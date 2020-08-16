«Нападение на английского полицейского и футбольное прошлое»: Айсултан Назарбаев умер в 29 лет. Что о нем известно

Фото страницы aisultan.nazarbayev/facebook.com Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В ночь с 15 на 16 августа в Лондоне умер 29-летний Айсултан Назарбаев, внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и сын экс-главы сената Дариги Назарбаевой. Через 10 дней Айсултану должно было исполниться 30 лет. По предварительной версии, причиной смерти стала остановка сердца. Другие обстоятельства гибели молодого человека пока неизвестны. В последние годы жизнь его была полна неоднозначных решений.

Что известно о его родителях

Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года. Его мать - Дариги Назарбаева - старшая дочь экс-президента Казахстана. Отец - Рахат Алиев - известный казахстанский политик, дипломат и бизнесмен, бежавший из Казахстана в Австрию. На родине он был осужден за ряд тяжких преступлений и заочно приговорен к 20 годам тюрьмы. Его обвиняли, в том числе, в организации убийства и подготовке государственного переворота. После обвинительных приговоров в Казахстане брак Алиева с Даригой Назарбаевой был расторгнут заочно.

В Европе против Рахата Алиева также велось расследование, его подозревали в отмывании денег и убийстве. В феврале 2015 года Рахата Алиева нашли мертвым в одиночной камере. По официальной версии, он ушел из жизни по своей воле, хотя многие его приближённые в это не верят. Мужчина умер незадолго до суда, во время которого обещал представить доказательства причастности европейских и казахстанских чиновников к крупномасштабной коррупционной схеме.

Айсултан Назарбаев считал, что его отец не Рахат Алиев, а сам Нурсултан Назарбаев, приходившийся ему дедом. По его словам, он узнал об этом из архива покойного Алиева.

«Моя мать держала деда на крюке из-за того, что я его сын», - писал Айсултан, но официального подтверждения этой информации нет.

Мужчина активно вел свою страницу в Facebook, где и рассказывал некоторые подробности своей жизни, а также обвинял в коррупционных связях бизнесменов и политиков Казахстана. Как только стало известно о его смерти, страница Айсултана Назарбаева заполнилась скорбными комментариями.

Образование

Из открытых источников известно, что Айсултан получил хорошее образование: он учился в Международном колледже непрерывного образования в Астане и в школе-пансионе «Американская международная школа» в Австрии. В 2010 году окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте. Был награждён британской наградой «За доблесть» за участие в операциях, приравненных к боевым. С 2012 по 2013 год служил в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана.

Из футбольного прошлого Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Футбольное прошлое

Айсултан Назарбаев профессионально занимался футболом. Начинал с клуба «Адмира Ваккер» во время службы отца послом в Австрии. В 2006 году сыграл два матча в первой лиге Казахстана за «Рахат», в 2007 году был в составе алма-атинского ФК «Железнодорожник». Несколько месяцев провел в академии «Челси». До 2007 года был в юношеской команде «Портсмута» и стал бронзовым призером чемпионата Англии. В 2017 году занимал пост вице-президент Федерации футбола Казахстана по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и национальными ассоциациями.

Семья

В 2013 году Айсултан Назарбаев женился на дочери бизнесмена Кайрата Боранбаева Алиме. Через три года он стал отцом, жена родила ему дочь – Амели. Позже появился на свет и сын - Султан.

Отца своей жены в последние годы Айсултан Назарбаев считал причастным к «высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана», о чем смело заявлял на своей странице в Facebook.

С женой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Проблемы с наркотиками и скандалы

У Айсултана Назарбаева были проблемы с запрещенными веществами. Мужчина сам рассказал об этом в 2017 году. Тогда же его имя упоминалось в громком скандале, связанном с ремонтом в его элитной квартире. Компания не смогла закончить работы, а ее сотрудники были осуждены на 7 лет, но через месяц оправданы.

В октябре 2019 года Айсултан Назарбаева оказался в центре еще одного скандала. Его обвинили в нападении на британского полицейского. Тогда сообщалось, что Айсултан пытался покончить жизнь самоубийством в чужом номере отеля, но ему помешал полицейский. За это страж правопорядка был укушен. Лондонский суд тогда приговорил Назарбаева к году тюрьмы условно, штрафу и обязательному лечению. В январе 2019 года Айсултан лечился в российском центре реабилитации для наркозависимых. В это же время на его странице стали появятся странные посты.

Фото последних лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«В скором времени они меня будут пытаться либо убить, либо доказать, что я псих, либо, как отца моего, в камере! Моя сила с Аллахом и его сыном Иисусом и со святым духом», — писал тогда Айсултан.

В феврале 2020 года на своей странице в сети Facebook Айсултан Назарбаев, обратился к властям Великобритании с просьбой предоставить ему политическое убежище. По его словам, на него «пыталась давить семья». Внук экс-президента заявил, что опасается за свою безопасность, потому что обладает информацией о «масштабной коррупции» в верхних уровнях власти Казахстана. Он также заявлял, что его пытались похитить.