Самарские ученые ищут способ победить цитокиновый шторм и спасти больных COVID

Ученые намерены изучить коронавирус и его влияние на разных людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские ученые-медики получили губернский грант на изучение такого явления как цитокиновый шторм у больных коронавирусом. Теперь специалистам предстоит понять, почему кто-то из пациентов переносит заболевание легко, а организм у других буквально оказывается атакован вирусами.

Группа для исследования была создана еще в мае: в нее вошли кардиологи, инфекционисты, пульмонологи. В первую очередь им предстоит изучить генетические особенности пациентов с коронавирусом. Главное, что хотят понять ученые: от чего зависит тяжесть заболевания у того или иного пациента. Это должны быть некие биологические маркеры, определяющие иммунный ответ организма пациента. У ряда больных происходит так называемый цитокиновый шторм, когда происходит нерегулируемый выброс иммунных реакций.

- Цитокиновый шторм у больных COVID-19 развивается внезапно, часто на фоне легкого течения заболевания, и приводит к критическому состоянию. Иммунная система не может остановиться и атакует легкие, почки, печень, - отметила доктор биологических наук, директор Института экспериментальной медицины и биотехнологий СамГМУ Лариса Лимарева.

Врачи понимают, что сегодня это очень важная проблема - своевременное подавление цитокинового шторма поможет предотвратить ухудшение состояния больных инфекцией и спасти жизни.

Ученые предполагают, что активность синтеза цитокинов может быть обусловлена генетическими особенностями организма больного человека. Именно это определяет адекватность реакции имунной системы на инфекцию.

- Если нам будет известно, какая у человека генетическая предрасположенность к активации цитокиновой системы, мы сможем заранее прогнозировать, случится ли резкое ухудшение состояния больного, а значит, успеем вовремя скорректировать терапию и предотвратить осложнения, - уточнила Лариса Лимарева.

Главная задача, которая стоит перед врачами - определить, нужно ли назначать человеку препараты против цитокинов, которые запускают шторм. И это позволит повысить эффективность лечения и спасать жизни.