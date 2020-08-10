Микроволновка, мыло или утюг? Эксперты рассказали, как одноразовую маску сделать многоразовой

Хотя обязательный масочный режим отменили, во многих магазинах и официальных местах посетителей попросят одеть средства защиты Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Одноразовых масок в самарских аптеках хватает, но цены «кусаются» - в среднем маска обойдется в 20-30 рублей за штуку. А менять их надо каждые два-три часа. Так и разориться недолго! Предприимчивые самарцы в соцсетях обмениваются советами, как можно эти средства защиты продезинфицировать и использовать дальше. Мультиварки, утюги, микроволновки, домашние кварцевые лампы – чем только не пытаются горожане продлить срок службы одноразовых «намордников». Однако эксперты предупреждают – все не так просто. Самарский инфекционист, врач ковидного госпиталя Клиник СамГМУ Сергей Неняйкин и старший преподаватель физического факультета Самарского университета Галина Рогожина рассказали журналисту «КП-Самара», какие правила надо соблюдать при дезинфекции масок и можно ли повторно применять одноразовые средства защиты.

Можно ли дезинфицировать и повторно использовать одноразовую маску?

Специалисты говорят о двух надежных способах дезинфекции одноразовой маски. Быстро избавиться от осевших на ней микробов и вирусов можно с помощью микроволновки.

- Нужно сбрызнуть одноразовую маску водой и положить в микроволновку. Использовать режим мощностью около 600 ватт – как правило это у микроволновок средний или максимальный режим, - объясняет Галина Рогожина. – Электромагнитное излучение моментально нагревает молекулы воды, которыми вы пропитываете маску, так что вы ее, по сути, кипятите. Важно: обрабатывать таким образом маску можно не более 15-20 секунд, иначе нарушается структура материала, он растянется. Гладить одноразовую маску нельзя.

Второй способ, о котором говорят эксперты, – это положить маску на солнце на два дня. За это время ультрафиолетовое излучение убьет вирус. Причем специалисты уверяют, что метод сработает, даже если небо затянуто тучами, – просто на УФ-дезинфекцию потребуется чуть больше времени.

Однако Сергей Неняйкин предупреждает, что использовать одноразовую маску повторно – не лучшая идея. Все дело в нетканом материале, из которого изготавливают эти средства защиты.

- Этот материал очень хорошо впитывает влагу, слизь, все выделения нашей дыхательной системы, и все это сохраняет внутри, - объясняет Сергей Неняйкин. - Конечно, можно попытаться хорошенько выстирать одноразовую маску, продезинфицировать ее хлорсодержащим препаратом. Но, во-первых, после этого ее будет не слишком приятно надевать на лицо. А во-вторых, нетканый материал после этого потеряет свои защитные свойства и будет пропускать микрокапельки влаги. То есть смысла в такой защите, пусть и продезинфицированной, уже не будет.

Многоразовые тканевые маски прослужат долго, главное - правильно и вовремя их дезинфицировать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как правильно дезинфицировать многоразовую маску

С многоразовыми масками дело обстоит проще. Эксперты говорят, что дезинфицировать и повторно использовать их не только можно, но и нужно. Главный способ погубить вирусы – это выстирать маску с любым моющим средством, будь то мыло, порошок или даже жидкость для мытья посуды. Главная цель – расщепить жировую оболочку вируса, после чего он сам распадается. Любое из моющих средств с этим справится.

- Необязательно стирать маски при температуре в 90 градусов, достаточно 30-40 градусов, - отмечает Галина Рогожина. – Единственное «но» – маски лучше стирать отдельно от других вещей, особенно детских. Также можно хорошенько прогладить тканевую маску утюгом, лучше всего – в режиме обработки горячим паром.

Важный нюанс – режим обработки и дезинфекции многоразовой маски зависит от материала, из которого она изготовлена.

- Тканевые маски тоже имеют свой срок службы, - отмечает Сергей Неняйкин. – Носить ее рекомендуется не более 3-4 часов, после этого надо постирать и прогладить. Марлевые маски даже из 6-8 слоев выходят из строя через 4-5 повторных использований. Обратите внимание: если после нескольких стирок вам стало легче дышать через марлевую повязку, значит, ее защитные свойства уже снизились. Гораздо дольше прослужат тканевые маски. Главное – чтобы в них было как минимум два-три слоя ткани. Для дезинфекции подойдет обычная стирка с последующей обработкой утюгом. Если моющего средства под рукой нет, можно просто сильно нагреть ткань - вирус погибает при воздействии температуры в 60-70 градусов в течение 10-15 минут.