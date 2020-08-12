«Заповедная страна Жигули»: репинские пейзажи, походы и гитарная романтика

Фото: Максим ДЕНИСОВ.

Пандемия коронавируса внесла в отпускные планы самарцев свои коррективы, но насладится летом можно и не выезжая далеко за пределы района. Прямо под боком, на правом берегу Волги расположился Национальный парк Самарская Лука. Уникальное и невероятно красивое место, где синяя река огибает зеленый бархат Жигулевских гор, делая 200-километровую петлю сначала на восток, а потом на юго-запад. Удивительным образом древний ледник не затронул эту территорию, а потому здесь сохранился особый микроклимат и до сих пор встречаются растения, которых нет больше нигде в мире. Свежий лесной воздух с нотками медовых трав, кристально чистая родниковая вода, которой невозможно напиться, бойкий стрекот кузнечиков и порхание редких, краснокнижных бабочек, которые так и норовят присесть тебе на кончик пальца во время фотосессии. Сказки и предания этих мест так тесно переплетаются с подлинной историей, что порой местные жители и даже гиды сомневаются, что правда, а что вымысел. Это все Самарская Лука.

Иди за мной, я покажу тебе красоты Жигулей! Фото: Максим ДЕНИСОВ.

День первый.

На Молодецкий курган за открыточными видами

- Любое путешествие – это маленькая жизнь, проживаемая ярко и насыщенно\», - говорит экскурсовод Елена Славина. – Особенность первого Всероссийского бард-арт-тура «Заповедная страна. Жигули» в том, что в нем есть место и городскому путешествию - мы знакомимся с выставками, музеями и арт-объектами Тольятти, есть активный отдых на природе, по которому мы так истосковались за три месяца изоляции, есть возможность просто увидеть живописную красоту Самарской Луки с разных ее точек. И это будут абсолютно разные впечатления.

Жителю мегаполиса к путешествию на лоно природы нужно подготовиться. Наша перезагрузка начинается с Музея актуального реализма в Тольятти. Открывшаяся здесь экспозиция «Волга – место силы» посвящена той, что столетиями питала, вдохновляла, радовала. Здесь представлены работы и выдающихся художников, родившихся на волжских берегах, и наших современников. В каждой работе – биение Волги, ее жизни и истории.

После тонкой духовной настройки важно подкрепиться пищей телесной. А что готовят настоящие волжане? Конечно, судака! По-волжски, пусть и с креветками. Бренд-шеф студии «Grizzly Grill» Сергей Попов поделился вкусным и, главное, быстрым рецептом приготовления рыбки:

- Тонко порезанные шампиньоны выложить в блюдо на смазанный растительным маслом пергамент, сверху кусочки только выловленного судака, немного крупной морской соли, специи, креветки. Заливаем все это сливками и щедро посыпаем натертой на крупной терке моцареллой. Отправляем судака на гриль и – вуаля! - через 7 минут все готово. Подаем с листом салата и разноцветными помидорами черри, сбрызнутыми чесночным маслом.

Вкусный судачок получился! Туристы сыты и готовы отправляться в путь.

Судак по-волжски - быстро готовится, еще быстрее съедается. Фото: Максим ДЕНИСОВ.

А первое восхождение уже через полтора часа: Молодецкий курган – самая знаменитая вершина Жигулевских гор. Настоящее место силы, обязательное к посещению. Он находится в живописнейшем месте у слияния рек Волги и Усы, высота – 242 метра. С него начинается 75-е километровая гряда Жигулей, а с вершины открываются невероятно красивые, открыточные виды на Жигулевское море. С ним связано множество легенд. По одной из них, добрый молодец Микула и его подруга Дарьица встали на защиту своего народа от ордынских завоевателей, закрыв собой берег словно стеной.

С вершины Молодецкого кургана открываются живописные виды на Жигулевское море. Фото: Максим ДЕНИСОВ.

В 30-градусную жару покорить вершину кургана непросто. Советуем начинать подъем с тропы по крутому склону со стороны Девьей горы, а спускаться пологим спуском через лес. Чтобы восхождение было комфортным, запаситесь терпением, нельзя идти быстро. Первая остановка на Девьей горе, потом еще несколько на небольших плато - обязательно отдохните, выпейте немного воды, восстановите дыхание. У гидов «Заповедной страны» своей секрет комфортного восхождения - это пение любимых песен под гитару.

Любимые песни в исполнении Юлии Сапфировой дарят людям радость. Фото: Максим ДЕНИСОВ.

- Самарская область – это родина бардовского движения, здесь родился Грушинский фестиваль, который объединил всех бардов Советского Союза, - говорит Игорь Степанов, директор агентства путешествий «Румб». - У нас в регионе и сейчас сохраняется огромный интерес к авторской песне. А после такого длительного эмоционального голодания людям очень важно объединиться, выйти из виртуального мира, активно отдохнуть и, конечно, спеть любимые песни в теплой компании.

Сопровождающие группу туристов известные тольяттинские барды Юлия Сапфирова и Юрий Лившиц расчехляют гитары, и над залитой солнцем Волгой льется песня:

- Город, плывущий по Волге-реке, наша любовь к тебе в каждой строке!...

