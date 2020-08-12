Как будут учиться дети в Самаре с 1 сентября 2020 года: термометры и очередь на входе

Пора готовить форму и выбирать букет - 1 сентября юных самарцев ждут в школах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Никакой дистанционки

Стало известно, как будут учиться дети в Самаре с 1 сентября 2020 года. Как рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян, с 1 сентября все школы региона откроют свои двери для учеников.

- 1 сентября будет День знаний, уроков не будет, но уже со 2 сентября занятия начнутся в обычном режиме,- объяснил министр. – Никакой речи о переводе на дистанционное обучение, тем более на постоянной основе, не идет.

Тем не менее, самарских школьников ждет целый ряд нововведений. Как рассказал Виктор Акопьян, будут предприняты меры эпидемиологической безопасности. Всем детям на входе в школу каждый день в обязательном порядке будут измерять температуру, и ребят с признаками недомогания, ОРВИ в учебное заведение не пустят.

Целый ряд новшеств будет направлен на то, чтобы минимизировать контакты между учениками разных классов. Предполагается, что заходить в школу ребята из разных параллелей будут по очереди, начало уроков и перемен у разных параллелей тоже сдвинется.

Учитель придет сам

Ходить по кабинетам тоже больше не придется. Пока не закончится пандемия, весь учебный день ребята будут проводить в своем классе, а учителя-предметники сами будут приходить к ученикам. Возможные исключения составят только уроки физики и химии, где требуется лабораторное оборудование, а также физкультура.

Питаться в столовой классы тоже будут по очереди. Причем ради санитарной безопасности детей теперь попросят не относить за собой грязные тарелки, а оставлять на столах. Убирать посуду будут работники столовых.

Что касается масок и перчаток, то вопрос пока до конца не решен. В качестве одного из вариантов в министерстве рассматривают пример проведения ЕГЭ, когда школьникам разрешили сидеть без средств защиты, а вот педагоги, напротив, в обязательном порядке были в масках и перчатках.