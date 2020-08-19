Под Самарой мигранты оккупировали вокзал и требуют отправить их в Узбекистан

Все, чего хотят люди - уехать домой. Фото: скриншот видео

Спят прямо на полу вокзала

В Самарской области снова собрались сотни мигрантов из Узбекистана, которые не могут уехать домой из-за закрытых Казахстаном границ. Почти 400 человек уже почти неделю живут на железнодорожном вокзале в Кинеле: спят прямо на полу на матрасах в здании, расставили палатки на железнодорожном перроне.

- Они уже с 14 августа живут на вокзале, приехали из Оренбургской области, им сказали, что якобы будет поезд до Ташкента, а его все нет, и когда будет – неизвестно, - рассказывают очевидцы в соцсетях.

Прямо на перроне поставили палатки

Многие жалеют мигрантов, которые оказались заложниками пандемии и закрытых страниц. Но немало и тех, кто переживает из-за антисанитарии импровизированного лагеря, а также опасности, которой могут подвергаться местные жители из-за большого скопления отчаявшихся уехать домой людей.

«Верят таксистам, а не властям»

Мигранты скапливаются на самарской границе еще с весны – проходит очередной слух, что границу с Казахстаном открою и пустят поезд в Ташкент, и люди срываются с насиженных мест, чтобы попасть домой. Правда, до сих пор стихийные палаточные лагеря вырастали на полях в Большечерниговском районе. Людей несколько раз вывозили оттуда автобусами и поездами, однако в последний раз власти заявили, что поездов больше не будет. Альтернатива есть – самолет, рейсы в Узбекистан летают регулярно. Но платить 26 тысяч за билет мигранты не хотят – дескать, денег нет.

В здании вокзала прямо на полу спят женщины

- Мы уже не знаем, что с ними делать, - разводит руками председатель Всемирного конгресса узбеков и узбекистанцев в Самарской области Дильфуза Сабирова, комментируя ситуацию журналисту «КП-Самара». – Везде пишем, везде говорим, что граница закрыта для автобусов и поездов, что вывозить таким образом никого не будут, что улететь можно только на самолете. Но люди все равно верят таксистам, которые берут большие деньги за доставку к границе и уверяют: поезд будет. Обманывают людей.

Вокзал превратился в стихийный лагерь

Дильфуза подчеркивает: сейчас добраться в Узбекистан реально только самолетом.

- Мы уже вывезли две партии, завтра улетает в Узбекистан еще 20 человек, - рассказывает она. - Но те, кто сейчас в Кинеле, лететь не хотят, говорят, что 26 тысяч за билет им дорого. Говорят, что денег нет, но и работать тоже не хотят. Все, чего они хотят - это уехать домой. Конечно, билет поезд стоит 10 тысяч, это дешевле. Но когда этот поезд будет? Мы подключимся к решению проблемы, но пока единственный шанс уехать домой – это самолет.

На момент публикации материала получить комментарий от региональных властей не удалось.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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