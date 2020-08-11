Из-за гибели на пожаре под Самарой женщины с тремя детьми возбудили уголовное дело

В Самаре сгорела семья в пожаре в дачном доме

В страшном пожаре под Самарой, в дачном массиве около Новокуйбышевска погибла практически вся многодетная семья. Выжил только муж, а 37-летняя женщина и трое детей эту ночь не пережили.

Пожарные смогли победить огонь лишь к утру. Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской области

Пожар в дачном домике в СДТ "Южные сады" в Стромилово начался в полночь 11 августа. Пожарные говорят - виновата электропроводка. Эксперты отмечают, что скорее всего семья включила на ночь обогреватель - ночи в последние дни в Самарской области холодные, температура опускается ниже 10 градусов. Домик, где проживала семья, - не капитальное строение, другого отопления там не было.

Огонь охватил и дом, и надворные строения. Фото: СУ СК РФ по Самарской области

Дом и надворные постройки занялись огнем практически сразу - все было из дерева. Пожарные сражались с огнем до половины пятого утра. Спасти удалось только мужчину. Его в шоковом состоянии увезли в больницу - сейчас он даже не знает, что потерял в огне всех близких людей. Погибли трое детей: 11-летний мальчик и две девочки 9 и 4 лет. Их обгоревшие тела уже после ликвидации пожара извлекли из завалов пожарные.

От дома также ничего не осталось: на фотографиях после пожара видны обгоревшие скамейки, игрушки, ведра, садовый инвентарь. Вряд ли мужчине, потерявшему всю семью на пожаре, хватит сил сюда вернуться.

В пожаре сгорело все. Фото: СУ СК РФ по Самарской области

Пока личности погибших неизвестны. Следователи занимаются тем, что устанавливают все детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

- К сожалению, все чаще в последнее время можно услышать о страшных трагедиях из-за электрической проводки. Сложилась такая традиция экономить на этой части жизни, использовать некачественные материалы. Их в принципе много: например, советский удлинитель делали из такого пластика, что он не загорался, а сейчас розетка вспыхнет первой. А обогреватели вообще нельзя оставлять на ночь, как бы холодно не было - это практически способ убийства. Если есть необходимость, лучше использовать инфракрасные панели, - говорит мастер электромонтажа Евгения Васильев.