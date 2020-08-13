«Соскучились по ветру и солнцу»: в Тольятти прошла традиционная парусная регата «Паруса дружбы»

Фото: предоставлено ПАО «КуйбышевАзот»

Состязания на кубок Кульбицкого при поддержке ПАО «КуйбышевАзот» прошли уже в шестой раз. В этом году в них приняли участие 20 яхт, 107 человек.

Собрание капитанов

Очередная регата «Паруса дружбы» объединила Нижнюю, Среднюю и Верхнюю Волгу.

- В этом году из-за угрозы распространения короновируса «Паруса дружбы» - первая официальная регата года в стране. Люди соскучились по спорту,по воде, по солнцу и даже по дождю. А самое главное – по общению между собой. Ведь основатель регаты Дмитрий Кульбицкий не раз отмечал, что «Паруса дружбы» были задуманы для общения, передачи опыта от мастеровитых яхтсменов молодым, новых знакомств и встреч старых друзей, - рассказывает капитан-наставник, главный судья соревнований, судья всероссийской категории Алексей Козлов.

На соревнованиях была представлено все Поволжье - Саратов, Самара, Ульяновск, Казань, Ульяновск, Тольятти, Чебоксары. Примерно половина спортсменов из Тольятти, остальные – гости города.

- Мы два дня к вам шли. Но оно того стоило – прекрасная акватория, сильные соперники. Мы очень ждали этих соревнований, - улыбается капитан яхты «Александр» Александр Шатиков, представляющий город Чебоксары – это самый северный участник тольяттинской регаты.

Из-за пандемии не состоялось традиционное открытие регаты. Вместо него прошло торжественное собрание капитанов c соблюдением всех необходимых мер противовирусной безопасности. Участники поздравили друг друга с началом соревнований и отправились на старт.

Фото: предоставлено ПАО «КуйбышевАзот»

Результат предсказать нельзя

Спортсменам предстояло пройти восемь гонок. Самая сложная и самая продолжительная из них - до города Сенгилея в Ульяновской области.

- Именно эта гонка показывает, насколько растет мастерство наших спортсменов, как совершенствуются суда. Сейчас яхты совершенно другого класса и очень быстроходные.Если 20 лет назад яхтсмены проходили эту дистанцию за 35-36 часов, то сегодня – в среднем за 20 часов. Потому и наблюдать за соревнованиями намного интереснее. К тому же в этом году было несколько новых участников, незнакомых с дистанциями, с нашими постоянными спортсменами. Результат гонок не мог предсказать никто, - объясняет Алексей Козлов.

Следить за красивыми гонками могли все желающие: прекрасный вид на акваторию Волги и Жигулевского моря открывается от памятника Василию Татищеву. Спортсмены говорят: в этом году необычно повезло с погодой – и ветер как по заказу, и даже небольшой шторм и дождь не помешали соревнованиям, напротив, сделали их более яркими, интересными и непредсказуемыми. Две лодки сошли с дистанции из-за поломок, но в основном спортсмены с дистанциями справились.

Фото: предоставлено ПАО «КуйбышевАзот»

«Шифоньер» потому что красивая

В гонках участвовали четыре класса яхт – в зависимости от размера. В первом победителями стали хозяева соревнований – тольяттинская яхта «Звезда надежды» под руководством Александра Никитина. Во второй группе победили самарцы, а третье место заняла заводская лодка с одноименным названием «КуйбышевАзот». В третьей группе победила лодка «Александр» из Чебоксар.

- Эту лодку между собой мы называем «шифоньер» - она как произведение искусств из красного дерева: очень эффектная, отполированная. И экипаж, и капитан за ней ухаживают, как за живым существом. Да лодка и есть живая, - говорит Алексей Козлов.

В этой же группе деревянных судов выступила и старейшая лодка соревнований – «Азот». Ей в этом году исполнилось 40 лет.

Фото: предоставлено ПАО «КуйбышевАзот»

- Я долгое время был на ней капитаном, теперь передал руководство Олегу Шипилову. Болел за наш экипаж, и не зря: старушка стала второй, - продолжает главный судья. – А третье место заняла яхта «КуйбышевАзота» «Эллада» - она построена на заводе от и до – это наша гордость. Ведь предприятие огромное внимание всегда уделяло развитию парусного спорта.

В четвертой группе победила яхта «Дружба» - ее капитаном долгое время был Дмитрий Кульбицкий, в честь которого и названы соревнования. Она стабильный победитель своего дивизиона.

- Мы, все тольяттинские участники регаты, Дмитрия Кульбицкого знали лично, - говорит яхтсмен Владимир Морозов, капитан яхты «Звезда надежды». Он легендарный спортсмен – первым в Тольятти получил звание мастера спорта, еще в 18 лет. – Для нас это регата не столько соревнования, сколько праздник – вода, общение, паруса. Это очень красиво. Большое спасибо ПАО «КуйбышевАзот» за то, что, несмотря на сложные времена, не отменяют регату, поддерживают спортсменов – и ветеранов, и молодежь. Это очень важно.