Даже если вы никогда не считали себя поклонником бардовской песни, не подпевать и не улыбаться, глядя на всю эту раскинувшуюся у ног красоту, не получается. Всем, кто сумел покорить вершину, торжественно вручают медаль. Всю усталость снимает как рукой, и довольные, мы продолжаем свой маршрут.

Когда поет Юрий Лившиц, сердце замирает. Фото: Максим ДЕНИСОВ.

День второй.

Покорители вершин или Лучше гор только горы

Чтобы насладиться красотами Нацпарка не хватит одного дня, а потому лучше остановиться в ближайших к достопримечательностям деревушках - Солнечной поляне или Ширяево (домик здесь будет стоить 800-1000 рублей за человека в сутки) или расположиться в одном из кэмпингов. Наша группа туристов остановилась в кэмпинге «Парк» в Солнечной поляне. Ночевки и питание здесь входят в стоимость тура (полная его стоимость 14500 рублей), но если вы планируете путешествовать сами, то 1-этажный домик на 3 человек обойдется вам в 3500 руб. в сутки, 2-этажный срубовый дом на 8-10 человек – 10 000 руб. в сутки. Место под палатку стоит 500 руб., аренда 2-местной палатки от 800 руб.

Путь в Каменную чашу тернист, но увлекателен. Фото: Максим ДЕНИСОВ.

Второй день начинается с похода в Каменную чашу. Это расширение Ширяевского оврага, со всех сторон окруженного высокими шишками гор. По форме оно напоминает котел, отсюда и название. На склонах есть три источника. Один из них, Никольский, бьет из камня на высоте 175 метров и считается чудотворным. По преданию вода его – это слезы хозяйки Жигулевских гор, оплакивающей свое одиночество после гибели сердечного друга. Говорят, вода из него приносит здоровье и долголетие. Круглый год температура воды 6 градусов, но после довольно непростого, длиной в 2,5 километра крутого перевала она пьется легко и кажется сладковатой. Люди приходят сюда окунуться в купель и набрать воды с собой. Но мы пока только умываемся - долго, до тех пор, пока ледяная вода не станет приятно обжигать лицо, возвращая уставшим путникам бодрость. Вскоре наш поход продолжается, мы идем на поляну под названием Солнечная – это место проведения первого Грушинского фестиваля. Среди душистого разнотравья, на склоне гор на небольшой высоте зияет грот, где друзья Валеры Грушины в сентябре 1968 года укрывались от дождя и прохлады. Как не спеть в таком месте? И снова струны гитары дрожат, и мне начинает казаться, что исполнение песни «Милая моя» никогда еще не было таким душевным.

Покорение вершины. Фото: Максим ДЕНИСОВ.

После обеда в повестке снова арт-программа – поход в музей Ильи Репина в село Ширяево. Здесь никому еще не известный художник три месяца писал своих «Бурлаков на Волге», восторгаясь живописными видам и нравами местных жителей. Гиды говорят, что в музее нет подлинников автора, зато подлинны сам дом и атмосфера, что его окружает.

Короткий перерыв на мороженое и мы вновь держим путь в горы. В это раз движемся на гору Стрельную – еще одну «визитку» Жигулевских гор, самую высокую из доступных туристам точек. Чудесные панорамы снова завораживают: отсюда вся Волга как на ладони! Зеленые гряды гор, синь реки, острова, крошечные лодочки, голубое небо…Такой простор и полет, что снова музыка льется рекой, и Стрельная кажется еще вдохновеннее. И сколько бы не показали на исходе дня шагомеры туристов (у меня в этот день случился личный рекорд – почти 18 км), вечером в теплой компании снова звучат песни под гитару.

Всем, кто сумел покорить вершину, торжественно вручают медаль. Фото: Максим ДЕНИСОВ.

День третий.

Путь на Мальдивы или Солнечные пляжи волжских островов

На последний день тура намечен водный поход на туристических ялах. Организаторы обещают, если повезет и будет ветер, сможем попробовать пройти часть пути под настоящим парусом.

Ялик. Фото: Максим ДЕНИСОВ.

Раннее утро. У пристани Зольного грузимся в лодки. Красный ял – «Красавчик», желтый – «Счастливчик». Капитан второго судна шутит, что у лодки «Счастливчик» и капитан - красавчик. Волга тиха и безмолвна, лишь пушистые белые облака отражаются в зеркальной глади воды. Р - релакс, райская картина! И плывем-то мы, как выясняется, на … «Мальдивы». Так назвали маленькие островки с белым песком прямо посредине Волги по соседству с островом Шалыга.

Копченый окунь. Фото: Максим ДЕНИСОВ.

Сам маршрут и погода стали вознаграждением новичкам-туристам за труды, за преодоление себя и своих «я больше не могу». Плавать, беспечно барахтаться в теплых и абсолютно прозрачных волнах, «ходить по воде», перебираясь по песчаной, едва заметной отмели, фотографироваться – основные пункты программы выполнены. Туристов ждет парк «Дискавери» на левом берегу Волги, командные активности и еще один мастер-класс по копчению волжского окуня. Из приправ у повара она только соль, но рыбка получается – просто пальчики оближешь!

Фото: Максим ДЕНИСОВ.

Для кого подойдет тур:

- всем, кто устал от ритмов современного мегаполиса

- любителям походов, активного отдыха на свежем воздухе и уникальных природных пейзажей

- любителям костровой кухни

- поклонникам бардовских песен и душевного дружеского общения.