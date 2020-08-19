Из «лагеря» мигрантов вывезли 200 кубометров мусора

Самарская и Оренбургская области, которые граничат с Казахстаном, стали местом временной дислокации для более тысячи мигрантов из Узбекистана и Таджикистана. Выехать на родину из России граждане ближнего зарубежья не могли, так как Казахстан закрыл границы в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции.

Власти Ташкента, посол Узбекистана в России регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы, которая остается закрытой и в настоящее время. Граждан Узбекистана просят не доверять лживой информации в социальных сетях и оставаться в тех регионах, где они находятся. В Большечерниговский район мигранты прибыли из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Воронежской, Московской, Ростовской, Тульской, Тверской, Рязанской областей, а также из Республики Мордовия, поверив недостоверной информации в социальных сетях.

Лесополоса и поле были завалены пластиком, ветошью и другим мусором. Сейчас территория полностью очищена.

Еще в мае на въезде в село Большая Черниговка власти региона организовали для мигрантов палаточный лагерь: подключили электричество, обеспечили людей водой, едой, лекарствами и всем необходимым.

Региональный оператор по обращению с ТКО Самарской области «ЭкоСтройРесурс» со своей стороны отвечал за бесперебойный вывоз отходов с территории лагеря. Там были установлены контейнеры, за территорией была закреплена спецтехника.

Не все мигранты расположились в пункте временного размещения. Некоторые из них жили обособленно, в стороне от организованного лагеря. Жилища они соорудили из полиэтилена, мусора и веток.

Благодаря работе правительства несколько дней назад всех граждан из Средней Азии удалось отправить на родину. Со станции Бузулук в Оренбургской области отправился поезд через Казахстан, который доставит людей домой.

После отъезда мигрантов в Большечерниговском районе, к сожалению, осталась несанкционированная свалка: здесь и пищевые отходы, и бытовой мусор, и остатки от временных жилищ. Региональный оператор «ЭкоСтройРесурс», после совещания с представителями правительства региона, оперативно приступил к решению проблемы. Менее чем за один день был определен план работ, количество людей и необходимой техники.

На протяжении нескольких дней рабочие и спецтехника регионального оператора проводили расчистку территории лагеря. Палатки и шалаши располагались на огромной территории, но уборку завершили всего за двое суток. Сейчас территория полностью очищена, спецтехника «ЭкоСтройРесурс» вывезла более 200 кубометров отходов.