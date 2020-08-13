ВолгаФест-2020 в Самаре: полная программа мероприятия, даты проведения

Рассказываем, какой будет полная программа мероприятия ВолгаФест – 2020 в Самаре. Фото: официальная группа vk.com/volgafest_com

Стало известно, когда пройдет ВолгаФест-2020 в Самаре – мероприятию назначили даты с 24 по 30 августа. О том, чего ждать зрителям и какой будет полная программа ВолгаФеста в 2020 году, рассказал в эфире Радио «КП-Самара» режиссер Сергей Кривчиков.

Когда и где пройдет ВолгаФест - 2020 в Самаре

В этом году организаторы приняли решение растянуть фестиваль на неделю. ВолгаФест в Самаре – 2020 будет проходить с 24 по 30 августа. Основными, “ударными” днями режиссер фестиваля называет выходные 29 и 30 августа. А для будней команда придумала формат “Пять закатов” - он подразумевает, что с понедельника по пятницу на закате будет происходить одно яркое событие. Три из них - музыкального характера, два - театрально-хореографического.

При этом ВолгаФест переедет на четвертую очередь набережной, к Ладье.

-У этой площадки есть свои особенности, - рассказывает Сергей Кривчиков. - С одной стороны, она очень узкая, с другой у нее есть интересная “террасность”, все эти тропики вверх и вниз... Перебраться на четвертую очередь набережной было хорошо взвешенным решением.

Тема ВолгаФеста - 2020

“Короткие дистанции”. Такую тему получил ВолгаФест в период актуальности социального дистанцирования. Она будет обыграна в оформлении, в паблик арте и в активностях.

Карта ВолгаФеста 2020

Попасть на площадку фестиваля можно будет через два основных входа: первый - возле Ладьи, где пешеходный переход; второй - со стороны спуска Осипенко. Также можно будет войти через дополнительный вход по набережной.

Большую часть небольшого пляжа займут полюбившиеся гостям ВолгаФеста воздушные змеи, они будут расположены на огороженной территории. Еще часть достанется понтонам для “Волжского заплыва”. Таким образом для прочих площадок на пляже останется совсем немного места.

Лекторий разместится на самом краю набережной - там, где она перетекает в “дикий пляж”.

“Волжский заплыв”

“Я призываю брать старые шины и новые САПы, любые плавсредства, и участвовать в “Волжском заплыве”, - призывает режиссер ВолгаФеста Сергей Кривчиков. - Цель заплыва - преодолеть небольшое расстояние так, чтобы это было максимально весело”.

Вопрос безопасности заплыва проработан с ГИМС и спасательной службой.

Для участия необходимо предварительно подать заявку.

Самых ярких активных участников заплыва ждет ценный приз.

Об ограничениях для публики на ВолгаФесте

Все решения, касающиеся безопасности посетителей, согласованы с Роспотребнадзором и штабом по предотвращению коронавирусной инфекции. На ВолгаФесте все пространства с контактными поверхностями будут регулярно обрабатываться санитайзером. Персонал будет работать в масках и перчатках. Соблюдение социальной дистанции останется на совести каждого посетителя.

Больше танцев

По словам режиссера фестиваля, в этом году уклон будет в сторону хореографической программы. Поучаствую в “Волгафесте” несколько коллективов из Екатеринбурга, Самары, Новокуйбышевска. Среди всех спектаклей обещает запомниться современная интерпретация “Ромео и Джульетты”.

Вместе с этим будет работать танцевальная площадка ВолгаФеста. Танцевальные школы Самары проведут на ней обучающие уроки и показательные выступления.

“Летний космопад”

“Мы влюблены в проект детского музея “Чердак” из Перми, который принимает участие в ВолгаФесте, - говорит Сергей Кривчиков. - К сожалению, эпоха наложила на него отпечаток. Сейчас в формате онлайн самарские ребята вместе с девчонками и мальчишками из Перми мастерят свои космические звезды. Художники приедут и разместят их на фестивале, так что гости смогут увидеть на деревьях набережной такой вот детский звездопад”.

Перекрашивая Ладью

На интерактивной площадке под условным названием “Цвет Волги каждый желающий сможет виртуально перекрасить Ладью как ему вздумается. Процесс будет записываться. А после захода солнца 29 и 30 августа записанные видео спроецируют на настоящую ладью.

Лекторий

По рассказу арт-директора ВолгаФеста Анастасии Альбокриновой, лекции будут разбиты на полуторачасовые тематические блоки. Многое будет касаться темы года, “Коротких дистанций” и неизменного участника фестиваля - Волги.

На “Волговедении” эксперты расскажут о том, что представляет собой Волга с точки зрения истории, культуры, этнографии и прочих позиций. Также реке будет посвящен показ спецпроекта, фильма “Цифровой сплав”. Для него пресс-секретарь фестиваля Андрей Кочетков пообщался с двадцатью героями из двадцати волжских городов и расспросил их про то, какой они видят Волгу.

Раскрывая тему “Короткие дистанции”, организаторы вспомнили фразу космонавта, который первым ступил на Луну: “Это маленький шаг для человека и большой шаг для человечества”. На основе они попросили самарских ученых рассказать о на первых взгляд незначительных открытиях, которые приводили к глобальным изменениям в научной мысли.

Как смотреть на город на короткой дистанции - расскажет московский урбанист Сергей Никитин.

А завершится лекторий волнующей встречей с командой ВолгаФеста 2021. Предполагается, что в ней будет участвовать режиссер будущего фестиваля Владимир Гурфинкель.

Достопримечательности фестиваля

Арт-партнером Волгафеста 2020 станет московское объединение Артмоссфера. Вместе с ним уже проведен конкурс стрит-арт объектов, в жюри которого были художник Андрей Сяйлев, стрит артист Миша Мост, основатель ЦСИ “Винзавод” Софья Троценко, художник Василий Церители и другие.

На конкурс поступило около ста заявок, но набережную у Ладьи украсят самые достойные из них - игровой лабиринт, стулья, пытающиеся уйти на другой берег, надувной фонтан, затонувшая деревня, гигантская звучащая металлическая труда, интерактивные объекты для обзора другого берега Волги. И, наконец, будет проект Андрея Люблинского, прославившегося своими “Красными человечками” в Перми.