – мы все немножко строители и уж точно абсолютно все пользуются плодами труда специалистов отрасли, - уверена председатель правления ГК «Финстрой» Любовь Аристова.

Посетителей выставочного павильона ГК «Финстрой» и «Новой Самары» ожидали подарки. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Ваш труд – на века

Дмитрий Азаров со сцены поздравил с праздником виновников торжества. - Я хочу пожелать строителям крепкого здоровья, новых высот, а всем жителям Самарской области - нового комфорта всем жителям самарской области. Все, что вы делаете, это делается на века – во всяком случае, я в это верю. Пожалуйста, помните о том, какая ответственность на вас лежит. Архитектура – это музыка, застывшая в камне, это главное, что создает человечество. Хочу пожелать вам успехов, новых квадратных метров, хороших продаж и благодарности людей, - сказал глава региона.

Губернатор также отметил, что благодаря труду строителей мы живем в теплых уютных квартирах и домах, наши дети учатся в красивых школах и занимаются спортом у дома и в недавно возведенных физкультурно-оздоровительных центрах. Свой вклад в это большое дело вносит и компания «Финстрой», застройщик «Новой Самары».

- Наша компания «Финстрой» в этом году начала строить школу - большую школу на 1200 мест». В декабре мы должны ее сдать. Поэтому мы рады, что в микрорайоне «Новая Самара» есть все для комфортной жизни людей – и крупные социальные объекты, и современное благоустройство. Всех жителей нового микрорайона поздравляю с днем строителя и желаю им радостной жизни в нашем новом микрорайоне «Новая Самара», - рассказала Любовь Аристова.

Проект «Здравствуй,школа!» собрал немало зрителей: «ученики» и учительница действительно зажгли! Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Первый экспонат для будущего музея

Именно этому событию – активному строительству современной школы для новоселов - была посвящена площадка «Новой Самары». Обаятельная учительница Татьяна Ивановна Ларина и четыре ее не очень послушных, но невероятно веселых и активных ученика в ожидании этого знаменательного события зажгли совсем не по-детски – с танцами и песнями. Открытые уроки литературы, географии, рисования и физкультуры собрали массу зрителей. Самыми почетными и долгожданными гостями выставочного павильона «Новой Самары» стали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина.

Баскетбольный мяч с автографом Дмитрия Азарова станет первым экспонатом музея в школе «Новой Самары». Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Веселые ребята поздравили главу региона с юбилеем – 9 августа Дмитрий Азаров отметил 50-летие, но, по традиции, встретил праздник на работе. - С днем рождения, Дмитрий Игоревич, - прокричали «школьники» во главе с учителем, а Любовь Аристова вручила губернатору корзину цветов. После этого губернатор расписался на баскетбольном мяче – все знают о любви губернатора к этому виду спорта. Снаряд с автографом станет первым экспонатом музея в школы «Новой Самары». А помимо музея в современном образовательном учреждении будет все необходимое для успешной учебы и творческого развития жителей новостройки: учебно-спортивный комплекс, актовый зал на 600 мест со сценой и отдельными помещениями под костюмерную, а также библиотека. В школе будут классы с интерактивными досками и мастерские с самым современным оборудованием для проведения уроков технологии. Рядом с учебным заведением построят спортивные площадки.

- Приеду в вашу школу на открытие, в декабре, - пообещал Дмитрий Азаров.