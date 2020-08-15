"Он был как американская мечта, но в России": музыканты из Самары - о Цое, его неслучившемся концерте и местной "стене"

Виктор Цой в сердцах фанатов жив до сих пор. Фото: пересъемка из семейного архива Фото: Тимур ХАНОВ

Ровно 30 лет назад, 15 августа 1990 года погиб в автокатастрофе Виктор Цой. Но по сей день песни “Кино” звучат по радио, их звучание копируют молодые группы, главные хиты знают наизусть даже люди, далекие от рок-музыки, а “Группа крови” не покидает репертуара новичков-гитаристов. В общем, Цой жив. И по этому поводу мы попросили музыкантов из Самары рассказать свои истории о легендарном фронтмене “Кино”.

Евгений Жевлаков, группа “Гаврош”. О концерте “Кино” в Куйбышеве, который не состоялся из-за смерти Цоя.

- Под новый 1990-й год появилась мысль привезти в Куйбышев “Кино”. В качестве площадки выбрали Дворец спорта. Дело было за малым - выйти на “Кино”. Путем долгих ухищрений, я раздобыл телефон их директора Юрия Айзеншписа. Я полетел в Москву по своим делам, мы созвонились, долго разговаривали и в итоге договорились встретиться. Встретились у метро, рядом с гостиницей в Измайловском. У меня - последний день в Москве, потом - самолет, потом - Новый год. “Мы, конечно, можем выступить, - говорит, - но у нас вперед все расписано”. И заломил мне какую-то такую несусветную по тем временам цифру! Для того чтобы ее отбить, нужно было Дворец спорта собрать битком дважды. Или устанавливать цену на билеты, как будто, условно говоря, Deep Purple приезжает.

Тем не менее, от затеи я не отказался. И через какое-то время мы нашли контору, готовую взять на себя половину расходов, то есть спонсоров. Мы еще раз созвонились с Айзеншписом в 1990-м, продолжили переговоры… А потом Цой погиб.

Сергей Медведев (Гуня Берман), “Волжский разлив”, “Два льва”. О причине возникновения и лучших днях стены Цоя в Самаре.

- Цой стал голосом поколения. И отличался от БГ например, тем что был не аристократичен. Он был обычным ПТУшником, который вышел на стадионы из подполья. Первым, кто сделал шаг от неформальной подпольной музыки в сторону поп-музыки. Он играл модно и молодежно. В то же время это не было эстрадой. По сути он был то же самое, что Элвис в Америке 50-х. Человек из простых, играющий музыку своего поколения, которая не была сыграна раньше. Цой был очень своевременен. Символ молодого поколения, получившего свободу. Да к тому же его поддерживала Америка (Джоана Стингрей). У “Кино” была лучшая аппаратура. Среди рокеров он занял английскую нишу (Smiths, The Cure, Duran Duran и т.д.), и сделал это в доступной молодежи форме. В рок клубе, например, Кино не очень жаловали.

Было круто, что он как американская мечта, но только в России.

Наша стена образовалась по аналогии с Арбатом. Сперва были только цоевские фанаты, но быстро все переросло в богемную тусовку. Здесь собирались художники, музыканты, артисты и разные необычные люди творческие. Чтобы примкнуть к тусовке достаточно было быть неформалом и коммуникабельным человеком. Позже, буквально через пару лет, все это обросло никчемными левыми людьми которые просто хотели побухать.. По сути, это стало уже обычной говнорокерской тусовкой и те, кто изначально тусовался на стене Цоя, там уже не появлялись. В итоге, практически все пионеры стены Цоя в Самаре стали известными творческими людьми в России. А то, что пришло на смену, мы можем и сейчас наблюдать на Ленинградской с гитарой и портвейном.

У нас была стена Цоя, ее закрасили >>>>

Сергей Снеговский, “Станционный смотритель”, “6 океанов”, арт-директор рок-бара “Подвал”. О влиянии Цоя на самарских музыкантов и кавер-версиях.

- На музыкантов нашего города, я думаю, Цой повлиял примерно также, как и на музыкантов ряда других городов. В первую очередь на начинающих гитаристов, поскольку песни Цоя, при их дикой популярности в среде неформалов, играются достаточно просто и идеальны для исполнения еще не искушенными музыкантами. Опять же, яркий романтический образ, этакий "сам по себе". Некий символ той эпохи. Особенно для подростка.

С точки зрения организатора концертов могу добавить, что публика всегда очень тепло реагировала и сейчас реагирует на исполнение песен “Кино”. Всегда есть аудитория, которая будет рада слышать со сцены эту музыку. Но музыкантам надо быть аккуратнее в плане исполнения песен Цоя, поскольку "лажа" зрителем может восприняться остро. Истинные почитатели достаточно ревностно относятся к прочтению музыкантами основных творений “Кино”.

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