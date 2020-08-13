Мужчина умер на месте из-за сбежавшего чихуахуа

Николай был очень привязан к Бусинке. Фото: соцсети

Переволновался из-за любимой собаки

Страшная трагедия произошла в Самаре. В шесть утра 11 августа 60-летний Николай гулял во дворе дома на ул.Мичурина/ Ерошевского с двумя собачками породы чихуахуа. Песиков оставила родителям дочь Ирина, уезжая в отпуск в Анапу. Питомцы гостили «у бабушки» уже не в первый раз, и мужчина успел очень привязаться к собачкам. Внезапно одна из них – семилетняя Бусинка – сорвалась с поводка и со всех лап бросилась наутек. Как предположили очевидцы, собака могла чего-то испугаться. Мужчина напрасно звал животное - остановить беглянку так и не удалось. Николай схватился за сердце – как же теперь быть? И как дочери рассказать о пропаже ее любимицы? Внезапно мужчине стало плохо, и он опустился на землю.

- Папа уже не так давно перенес инсульт. Тогда он сумел восстановиться. Но эта ситуация с убежавшей собакой слишком сильно его взволновала, и от переживаний у него случился второй инсульт, - рассказала журналисту «КП-Самара» дочь Николая Ирина.

К сожалению, спасти мужчину не удалось - там же, во дворе, он скончался.

- Мама позвонила нам в Анапу с этой ужасной новостью в шесть утра, - с содроганием вспоминает Ирина. – Мы сразу же взяли билеты и экстренно вернулись в Самару.

Искали по всему городу

Трагедию семьи усугубило волнение за судьбу сбежавшей собачки – никаких известий о местонахождении Бусинки не было и в помине, она будто испарилась. В отчаянии хозяева написали в соцсетях обращение к землякам с просьбой помочь в поисках домашней любимицы.

Неравнодушные самарцы сразу откликнулись на чужую беду.

- Мне приходили сообщения, что собаку видели в районе метро «Московская», потом на перекрестке ул.Киевская/Тухачевского, затем на ул.Партизанской, - рассказала Ирина.

В результате беглянку удалось поймать только к вечеру следующего дня в районе железнодорожного вокзала – за короткое время маленький песик пробежал почти половину города.

- Единственная версия, которая у нас есть – что Бусинка побежала домой, мы живем в Южном городе, - говорит Ирина. – Удивительно – мы, конечно, не раз проезжали этот маршрут на машине, но пешком собаки здесь никогда не ходили. Как она сумела так безошибочно определить направление и отправиться домой – ума не приложу. Конечно, мы рады, что собака нашлась, для нас это член семьи. Но вот отца мне уже, к сожалению, ничто не вернет….

Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования семье погибшего