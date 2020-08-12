КТ легких в Самаре: где сделать платно и бесплатно, цены, адреса

Бесплатно КТ можно сделать по направлению врача Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на все усилия и предосторожности коронавирус в Самаре победить пока не удалось – каждый день оперштаб сообщает о новых заболевших. Поэтому услуга КТ легких в Самаре остается весьма востребованной – на сегодняшний день компьютерная томография один из наиболее эффективных способов выявления COVID-19. В соцсетях горожане жалуются, что сделать КТ легких в Самаре не так-то просто. «Комсомолка» узнала, где и как сделать КТ легких в Самаре платно и бесплатно, цены, адреса.

Бесплатно – по направлению или на скорой

Как сообщили в региональном минздраве, бесплатно компьютерную томографию легких жители Самарской области могут бесплатно сделать только в медучреждениях, работающих по ОМС.

- Выбор конкретной медицинской организации для проведения исследования проводится по направлению лечащего врача с учетом приказов по маршрутизации министерства здравоохранения Самарской области, - пояснили в минздраве.

Сейчас в госбольницах региона работает 37 компьютерных томографов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В министерстве объяснили – показания для проведения КТ легких в Самаре определяет лечащий врач исходя из диагноза и медстандартов. Если медик сочтет, что для проведения исследования есть достаточные показания, пациент получит соответствующее направление, и в этом случае КТ легких сделают бесплатно. Еще один вариант проверить состояние легких без удара для кошелька – приехать в больницу на скорой помощи. В таком случае даже направление от врача на КТ не потребуется. Во всех остальных случаях придется раскошелиться.

- Без направления лечащего врача можно пройти данное исследование за сч т личных средств граждан, - пояснили в минздраве.

Число исследований выросло в 12 раз

В соцсетах самарцы жалуются на то, что ждать обследования порой приходится не день и не два. В министерстве только разводят руками – наплыв пациентов большой. В госбольницах региона сейчас установлены и работают 37 компьютерных томографов. В среднем в регионе проводится 151 исследование КТ в сутки (средние данные за первое полугодие 2020 года). Это в 12 раз больше, чем в 2019 году – тогда в Самарской области в сутки делалось в среднем 13,3 КТ легких.

- Срок ожидания проведения компьютерной томографии установлен территориальной программой госгарантий медпомощи в Самарской области и составляет не более 14 рабочих дней со дня назначения исследований, - объяснили в минздраве журналисту «КП-Самара». – Однако в условиях распространения новой коронавирусной инфекции эти сроки могут увеличиться в зависимости от эпидситуации. Данными о фактических сроках ожидания проведения исследований министерство не располагает.

КТ - один из главных методов диагностики коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С температурой не примут

Те, кто готов заплатить за срочность, могут обратиться в частные медцентры. В среднем цены на КТ легких в Самаре составляют от 3,5 до 6 тысяч рублей за снимок. Однако в условиях пандемии сделать компьютерную томографию легких согласятся не все и не всем. В большинстве частных клиник компьютерную томографию согласятся сделать только пациентам без температуры и проявлений ОРВИ. В некоторых медцентрах, например, «ИДК», потребуют предварительно записаться на прием к терапевту, чтобы направление выписал врач. В других, например, в «Реавизе», вовсе откажут в КТ легких пациентам «с улицы», чтобы не подвергать риску других клиентов: КТ легких здесь делают только тем, кто планово ложится в медцентр с другими заболеваниями – чтобы исключить вероятность коронавируса. Записываться придется заранее, как правило срок ожидания составит от одного до трех-четырех дней. О популярности услуги говорит о то, что дозвониться до клиник сейчас не так-то просто – время ожидания ответа оператора в некоторых превышает 10 минут. Администраторы только разводят руками – мол, а что вы хотели, услуга востребована.

В то же время эксперты предупреждают – делать КТ легких часто и без показаний не стоит. Доза лучевой нагрузки на организм при компьютерной томографии в два раза превышает обычный рентген. Кроме того, делать КТ легких нежелательно беременным женщинам и детям.

КОМПЕТЕНТНО

Заведующая рентгенологическим отделением МК «Реавиз» Екатерина Макарова-Горбачева

- Компьютерная томография – наиболее информативный метод диагностики заболеваний органов грудной клетки. В отличие от классической рентгенографии он позволяет с 98-процентной достоверностью оценить состояние легких. В случаях коронавирусной инфекции поражения легких на рентгенограммах не видны, а на КТ замены даже начальные проявления. Поэтому динамику лечения оценивают по КТ.

Однако важно помнить, что КТ – это лучевая диагностика, и при проведении исследования пациент весом, например, 60 кг получит лучевую нагрузку около 2,5 милизивертов, что примерно в два раза больше, чем при обычном рентгене. Поэтому делать КТ просто так, без показаний, не стоит. Это обследование противопоказано беременным женщинам, а детям делается только по серьезным показаниям. Других противопоказаний к КТ легких нет.

КОНКРЕТНО

Где сделать КТ легких в Самаре бесплатно

Самара:

- СОКБ им.Середавина,

- Самарский областной онкологический диспанснер

- Самарская городская больница №7

- Самарская городская детская больница № 1 им.Ивановой

- Самарская городская больница №1 им.Пирогова

- Самарская городская больница №2 им.Семашко

- Самарский областной клинический кардиологический диспансер

- Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн

- ЧУЗ клиническая больница «РЖД-медицина» г.Самара

- Самарский диагностический центр

- ФГБОУ Самарский государственный медицинский университет

- ЗАО «Медицинская компания ИДК»

- ООО «Медицинский лучевой центр»

- Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем - Самара

Тольятти:

- Тольяттинская ГКБ «2 им.Баныкина,

- Тольяттинская ГКБ №5

- Тольяттинская ГБ №4

Самарская область:

- Кинельская ЦРБ

- Отрадненская городская больница

- Похвистневская ЦГБ

- Сергиевская ЦРБ

- Сызранская ЦРБ

- Чапаевская ЦГБ

- Новокуйбышевская ЦГБ

Где сделать КТ легких в Самаре платно, цены

- Медицинский лучевой центр, цена 4350 рублей

- МБИС, цена 3800 рублей

- ДКБ, цена 3200 рублей

- Медицинский центр ИДК, цена 6250 рублей плюс прием терапевта 2100 рублей.