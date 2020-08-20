В Самаре хотят построить новую набережную. Показываем проект

В Самаре может появиться новая очередь набережной. Фото: taburent.ru

В Самаре хотят построить новую набережную. Предполагается, что она будет располагаться на стрелке Самарки и Волги, там, где сейчас находится грузовой порт. Новая набережная предусмотрена в нашумевшем инвестиционном проекте «Притоки Волги». Напомним, инвесторы предложили украсить Стрелку восемью огромными башнями-матрешками, символизирующими впадающие в Волгу реки. Проект разработала группа французских архитекторов и специалистов по недвижимости. Их начинание поддержала Франко-российская торгово-промышленная палата. На портале «Табурент» появилась визуализация проекта. Показываем, как может преобразиться территория Стрелки.

На Стрелке могут вырасти "матрешки". Фото: taburent.ru

Масштабный инвестпроект «Притоки Волги» предполагает преображение огромной территории – 261 тысячи квадратных метров. В том числе на Стрелке должны появиться 36,5 квадратных метров жилья. Основной акцент придется на восемь зданий-матрешек.

Необычный вид будет привлекать туристов. Фото: taburent.ru

В самой маленькой, 10-этажной матрешке «Самара» высотой 36 метров, разместятся ЗАГС и офисы. 13-этажный 42-метровый «Большой Иргиз» будет офисным центром. 17-этажная «Сура» (56 метров), 22-этажная «Ветлуга» (71 метр) и 27-этажная «Ока» (84,5 метров) будут жилыми зданиями. Еще выше поднимется «Кама» - в ней будет 30 этажей, здание достигнет высоты в 98 метров. Здесь предполагается разместить офисный центр.

Матрешки поднимутся высоко в небо

Матрешка под названием «Волга» будет функционально разделена. В отдельном 16-этажном дне матрешки будет располагаться выставочный комплекс. А в 20-этажной верхушке этой матрешки – офисы.

Преобразится и территория рядом с будущими креативными высотками. Вместо грузового порта с причалами и кранами здесь должна появиться благоустроенная зеленая набережная, удобная для прогулок горожан. Строить ее предполагают в три этапа.

У самарцев появится новое место для прогулок. Фото: taburent.ru

На первом этапе должен быть демонтирован грузовой порт. Согласно инвестпроекту, эти работы обойдутся в 40 миллионов рублей. После этого должна быть капитально отремонтирована существующая причальная стенка протяженностью 450 метров (эта задача оценивается в 250 млн руб.) и укрепление существующего откоса длиной 1,7 км (182 млн руб.) Общие затраты на этом этапе могут составить 472 млн руб.

На Стрелке могут вырасти "матрешки". Фото: taburent.ru

Второй этап преображения Стрелки включает в себя обустройство набережной из гранита. Предполагается, что она будет двух- или трехуровневой и протянется вдоль Волги от улицы Кутякова до стрелки и от стрелки до моста по улице Главной – всего 2,15 км. Стоимость строительства такой набережной оценивается в 4-6 миллиардов.

Территория Стрелки изменится до неузнаваемости. Фото: taburent.ru

Следующий этап – появление набережной от улицы Кутякова до 6-го причала. Кроме того, на этом этапе благоустроенная прогулочная зона должна появиться на берегу Самарки на участке от моста по улице Главной до моста по улице Фрунзе. Протяженность каждого из этих участков составит 1,1 км. Обойдется это недешево – в 6 миллиардов рублей.

Впрочем, это лишь один из нескольких вариантов преображения Стрелки. Окончательный вид определят на конкурсе, который должно объявить руководство региона.

А вам «матрешки» нравятся?

Обсудим в комментариях.

Яркий проект уже вызвал немало споров. Фото: taburent.ru

Набережная - любимое место прогулок самарцев. Фото: taburent.ru