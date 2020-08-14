Арсенал – Уфа 14 августа 2020. Прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Второй тур нового сезона Российской премьер-лиги откроет противостояние «Арсенала» и «Уфы». Матч пройдет на Центральном стадионе в Туле.

В прошлом сезоне команды финишировали с одинаковым количеством очков, все решили дополнительные показали, по которым «оружейники» опередили уфимцев и заняли восьмое место.

Этот сезон команды начали по-разному. «Арсенал» разделил очки с «Ахматом» 0:0, а «Уфа» потерпела сокрушительное поражение от «Краснодара» 0:3.

Статистика личных встреч Арсенал – Уфа 14 августа 2020

В рамках Премьер-лиги команды встречались 10 раз. По победам у туляков и уфимцев ничья – четыре раза три очка брал «Арсенал», четыре раза - «Уфа». Еще две встречи завершились миром. Последний матч соперники провели друг с другом совсем недавно – 22 июля. Та встреча закончилась со счетом 0:0.

Прогноз букмекеров на матч Арсенал – Уфа 14 августа 2020

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам встречи.

Составы команда на матч Арсенал – Уфа 14 августа 2020

Составы будут известны примерно за час до игры.

Время начала матча Арсенал – Уфа 14 августа 2020

Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Где смотреть матч Арсенал – Уфа 14 августа 2020

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч. Премьер».

Трансляция матча Арсенал – Уфа 14 августа 2020

Трансляцию игры смотрите на «Матч. Премьер» и на сайте kp.ru.