Хотел сдать начальника, но что-то пошло не так: в Самаре экс-полицейского судят за взятку

Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре за получение взятки в полмиллиона начали судить Дениса Зотова, до января этого года он занимал должность замначальника 3-го оперативного отдела подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

Заступился за родню

По версии следствия, подчиненным Зотова поступили материалы проверки по заявлению от руководства ООО ПСК “Стройдор” о пропаже МАЗа и строительного катка, к преступлению, по мнению заявителей, мог быть причастен учредитель конторы Максим Юбкин.

Впоследствии каток вроде как нашли на стройплощадке компании в Кинеле, а при обыске у Юбкина в квартире выяснилось, что один из оперативников благодаря своей супруге состоит с ним в родственных связях, поэтому тот решил замолвить словечко за родственничка. Так в курилке облМВД встретились два опера, которые были задействованы в обысках, и их начальник - Денис Зотов.

- Поняв суть вопроса, Зотов решил взять деньги, обозначил сумму в 500 тысяч рублей и в конце января после получения денег был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области, - огласил в суде обвинительное заключение старший помощник прокурора Октябрьского района Самары Алексей Бородин.

После этого карьера 37-летнего подполковника полиции рухнула, ему вменили получение взятки и отправили под суд.

Поделиться не удалось

Сегодня в суде Денис Зотов неожиданно решил первым давать показания, такое бывает крайне редко, обычно подсудимые дают показания последними - это позволяет им лучше подготовиться и попытаться изложить максимально правдоподобную версию, которая могла бы опровергнуть все обвинения в свой адрес.

Зотов решил работать на опережение и сделал сенсационное заявление: взятка предназначалась не ему одному, но поделиться с коллегами он просто не успел: - Ситуацию я обсуждал со своим начальником Комаровым, он сказал взять 500 тысяч рублей за то, чтобы мы не проявляли инициативы, тогда бы дело само собой “заглохло”, - рассказал сегодня в суде Денис Зотов. - 150 тысяч рублей предначались ему, а 350 мы бы поделили между мной и двумя операми, задействованными в деле.

По версии Зотова, после задержания он предложил ФСБшникам сдать им своего начальника Комарова, они приступили к оперативному эксперименту, но за два дня передать деньги так и не удалось - Комаров был либо занят, либо на выезде. Поэтому по прошествии двух дней сотрудники ФСБ свернули экспермент, и Зотов в итоге под суд пошел в одиночестве.

Фото: Александра БУДАЕВА

Сенсация, которая должна остаться тайной

После того, как Денис Зотов дал показания, его адвокат спохватился: надо бы взять с журналистов подписку о неразглашении, ведь раньше об оперативном эксперименте никто не знал.

Гособвинение и суд посчитали, что на открытом судебном заседании никакой секретной информации и гостайн не раскрыли, а потому и рассуждать тут не о чем.

На следующих заседаниях суд приступит к допросу свидетелей. Подтвердит ли кто-то из них версию о том, что Зотов собирался поделиться добычей, пока не ясно.

Если суд посчитает весь объем обвинения доказанным, то бывшему полицейскому грозит суровое наказание: от 7 до 12 лет лишения свободы и многомиллионный штраф.