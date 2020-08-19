Коронавирус в Самарской области, последние новости на 19 августа 2020 года: ждем полной свободы

Коронавирус опасен, но может быть, уже не настолько?

Последние новости коронавируса в Самарской области на 19 августа 2020 года весьма ободряющие и впечатляющие. За сутки заболели 43 человека, всего эта цифра с начала пандемии достигла 7663 человек. Но это не слишком пугающие цифры. Министр здравоохранения Армен Бенян заверил, что свободны - 99% коек. А это значит, что большинство тех, кто заболевает коронавирусом и тест показывает положительный результат на его наличие в организме - остаются дома, болеют легко или бессимптомно. Также по данным медиков на 10% снизилось число пневмоний, что тоже отличный результат.

Все эти цифры позволяют говорить о том, что регион может переходить на третий этап снятия коронавирусных ограничений. Что конкретно это значит - непонятно. Родители надеются, что откроют развлекательные детские центры, творческие студии, фитнес-центры ждут новых послаблений, в кинотеатрах тоже надеются на то, что на сеанс разрешат пускать больше зрителей.

Тем временем новые ограничения уже снимают: во-первых стартовала диспансеризация населения, пока нельзя приходить на профосмотр только лицам старше 65 лет, их позже позовут дополнительно. Во-вторых, в регион совсем скоро привезут вакцину от гриппа, ее предложат сделать всем группам риска.

В третьих, уже с сентября в обычный режим работы будут переходить ковидные госпитали, та же больница им. Середавина и больница №5 в Тольятти.

В конце августа пройдет ярмарка ВолгаФеста, мероприятие расположится на набережной Волги, около Ладьи. Впереди также "Самарское знамя" - фестиваль проведут на 18 площадках, чтобы на каждой было не больше 50 зрителей. Возможно, если область перейдет на третий этап, удастся также провести день города - в первые выходные сентября.