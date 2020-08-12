Самарский Левша рассказал, как возил «Аквариум» на Ямайку к легенде регги-музыки

Левша из Самарской области отвез "Аквариум" а Ямайку и привез что-то интересное

В Сети на днях появился альбом песен группы “Аквариум”, перезаписанных на Ямайке под руководством прародителя стиля даб и ветерана регги Ли “Скрэтча” Перри. Инициатором, продюсером и основным аранжировщиком на записи стал артист из деревни Федоровка, что недалеко от Тольятти. Он называет себя Левша-пацан и, кажется, на полном серьезе считает себя непобежденным печенегом. Сам Борис Гребенщиков назвал его гениальным человеком и рекомендовал к прослушиванию удивительно преображенные песни. В беседе с журналистом радио КП-Самара он рассказал, как родилась идея «перезаписи» Гребенщикова, что ему запомнилось из сотрудничества с Ли Пэрри и что будет с альбомом дальше.

“Аквариумная” среда

“Полубог-полулубок”, - так обычно представляется Левша-пацан на концертах, в двух словах декларируя и свои амбиции, и бесхитростный характер творчества. Федоровка, где он живет, пронизана вибрациями Грушинского фестиваля. И потому закономерным видится тот факт, что первое масштабное (и весьма запоминающееся!) выступление Левши-пацана состоялось на “Метафесте” 2009-го года - родственном по духу мероприятии на Мастрюковских озерах.

Концептуально артист из под Тольятти напоминает более известного Нейромонаха Феофана. Но уж если сравнивать, то мифология Левши-пацана окажется побогаче. В его песнях могут запросто ужиться русское скоморошество, ямайские мелодии, индуистские боги и свежие тенденции электронной музыки. Неудивительно, что своим “учителем по жизни” Левша называет Бориса Гребенщикова. В 2012-м году для конкурсного проекта “Re:Аквариум”, посвященного сорокалетию группы, музыкант из Федоровки сделал кавер-версию “Иван и Данило” - и она вошла в число лучших.

100 тыс. за песню

Идея подружить гребенщиковскую классику с настоящим ямайским звуком вынашивалась не один месяц. И даже когда Левша решился выйти на связь со “звездами”, даже когда достиг с ними предварительной договоренности, казалось, что финансовая составляющая обрекает всю авантюру на провал. Вклад Гребенщикова в проект состоял в том, что для одних песен он перезаписал вокал, для других - нашел вокальные дубли из 80-х, придумал название для новых композиций, а потом контролировал качество получившегося материала. Все на альтруистических началах.

Однако столпу музыки регги не было дела до чаяний российских музыкантов. За работу над одним треком он запросил порядка 100 тыс. в рублевом эквиваленте. Эти деньги Левше пришлось собирать с помощью “народного финансирования” - краудфандинга. Сбор средств поначалу шел вяло и не предвещал благополучного исхода. Левша-пацан дал серию концертов в поддержку проекта, но и этого оказалось мало. Решающую роль сыграл спонсор, появившийся в последний момент. Денег едва хватало на минимально запланированное количество песен, но все билеты были куплены, отступать было некуда, и зимой Левша отправился на Ямайку.

Записываться за границей, с полным погружением в локальную культуру, для Левши не в новинку. Прежде он сотрудничал с музыкантами из Варанаси, священного для индуистов города Индии. Хотя слово “сотрудничество” в контексте истории звучит слишком буржуазно. “Я жил на гхатах - ритуальных индийских набережных, - рассказывает Левша-пацан. - Там, где живут с нашей точки зрения бомжи, а с индийской точки зрения - садху, бродячие монахи. Как у нас бы сказали “калики перехожие”. Вместе с ними я жил, ел, спал на каменных набережных. А все деньги тратил на звукозапись”.

Борис Гребенщиков высказался о том, что сделал Пацан Левша

Возмутительное поведение

Ли “Скрэтч” Перри прославился как правдоруб и самоназванный Возмутитель. Его эксцентричность легендарна и граничит с безумием.

"Борис Борисович собирался полететь на Ямайку, - рассказывает Левша. - Но незадолго до покупки билетов жена Ли, она же его менеджер, написала письмо следующего содержания: "У Ли болит горлышко, и он не может работать на студии". Мы на тот момент собрали приличную сумму, порядка 150 тысяч, деваться было некуда. Я решил идти ва-банк, но Борис не полетел, опасаясь, что запись не состоится".

Тем не менее, по словам Левши, в студии Перри более уравновешен, чем на публике. Разве что на просьбы сделать что-то предлагаемым образом, он отвечает полностью противоположными действиями. Музыкант из Федоровки с этой привычкой спорить не стал, а научился использовать ее в своих интересах.

Технически возможно было отправить Перри аранжировки, сделанные в Тольятти и Самаре, чтобы тот добавил в них подлинного ямайского духа. Но именно “живую” работу в Возмутителем, обильно приправленную импровизациями, Левша считает опытом, который невозможно переоценить.

"Я просил Ли петь под наши "минуса". Он всегда придумывает тексты на ходу, и в какой-то момент у него получилась уникальная лирическая песня, подобной которой я в его дискографии не слышал. Обычно он поет про Вавилон, про то, как "порвет" Сатану, а здесь вдруг спел о любви. Этот фрагмент можно услышать в треке USB", - нагнетает интригу волжский артист.

Львиная доля

Во всей этой истории есть и неявные герои, по большей части самарские.

- Например, группа “Два Льва”. “Гуня Берман, Иван Антипов, Антон Равин и Никита Бабушкин - с ними мы сделали и сыграли партии для большинства песен с альбома, - говорит Левша-пацан. - Также были музыканты из Ямайки, из Рязани и Москвы. Наконец, замечательный человек Юра Мо из Cheese People сделал нам финальную обработку песен на аналоговом оборудовании. Борис Борисович со своими британскими коллегами отслушал альбом и сказал, что он звучит великолепно даже по меркам Лондона”.

Таким образом самарские музыканты тоже получили признание на международном уровне.

Сами себе пираты

Альбом под названием “Аквариум in Dub” сейчас доступен для ознакомительного прослушивания ВКонтакте и на YouTube. Гребенщиков, по словам Левши, не против такого “пиратского” (по отношению к самому себе) способа распространения. Но официально песни выйдут в стриминговых сервисах и на CD только когда будут подписаны все договоры и согласованы вопросы авторских прав.

12 августа альбом анонсировал в социальных сетях Гребенщиков. О нем говорит уже вся страна, а Левша-пацан вскоре может перестать быть артистом, известным в узких кругах.

Состоится ли концертная презентация “Аквариума in Dub” - большой вопрос. Ведь даже для того чтобы приблизительно повторить студийную версию, Борису Гребенщикову пришлось бы покинуть Лондон, чтобы сыграть с музыкантами из Самарской области.

Борис Гребенщиков представил альбом "Аквариум in Dub" в соцсетях:

"Есть на Волге один гениальный человек по имени Пацан Левша. Он решил – ни много ни мало – навести мосты между Россией и Ямайкой; и для этого поехал в самую ямайскую глушь, подружился с отцом рэгге, великим безумцем Ли «Скретчем» Перри – и вместе с Перри собрал альбом «Аквариум ин Даб».