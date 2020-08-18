День флага России 2020 в Самаре: программа праздника

День флага России 2020 в Самаре - как отметить праздник Фото: Антон СЕНЬКО

День флага России 2020 в Самаре приходится на выходной день – субботу. Погоду синоптики обещают в этот день отличную. Днем будет солнечно, без осадков, умеренно тепло, +20 градусов. Так что можно отметить праздник на свежем воздухе - в парке или прогулкой по городу, а можно остаться дома и поучаствовать в городских и всероссийских онлайн-флешмобах и акциях. А теперь обо всем подробно…

Акция «Гордо реет флаг России» в детской библиотеке

Ко Дню флага России 2020 в Самаре областная детская библиотека проведет акцию, в которой можно будет поучаствовать всей семьей, не выходя из дома. Она пройдет в интернет-пространств – на официальном сайте библиотеки и в ее группе ВКонтакте. Тема акции – символы российской государственности. В специальном выпуске обучающей видеопрограммы «Еж-ТВ» расскажут, как сделать необычный российский флаг своими руками. Затем можно будет поучаствовать в онлайн-викторине «Флаг, овеянный славой» и показать насколько хорошо вы знаете историю и культуру нашей страны. Получить много новых знаний по истории России и Самарской области можно будет, совершив виртуальное путешествие «Символы России», знакомящее с государственными символами нашей страны.

ГДЕ: https://vk.com/biblio_detstvo

КОГДА: 22 августа.

Онлайн-акция «Национальные символы России»

Если в День флага России 2020 в Самаре вы не планируете покидать пределы своей уютной квартиры, примите участие во Всероссийской гражданско-патриотической онлайн-акции. Для этого нужно сделать фотографии или короткий видеоролик с российским триколором и составить небольшой рассказ. А затем все опубликовать на своих страницах в соцсетях с хэштегами #национальныесимволы #российскийфлаг, а также отправить на электронный адрес cknr7@bk.ru.

Лучшие материалы будут отмечены благодарственными письмами и опубликованы на информационных ресурсах Центра культуры народов России Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.

ГДЕ: https://vk.com/house_of_folk_art

КОГДА: с 10 по 21 августа.

Всероссийские конкурсы и челленджи на портале «Большая перемена»

Всероссийская акция «Мой флаг, моя история»

21-22 августа проводится онлайн-флешмоб, в рамках которой участники рассказывают об историях из жизни, собственных победах и достижениях, событиях, в которых они принимали участие, связанных с водружением, демонстрацией, торжественным выносом или поднятием государственного флага России. Для участия необходимо опубликовать пост в социальных сетях на личной странице или на странице сообщества под соответствующим постом с фото или видео. Не забудьте поставить хэштеги #МойФлагМояИстория #ДеньФлага.

ГДЕ: https://vk.com/bpcontest

КОГДА: с 21 по 22 августа (включительно).

Фоточеллендж «Цвета моей Родины»

Участникам челленджа нужно опубликовать коллаж, сделанный из фотографий в своем населенном пункте на фоне объектов, достопримечательностей белого, красного или синего цветов. Фотоколлаж должен быть сделан в цветах флага России. Обязательно на фоне созданного коллажа должен быть и сам участник.

Принять участие в челлендже может любой желающий. Для этого нужно выложить фотоколлаж в комментариях к основному посту о старте акции в группе «Большая перемена» в социальной сети ВКонтакте и передать эстафету своим друзьям или родственникам. И не забудьте про хештеги: #ЦветаМоейРодины, #БольшаяПеремена. Итоги челленджа будут подведены 23 августа 2020 года в 18.00.

ГДЕ: https://vk.com/bpcontest?w=wall-193258751_168535

КОГДА: с 17 по 22 августа (включительно).

Пример коллажа

Кулинарный челлендж «Сладкая история»

Необходимо выложить фотографии созданных своими руками десертов в цветах триколора. Это могут быть: торты, кексы, капкейки, желе, коктейли и т.п.

Фотографии приготовленного десерта добавьте в комментарии к основному посту челленджа в официальном сообществе «Большая перемена» в ВКонтакте и передайте эстафету своим друзьям или родственникам, указав хэштеги #СладкаяИстория, #БольшаяПеремена.

