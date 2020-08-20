У самарского Драмтеатра может появиться еще одна башня. Показываем эскизы проекта

Драмтеатр требует ремонта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У здания самарского театра драмы может появиться еще одна башня. Об этом рассказал руководитель проекта реставрации, архитектор Дмитрий Орлов в гостях у радио «КП-Самара». По его словам, до конца 2020 года будет окончательно утверждена вся проектная и сметная документация, а сам ремонт здания стартует в 2021 году.

- Здание было построено в 1888 году, в 60-х годах прошлого века его реконструировали в последний раз. С того момента прошло уже полвека и конечно есть вопросы к техническому состоянию здания, - отметил Дмитрий Орлов. - При обследовании мы обнаружили и прогибы перекрытий, и трещины. Кирпич не везде хорошо лежит, может упасть. Здание не в том виде, которого заслуживает этот памятник.

Таким было здание театра изначально

Башня цела, но нужен шатер

Что касается нового облика здания драмтеатра, то концепция реконструкции еще окончательно не утверждена.

- Первый вариант – консервативный, оставить все в существующем виде и просто привести конструкции в порядок. Это довольно скучно, - отметил Дмитрий Орлов. – Гораздо интереснее – вскрыть исторические фасады. У нас таких стен 19 века осталось не так много – примерно треть. Это главный фасад, который выходит на площадь Чапаева. Фасад на ул.Фрунзе. И небольшой фрагмент, развернутый в сторону Волги. Сейчас у нас есть все возможности для того, чтобы вскрыть этот фасад, чтобы с некоторых ракурсов был виден подлинный облик драмтеатра 19 века. Можно восстановить третью башню здания. Изначально их было четыре. Одна полностью утрачена. Две сохранились и их видно. Четвертая башня тоже цела, на ней можно восстановить шатер, и тогда раскроется фасад, обращенный на ул.Фрунзе.

Зданию могут частично вернуть исторический облик

По словам архитектора, для возврата зданию исторического облика также рассматривается вариант дополнительно восстановить флюгер и кованые детали. А еще – изменить привычный белый цвет деталей здания.

- Изначально они были цветными, - пояснил Дмитрий Орлов. - Можно восстановить историческую справедливость, но тогда ощущения от здания будут совершенно другими, непривычными.

У драмтеатра появится подземная часть

12 метров под землей

Вместо пяти этажей в драмтеатре после реконструкции может появиться 7 или 8. Количество зрительных мест вырастет с 702 до 710 или 780, правда, в основном зале разместится всего 530 зрителей, остальные места отдадут малой сцене. Общая площадь здания увеличится на 5,5 тысяч метров.

На опубликованных эскизах видно, что Драмтеатр может обзавестись солидной подземной частью в целых три этажа. Предполагается, что в расположенном на 12-метровой глубине бункере разместится малая сцена.

Актеры с нетерпением ждут ремонта здания

- Нас такой вариант полностью устраивает, - рассказал журналисту «КП-Самара» художественный руководитель драмтеатра Валерий Гришко. - За время развития театра много изменилось. Например, во времена Чичагова здесь не было постоянной труппы. Современный театр, конечно, требует совсем других решений и других площадей. Постоянно с этим сталкиваемся. Например, сейчас мы начали репетировать после карантина, запустили сразу три спектакля. Хотя сезон еще не начался, репетировать сразу три спектакля негде. Два из них разучиваем утром, днем вспоминаем старые, вечером – снова новый, третий. Поэтому реконструкция с уменьшением площадей – плохой вариант. Нам больше по душе вариант сохранения и расширения площадей. Мы рады, что появится нормальная современная малая сцена с возможностью трансформации и нормальным количеством зрительных мест.