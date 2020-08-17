«Не могли смотреть, как она задыхается»: в Самаре молодожены отказались от цветов на свадьбу ради спасения кошки

Лисичка оказалась на грани гибели

Почти рождественская история на днях произошла в Самаре. Из-за обострения болезни юная кошечка по кличке Лисичка оказалась на грани гибели. Местная зоозащитница Ольга, на попечении которой находилось животное, лишь в отчаянии разводила руками – сумма на операцию требовалась немаленькая, и собрать ее в короткие сроки казалось делом невероятным. Помощь пришла откуда не ждали. В эти дни самарчанка Елизавета сыграла долгожданную свадьбу с любимым и попросила гостей вместо традиционных букетов скинуться на помощь животным. Подмога пришла вовремя – еще немного и спасти Лисичку было бы уже невозможно. Но благодаря неравнодушным людям кошечку вовремя прооперировали, и она теперь восстанавливается.

«Не было сил смотреть, как она задыхается»

- Лисичка появилась у меня месяца четыре назад. Молодая, игривая, очень пушистая кошечка цвета солнца. Обычная история - выживала на улице, там ее заметили неравнодушные люди, принесли мне в домашний приют, - рассказала журналисту «КП-Самара» зоозащитница Ольга Астрелина. – Я надеялась быстро найти этой роскошной кошке новых хозяев, но внезапно у Лисички начались проблемы со здоровьем. На горле под мордочкой образовалась шишка, ветеринар сказал – забилась слюнная железа. Дескать, это генетическое нарушение, операцию можно не делать.

Рыжая красавица сразу покорила сердце зоозащитницы

Поначалу казалось, что все действительно обойдется, но через пару месяцев кошка начала задыхаться, потом начала сильно лезть шерсть. Ветеринар посоветовал Ольге проколоть кошке курс гормональных уколов, однако результата они не принесли. Стало понятно, что без операции не обойтись. Зоозащитница схватилась за голову.

- Честно говоря, даже не надеялась, что удастся собрать почти 10 тысяч на операцию, тем более быстро. Сейчас лето, да и вообще год сложный, у людей сложно с деньгами, мы на аренду по две недели собираем, на еду не всегда хватает, - призналась Ольга Астрелина. – Но и спокойно смотреть, как рядом с тобой задыхается от опухоли теплое, пушистое создание цвета солнца, было совершенно невозможно…

«Это шок»

А в это время вдали от приюта к долгожданной свадьбе с любимым готовилась очаровательная юная Елизавета. Будущим молодоженам очень захотелось отметить день рождения новой семьи добрым делом, подарить счастье не только друг другу, но и кому-то еще. Выбор пал на приют Ольги. Молодые попросили гостей на свадьбе не покупать традиционные букеты, а запланированную на цветы сумму сложить в специальную коробку для питомцев приюта.

Елизавета попросила гостей на свадьбе вместо покупки букетов помочь животным

- Я проснулась в четыре утра, первым делом привычно зашла в мобильный банк, чтобы подсчитать, сколько средств накануне перечислили неравнодушные люди, хватит ли на покупку еды для сотни питомцев. И не поверила своим глазам. 12 тысяч! Кто-то перечислил моим хвостикам сумму, достаточную для того, чтобы Лисичка продолжала жить! – Ольга до сих пор не может прийти в себя и безмерно благодарна молодоженам. - Мама Елизаветы регулярно помогает моим питомцам с покупкой корма и лечением, но с самими молодыми я никогда не общалась и, конечно, не ожидала такого благородного жеста. Это была не просто неожиданность, а настоящий шок – никогда не было у нас такой помощи, такой суммы....

Благодаря своевременной помощи Лисичку успешно прооперировали

Сутки на восстановление

Ольга не медлила - уже в 5 утра вместе Лисичкой она открывала двери дежурной ветеринарной клиники. Лисичку начали экстренно готовить к операции. Истощенная кошечка безропотно принимала все необходимые манипуляции. Операция оказалась тяжелой, Лисичке пришлось сутки провести в клинике в стационаре, однако постепенно молодой организм взял свое, и кошечка пошла на поправку.

- Сейчас Лисичка уже дома, в отдельном боксе, постепенно восстанавливается, приходит в себя, - рассказала Ольга. – Мы очень благодарны ее спасителям. Уверены, что семейная жизнь, начатая с доброго дела, будет счастливой!

Помочь Ольге и ее питомцам можно здесь.