ГДЕ: https://vk.com/bpcontest

КОГДА: с 19 по 22 августа (включительно).

КВИЗ-викторина «История Российского флага»

Участники викторины должны будут ответить на 10 интеллектуальных вопросов, связанных с историей и значением государственного флага, тем самым проверить свои знания и кругозор. Чтобы поучаствовать в викторине в ВКонтакте, нужно перейти по ссылке, которая будет прикреплена к основному посту, и ответить на вопросы. Ссылка с викториной будет размещена 20 августа 2020 года и доступна без ограничений. Участники смогут увидеть свой результат прохождения викторины сразу же по ее завершении.

ГДЕ: https://vk.com/bpcontest

КОГДА: с 20 по 22 августа (включительно).

Флешмоб «Вперед, Россия!»

Хотите принять участие во флешмобе в честь Дня флага России 2020 года? Исполните самостоятельно или в группе танец под песню Олега Газманова «Вперед, Россия!». Для этого необходимо выучить танцевальную «связку», исполненную известным танцором и размещенную на стене «Большой перемены» ВКонтакте. Затем выложить видео танца в комментариях к основному посту о старте флешмоба и передать эстафету друзьям, указав официальные хэштеги #ЦветаМоейРодины, #БольшаяПеремена.

ГДЕ: https://vk.com/bpcontest?w=wall-193258751_168327

КОГДА: с 17 по 22 августа (включительно).

В День флага России – в гости к сказке

22 августа можно всей семьей посетить новую выставку авторских кукол самарской мастерицы Ольга Бакановой. Она традиционно пополнила коллекцию музея «Детская картинная галерея». Этим летом состоялась премьера сразу двух коллекций: «Русская сказка» и «Арт Деко: стиль и вариации». Вы увидите 10 персонажей из сказок и былин, известных каждому с детства – Иван Царевич и Василиса Премудрая, Дед Мороз и Снегурочка, Жар-птица, Шамаханская царица, Хозяйка Медной горы, Илья Муромец, Баба Яга и Кощей Бессмертный. Куклы созданы реалистично, костюмы тонко проработаны - над ними трудились целых два года. На стене выставочного зала висит большое тканевое панно похожее на волшебный ковер-самолет или скатерть-самобранку из сказок.

ГДЕ: Музей «Детская картинная галерея», ул. Куйбышева, 139.

КОГДА: 22 августа, с 9.00 до 17.30.

ЦЕНА БИЛЕТОВ: 100-200 руб.

https://vk.com/childgal_samara

Новая выставка в Детской картинной галерее. Фото: vk.com/childgal_samara

Персональная выставка полотен Никаса Сафронова

Она уже открылась в музее им. Алабина. На вернисаже «Ожившие полотна» заслуженный художник России, академик и профессор Никас Сафронов представляет свои произведения как в классическом исполнении, так и с использованием ультрасовременных мультимедийных технологий, собственного направления Dream Vision. Посетители увидят более 50 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2019 года. Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные и сюрреалистические композиции.

ГДЕ: Областной краеведческий музей им. Алабина, ул. Ленинская, 142.

КОГДА: 22 августа, 10.00 – 18.00.

ЦЕНА БИЛЕТОВ: взрослый – 450 руб., детский (с 7 лет) – 150 руб. (до 7 лет – бесплатно), студенческий и пенсионный – 250 руб.

Август - пора звездопадов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Прогулки» по звездному небу в День Российского флага

Голубая полоса российского триколора символизирует синее российское небо. Так почему бы не отправиться вечером 22 августа на прогулку по нему. Астрономическая обзорная экскурсия научит ориентироваться на звездном небе. Вы узнаете названия ярких звезд и научитесь находить их на небе. Можно будет увидеть в телескоп планеты Солнечной системы и Луну, галактики и двойные звезды, туманности и звездные скопления. Вас научат ориентироваться на местности без компаса и расскажут легенды о созвездиях. Для удобства возьмите с собой складные стульчики, горячее питье, перекус и теплые вещи.

https://vk.com/topic-118206833_41839786

ГДЕ: остановка «Мегасити»

КОГДА: 22 августа , 21.30 – 22.00.

ЦЕНА БИЛЕТОВ: 500 – 600 руб.

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