Маски надевать не заставляем, ручки кресел протираем: самарские кинотеатры показали, как работают в посткоронавирусных реалиях

Кинотеатры открылись, но работают в новом режиме Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В минувшие выходные в Самарской области начали работать кинотеатры. Этого события долго ждали и руководители кинобизнеса, и сотрудники кинотеатров и, конечно, рядовые самарцы. Перед открытием кинопрокатчики уверяли, что смотреть фильмы в залах будет совершенно безопасно, а все мыслимые и немыслимые предосторожности будут соблюдаться. Журналисты «КП-Самара» проверили, как работают самарские кинотеатры в посткоронавирусных реалиях.

Посетителей пока немного Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В кинотеатре «Амбар-Синема» в понедельник днем практически пусто. Хотя здесь уже с выходных начали крутить актуальные новинки кинопроката, горожане пока не слишком торопятся в кинозалы.

- Наплыва нет, люди пока с опаской идут в кино, - разводит руками управляющий кинотеатром Владимир Балашов. – На первом сеансе после долгого простоя у нас было всего семь человек! А ведь в кино сейчас гораздо безопаснее, чем в самолете.

Впрочем, возможно с небольшой посещаемости виновата была хорошая погода – многие самарцы традиционно повели выходные за городом или на даче.

Посетителям предложат санитайзеры и одноразовые перчатки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В кинотеатре действительно присутствует ставшая уже привычной за полгода пандемии атрибутика санитарной безопасности. На каждом шагу - неизменные санитайзеры с антисептиком, на кассах – коробки с бесплатными перчатками для посетителей.

- Мы не заставляем посетителей одевать маски или перчатки, но предоставляем им все возможности для того, чтобы защитить себя, если они того захотят, - объясняет Владимир Балашов.

А вот померить температуру бесконтактным термометром перед входом в зал придется всем.

Всем посетителям придется померить температуру Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ближайшее время в кинотеатре ждут поставку специальные рециркуляторы воздуха, предназначенные для обеззараживания помещений. Их установят в кинозалах, чтобы они работали непосредственно во время сеансов. Для людей такие установки совершенно безопасны.

- Установки рассчитаны на 980 кубометров каждая. Раздобыть такие в Самаре оказалось невозможно, нам предлагали ждать поставки полгода, поэтому пришлось заказывать рециркуляторы издалека, - рассказал Владимир Балашов.

Гостей рассаживают через 2-3 места друг от друга Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Для того, чтобы посетители как можно меньше контактировали между собой, на полу перед кассой и контролем нанесли специальную разметку. Впрочем, стоять в очереди за билетами совсем необязательно. Их можно купить в специальном терминале или даже в мобильном приложении.

Работники кинотеатра - в масках и перчатках Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Залы в кинотеатрах теперь могут быть заполнены не более чем на треть от максимальной вместимости, единовременно смотреть фильм могут не более 50 человек.

- Мы выдерживаем эти нормативы, - подтвердил Владимир Балашов. – Средняя вместимость залов в обычное время составляет 140 человек, сейчас мы сажаем людей через 2-3 кресла друг от друга. Перенастроили систему, теперь она автоматически предлагает такую рассадку. Единственное исключение – семьи, здесь можем выписать места рядом, но надо предупредить на кассе, чтобы оператор поменял рассадку.

Штат уборщиц пришлось увеличить Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Изменилось и время перерыва между сеансами. Если раньше между фильмами залы пустовали всего по 10-15 минут, то сейчас перерыв затягивается минимум на полчаса – чтобы уборщицы успели не только убрать мусор, но и обработать дезинфицирующими средствами все ручки кресел. Так что посетителям, которые пришли загодя, придется подождать окончания уборки снаружи.

- Нам даже пришлось увеличить штат службы клининга, чтобы успевать проводить качественную уборку между сеансами,- признается Владимир Балашов.

Ручки кресел дезинфицируют после каждого сеанса Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Несмотря на дополнительные расходы и потери кинотеатров из-за коронавируса цены на билеты не выросли – посмотреть фильм по-прежнему можно за 130-250 рублей, для студентов и пенсионеров по-прежнему действуют скидки. Как заверил журналиста «КП-Самара» Владимир Балашов, в ближайшее время повышать стоимость билетов в кино в Самаре не собираются.

А вы уже были в кино после карантина?

Обсудим в комментариях