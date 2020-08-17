Думали аллергия, оказалось диабет: правильный диагноз маленькому самарцу помог поставить запах ацетона

Малышу в сентябре исполнится 4 годика Фото: Предоставлено героем публикации

Иоанну 3 года, полтора месяца назад малыш попал в больницу. Симптомы были странные, пока врачи ломали голову, что бы это могло значить, ребенку становилось все хуже. Кто-то из докторов уловил странный запах – «Неужели ацетон»? Самые страшные подозрения подтвердились. Малышу до конца дней придется бороться со своим недугом.

Странные симптомы

В июне Иоанн и его мама Светлана вместе отдыхали в детском центра «Березки» в Новокуйбышевске. Ничто не предвещало беды.

- Стояла жара, сын пил много воды, я не видела в этом ничего страшного, - признается Светлана. – Потом он начал жаловаться, что у него болит ушко. Мы обратились в процедурный кабинет, ему назначили какие-то капельки. В 4 утра мы проснулись от того, что у него началась одышка. Врачи думали, что это аллергия, но лекарства не помогали, и нас отравили в больницу.

В июне мальчик с мамой отдыхал в санатории, когда ему резко стало плохо Фото: Предоставлено героем публикации

В Новокуйбышевске собрали целый консилиум врачей: анализы вроде были в норме, лекарства не помогали, одышка не проходила. Вдруг один из медиков уловил странный запах. «Неужели ацетон?» - удивился он. Назначили дополнительные анализы, которые показали: уровень сахара в крови и ацетона в моче зашкаливают. Это были признаки диабета первого типа.

Страшные врачи с иголками

Малыша сразу отправили в Самару, где положили в реанимацию и начали инсулинотерапию.

- Никто не знает, почему это произошло с нами. Врачи говорят: могла быть внутренняя инфекция, а может быть, стресс или еще что-то, - рассказывает Светлана. – Но последствия могли быть самые серьезные: когда его привезли в Самару, организм был буквально отравлен ацетоном.

Фонд раздобыл необходимое оборудование очень быстро. Фото: предоставлено БФ "ЕВИТА"

Иоанн провел в реанимации сутки. Каждые два часа приходила медсестра брать у него кровь. Все пальчики у малыша были истыканы иголками, при виде медсестры он начинал плакать. Его мама увидела у других пациентов какой-то приборчик – оказалось, что специальный датчик с сенсорами, который позволяет измерять сахар в крови. Стоит такой аппарат несколько десятков тысяч рублей, при этом одного датчика хватает только на две недели.

Денег у семьи не было: мама Светлана – в декрете, папа Александр хотел перейти на более высокооплачиваемую работу, уволился, а в итоге остался ни с чем. Через руководство Самарской областной общественной организации поддержки семьи и детства «Вместе» семья связалась с благотворительным фондом «ЕВИТА» и там буквально совершили чудо: датчик и сенсоры для малыша «раздобыли» в течение суток.

Новая жизнь Сейчас Иоанн с мамой вернулись домой. Уровень сахара в крови они замеряют каждые три часа, мальчик уже сам понял, что и как нужно делать. А его мама ведет специальный дневник, где отмечает все изменения в здоровье своего сына.

Сейчас мальчик измеряет уровень сахара в крови каждые три часа. Фото: предоставлено БФ "ЕВИТА"

- Все, что с нами произошло, для меня стало настоящим шоком. У нас трое детей, и ни у кого таких проблем со здоровьем раньше не было, - говорит Светлана. – Свою задачу сейчас я вижу в том, чтобы научить сына чувствовать свое состояние, но при этом развиваться и жить дальше. Это новая ступень нашей жизни, и нам придется с этим смириться. Мы учимся вместе, я общаюсь с другими родителями, у которых детишки также болеют, потому что остаться один на один с такой проблемой очень страшно.

Мальчику, которому в сентябре исполнится 4 годика, теперь всю жизнь придется принимать инсулин. Чтобы облегчить ему жизнь, фонд «ЕВИТА» объявил сбор денег на датчик с сенсорами – так малышу не придется снова бояться врачей и медсестер со страшными иголками.

Благотворительный фонд «ЕВИТА» взял Иоанна в свою программу «Всегда рядом», помочь мальчику можно несколькими способами:

— через платежную систему Яндекс на сайте фонда,

— с помощью «Сбербанк онлайн» (там же можно подписаться на ежемесячное пожертвование, подключив автоплатеж);

— отправив смс на короткий номер 3443 следующего формата: ЕВИТА — пробел — сумма, например, ЕВИТА 500. Принимаются платежи от операторов МегаФон, Билайн, Теле 2, МТС. Если оператор попросит подтверждение оплаты, подтвердите, это бесплатно.