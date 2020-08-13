В Самаре людей вывели из Красноярского суда Фото: СОЦСЕТИ

В Самарской области из-за сообщений о заминировании эвакуируют суды и правительственные учреждения. Рассказываем, что происходит, в режиме онлайн.

Первые сообщения об эвакуации горожан стали появляться в социальных сетях буквально час назад. Пожарную машину заметили около Красноярского районного суда, также рядом стояли посетители.

- На электронные почты судов Самарской области поступило анонимное сообщение, о том, что здания судов, банков и аэропорт заниминированы, - сообщает собственный источник "КП-Самара" в правоохранительных органах.

Из Промышленного районного суда персонал и посетителей эвакуировали около получаса назад, сейчас здание обыскивает полиция.

Вероятно, рассылка была массовой, потому что примерно в это же время сигнал о срочной эвакуации раздался и в Ленинском районном суде. В пресс-службе суда корреспонденту "КП-Самара" подтвердили, что причиной переполоха также стало письмо

Очевидцы сообщают, что здание Кировского районного суда уже проверили, взрывчатых веществ там не обнаружено.

Здание Красноглинского районного суда пока продолжают осматривать кинологи со служебными собаками

Депутат Михаил Матвеев сообщил, что машины стоят около здания Ленинского суда и около здания областной Думы. Судя по всему, в самарские учреждений поступают электронные письма с угрозами - как это происходит по всей стране.

Пожарную машину заметили около Думы Фото: СОЦСЕТИ

Пока официальных комментариев нет, но, судя по всему, никаких жертв и реальных угроз не нашли.

Сегодня подобные ложные минирования наблюдаются по всей стране. Утром сообщения об угрозах стали получать суды, больницы в Новосибирске, затем эвакуировать пришлось суд в Уфе.