Торпедо – Акрон 12 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура ФНЛ

До этого матча «Акрон» и «Торпедо» не встречались. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

В третьем туре ФНЛ в Москве пройдет матч «Торпедо» и дебютанта лиги тольяттинского «Акрона». Игра состоится в спортивном городке «Лужников», т.к. стадион на Восточной улице сейчас реконструируют.

В этом сезоне «автозаводцы» еще не побеждали. В двух турах команда Сергея Игнашевича набрала одно очко - проиграла «Шиннику» и сыграла вничью со «Спартаком-2». Видеть черно-белых в конце турнирной таблицы странно, ведь в прошлом сезоне «Торпедо» было одним из претендентов на выход в Премьер-лигу.

У «Акрона» после двух туров на два очка больше. Красно-черные в первом туре уступили в Воронеже «Факелу» 0:1, но потом одержали первую в своей истории победу в ФНЛ, одолев дома «Шинник» 2:1. Встреча проходила на «Самара Арене» из-за реконструкции стадиона в Жигулевске, где «Акрон» проводит домашние матчи.

Статистика личных встреч

«Торпедо» и «Акрон» до этого момента ни разу не встречались.

Прогнозы букмекеров на матч Торпедо – Акрон 12 августа 2020

Фаворитом встречи букмекеры считают хозяев.

Составы команд на матч Торпедо – Акрон 12 августа 2020

Составы команд объявят примерно за час до встречи.

Время начала матча Торпедо – Акрон 12 августа 2020

Игра начнется в 19.30 по московскому времени (20.30 по самарскому).

Где смотреть матч Торпедо – Акрон 12 августа 2020

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть в «Яндекс. Эфире».

Трансляция матча Торпедо – Акрон 12 августа 2020

Смотрите трансляцию игры в «Яндекс. Эфире» и на сайте kp.ru в 19.30 по московскому времени (20.30 по самарскому).